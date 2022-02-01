عام النمر... السنة الصينية الجديدة
10:55 GMT 01.02.2022 (تم التحديث: 11:32 GMT 01.02.2022)
يحتفل اليوم عدد من الدول الآسيوية، ودول أخرى، بالسنة القمرية الجديدة، التي تصادف "عام النمر"، حسب التقويم الصيني. ترون في ألبوم "سبوتنيك" جانبًا من احتفالات الشعوب بهذه المناسبة.
© AFP 2021 / Philip Fongعرض لـ "رقصة الأسد" في متنزه ياماشيتاتشو عشية رأس السنة القمرية الجديدة "عام النمر" في منطقة الحي الصيني في يوكوهاما، اليابان 31 يناير 2022.
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© AFP 2021 / Philip Fong
عرض لـ "رقصة الأسد" في متنزه ياماشيتاتشو عشية رأس السنة القمرية الجديدة "عام النمر" في منطقة الحي الصيني في يوكوهاما، اليابان 31 يناير 2022.
© AP Photo / Ted S. Warrenأحد المارة يرتدي كمامة يحيى بجوار عرض فيديو مع رسالة تهنئة بمناسبة السنة القمرية الجديدة في متجر نوردستروم، وسط مدينة سياتل، الولايات المتحدة 31 يناير 2022
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© AP Photo / Ted S. Warren
أحد المارة يرتدي كمامة يحيى بجوار عرض فيديو مع رسالة تهنئة بمناسبة السنة القمرية الجديدة في متجر نوردستروم، وسط مدينة سياتل، الولايات المتحدة 31 يناير 2022
© AP Photo / Andy Wongأطباق لم الشمل مع الأهل والأصدقاء خلال ليلة رأس السنة القمرية في بكين، الصين 31 يناير 2022.
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© AP Photo / Andy Wong
أطباق لم الشمل مع الأهل والأصدقاء خلال ليلة رأس السنة القمرية في بكين، الصين 31 يناير 2022.
© AFP 2021 / Jack Taylor"راقصو الأسد" الصينيون التقليديون يؤدون عروضهم خارج مركز تسوق في بانكوك عشية رأس السنة القمرية الجديدة، والذي يصادف بداية عام النمر، 31 يناير 2022
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© AFP 2021 / Jack Taylor
"راقصو الأسد" الصينيون التقليديون يؤدون عروضهم خارج مركز تسوق في بانكوك عشية رأس السنة القمرية الجديدة، والذي يصادف بداية عام النمر، 31 يناير 2022
© AP Photo / Dita Alangkaraامرأة تضيء شمعة خلال احتفالات رأس السنة القمرية الجديدة في معبد هوك لاي كيونغ في بيكاسي، إندونيسيا، 1 فبراير 2022
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© AP Photo / Dita Alangkara
امرأة تضيء شمعة خلال احتفالات رأس السنة القمرية الجديدة في معبد هوك لاي كيونغ في بيكاسي، إندونيسيا، 1 فبراير 2022
© AP Photo / Jon Chol Jinيزور الناس النصب التذكاري للقادة الكوريين الشماليين السابقين (كيم إيل سونغ، وكيم جونغ إيل في مانسو هيل في بيونغ يانغ)، بمناسبة عطلة رأس السنة القمرية الجديدة، كوريا الشمالية 1 فبراير 2022.
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© AP Photo / Jon Chol Jin
يزور الناس النصب التذكاري للقادة الكوريين الشماليين السابقين (كيم إيل سونغ، وكيم جونغ إيل في مانسو هيل في بيونغ يانغ)، بمناسبة عطلة رأس السنة القمرية الجديدة، كوريا الشمالية 1 فبراير 2022.
© AFP 2021 / Sam Yeh
سكان محليون يلمسون المنقذ ليتوقعوا المزيد من الممتلكات في معبد تاوي غاندو عشية الاحتفال بالسنة القمرية الجديدة في سنة النمر في تايبيه، 31 يناير 2022.
