https://arabic.sputniknews.com/20220201/طبيب-يحذر-من-الاستهانة-بإنفلونزا-هونغ-كونغ-واقترانها-بفيروس-كورونا-1057593736.html

طبيب يحذر من الاستهانة بإنفلونزا "هونغ كونغ" واقترانها بفيروس كورونا

طبيب يحذر من الاستهانة بإنفلونزا "هونغ كونغ" واقترانها بفيروس كورونا

قال الطبيب المحاضر في كلية الطب في جامعة سينرغي، آرون عثمانوفيتش، إن "أنفلونزا هونغ كونغ تنتشر بشكل متزايد في روسيا. 01.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-01T14:22+0000

2022-02-01T14:22+0000

2022-02-01T14:22+0000

علوم

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ولفت عثمانوفيتش إلى أنه "بدأ تسجيل الحالات الأولى في نوفمبر/ تشرين الثاني من العام الماضي، ومنذ ذلك الحين تزايدت حالات الإصابة".وصرح عثمانوفيتش لقناة "مير 24"، اليوم الثلاثاء، أن "سلالة هونغ كونغ لا تختلف كثيرًا عن سلالات الإنفلونزا الأخرى، ولكن من المتوقع انتشار العدوى بنسبة عالية بين السكان، بسبب انخفاض معدل التطعيم، كما أن الأعراض لا تختلف عن السلالات الأخرى، كالحمى، والصداع، والشعور بالألم، والسعال، والتهاب الحلق الخفيف".وحذر الطبيب من أن "الأطفال، والأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 60 عامًا، والمصابون بالأمراض المزمنة للقلب والأوعية الدموية والجهاز التنفسي، والأشخاص المصابون بنقص المناعة يجب أن يكونوا أكثر حرصًا".وأشار إلى أنه "يلاحظ الأطباء أنه بسبب موجة أوميكرون، وإنفلونزا هونغ كونغ، من المتوقع تحميل عبء مضاعف على جهاز المناعة، بالإضافة إلى ذلك، تكون المواقف ممكنة عندما يتداخل مرضان فيروسيان".وأوضح أنه "هناك حالات إصابة مزدوجة بـ"COVID-19"، وإنفلونزا هونغ كونغ، وفي هذه الحالة، يكون خطر الإصابة بحالة حرجة للمرض أعلى، وقد تشمل العواقب متلازمة ما بعد COVID، وتلف القلب والجهاز العصبي".

https://arabic.sputniknews.com/20220201/طبيب-يكشف-عن-طريقة-تشخيص-أوميكرون-من-خلال-نوع-السعال-1057575223.html

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