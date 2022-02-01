https://arabic.sputniknews.com/20220201/عام-النمر-السنة-الصينية-الجديدة-1057562208.html

عام النمر... السنة الصينية الجديدة

عام النمر... السنة الصينية الجديدة

يحتفل اليوم عدد من الدول الآسيوية، ودول أخرى، بالسنة القمرية الجديدة، التي تصادف "عام النمر"، حسب التقويم الصيني. ترون في ألبوم "سبوتنيك" جانبًا من احتفالات... 01.02.2022, سبوتنيك عربي

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وتعتمد السنة الصينية على التقويم القمري والشمسي معًا، ويختلف موعدها من سنة إلى أخرى، لكنه يقع دائمًا بين أواخر يناير/ كانون الثاني ومنتصف فبراير/ شباط؛ فهذه السنة هي عام 4720، الذي يبدأ اليوم، الأول من فبراير/ شباط.ويعتبر عيد رأس السنة الصينية الجديدة، أو رأس السنة القمرية أو عيد الربيع الصيني، هو تقليد احتفالي يعود تاريخه إلى نحو 3 آلاف عام، وهو أهم المناسبات الاحتفالية التقليدية وأكبرها في الصين.

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