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© AFP 2021 / Sam Yeh
سكان محليون يلمسون المنقذ ليتوقعوا المزيد من الممتلكات في معبد تاوي غاندو عشية الاحتفال بالسنة القمرية الجديدة في سنة النمر في تايبيه، 31 يناير 2022.
© AFP 2021 / Philip Fongيُظهر هذا المنظر العام "ميكوشي"، وهو عبارة عن لوحة دينية محمولة في معبد ما تشو مياو عشية رأس السنة القمرية الجديدة للنمر في منطقة الحي الصيني في يوكوهاما، اليابان 31 يناير 2022.
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© AFP 2021 / Philip Fong
يُظهر هذا المنظر العام "ميكوشي"، وهو عبارة عن لوحة دينية محمولة في معبد ما تشو مياو عشية رأس السنة القمرية الجديدة للنمر في منطقة الحي الصيني في يوكوهاما، اليابان 31 يناير 2022.
© AFP 2021 / Aditya Ajiأشخاص يصلون عشية رأس السنة القمرية الجديدة في بوجور، جاوة الغربية، 31 يناير 2022
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© AFP 2021 / Aditya Aji
أشخاص يصلون عشية رأس السنة القمرية الجديدة في بوجور، جاوة الغربية، 31 يناير 2022
© AP Photo / Ahn Young-joonينحني اللاجئون الكوريون الشماليون وأفراد أسرهم لاحترام أسلافهم أثناء زيارتهم لجناح إمجيناك بالقرب من الحدود مع كوريا الشمالية، للاحتفال بالسنة القمرية الجديدة في باجو، كوريا الجنوبية 1 فبراير 2022.
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© AP Photo / Ahn Young-joon
ينحني اللاجئون الكوريون الشماليون وأفراد أسرهم لاحترام أسلافهم أثناء زيارتهم لجناح إمجيناك بالقرب من الحدود مع كوريا الشمالية، للاحتفال بالسنة القمرية الجديدة في باجو، كوريا الجنوبية 1 فبراير 2022.
© AFP 2021 / Pedro Pardoيؤدي أفراد الجالية الصينية في المكسيك رقصة التنين الصينية التقليدية في مطعم صيني في مكسيكو سيتي، قبل حلول العام القمري الجديد في الأول من فبراير، والذي يمثل بداية عام النمر، 31 يناير 2022
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© AFP 2021 / Pedro Pardo
يؤدي أفراد الجالية الصينية في المكسيك رقصة التنين الصينية التقليدية في مطعم صيني في مكسيكو سيتي، قبل حلول العام القمري الجديد في الأول من فبراير، والذي يمثل بداية عام النمر، 31 يناير 2022
© AFP 2021 / Tang Chhin Sothy أحد المتعبدين يشعل البخور في أحد المعابد بمناسبة بداية السنة القمرية الجديدة في تا خماو، مقاطعة كاندال، إيذانًا بعام النمر، كمبوديا 1 فبراير 2022.
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© AFP 2021 / Tang Chhin Sothy
أحد المتعبدين يشعل البخور في أحد المعابد بمناسبة بداية السنة القمرية الجديدة في تا خماو، مقاطعة كاندال، إيذانًا بعام النمر، كمبوديا 1 فبراير 2022.
وتعتمد السنة الصينية على التقويم القمري والشمسي معًا، ويختلف موعدها من سنة إلى أخرى، لكنه يقع دائمًا بين أواخر يناير/ كانون الثاني ومنتصف فبراير/ شباط؛ فهذه السنة هي عام 4720، الذي يبدأ اليوم، الأول من فبراير/ شباط.
ويعتبر عيد رأس السنة الصينية الجديدة، أو رأس السنة القمرية أو عيد الربيع الصيني، هو تقليد احتفالي يعود تاريخه إلى نحو 3 آلاف عام، وهو أهم المناسبات الاحتفالية التقليدية وأكبرها في الصين.