https://arabic.sputniknews.com/20220201/لبنان-يدرس-إغلاق-سفاراته-في-بعض-الدول-بسبب-الأزمة-المالية-1057610519.html

لبنان يدرس إغلاق سفاراته في بعض الدول بسبب الأزمة المالية

لبنان يدرس إغلاق سفاراته في بعض الدول بسبب الأزمة المالية

أكد مصدر مطلع في الخارجية اللبنانية، أن "لبنان يدرس إغلاق سفاراته في عدد من الدول ويحاول خفض تمثيله الدبلوماسي، على خلفية الأزمة الاقتصادية التي يعانيها". 01.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-01T18:29+0000

2022-02-01T18:29+0000

2022-02-01T18:33+0000

العالم العربي

لبنان

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103931/16/1039311615_0:313:6000:3688_1920x0_80_0_0_8e490eda07cac44311aed5e31acb7632.jpg

وقال المصدر، الذي رفض ذكر اسمه، لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء، إن "الخارجية تقوم بإعادة هيكلة من أجل تخفيف النفقات بسبب الأزمة في لبنان"، مضيفا "نحاول أن ندرس مجموعة إجراءات لاتخاذ تلك الخطوة".وأوضح المصدر أن "هذا الفعل تتخذه الكثير من الدول التي تمر بأزمات مالية، في سبيل الحد من تفاقم تلك الأزمة، على حد قوله".وحول سؤاله عن الدول التي سيخفف فيها لبنان تمثيله الدبلوماسي، أفاد المصدر بأنه "لا يعلم أين ستخفف تحديدا، موضحا أن ذلك سيتم بالتأكيد في أكثر الدول التي تحمل لبنان تكلفة".وبين المصدر أن "القرار يتم اتخاذه بناءً على عدة عوامل، أبرزها "حجم الجالية اللبنانية في هذا البلد، حجم العلاقات السياسية بين البلدين، وحجم التبادل التجاري".وأشار المصدر إلى أن "القرار لا يؤخذ على الفور، ولكن سيتم إصدار مرسوم أولا، ومن ثم لا بد وأن يحصل على الموافقة من قبل مجلس الوزراء"، مبينا "الدور البارز لوزارات أخرى في هذا القرار، وأبرزها وزارة المالية، حيث أن الأمر ليس مقتصرًا فقط على الخارجية".وأختتم المصدر أن "المرسوم الخاص بهذا القرار قد يستغرق فترة زمنية، من الآن وحتى شهر أو شهرين لحين الخروج بتصور واضح".ويعيش لبنان أزمات اقتصادية وسياسية طاحنة، مستمرة منذ شهور، جراء نقص السلع الأساسية والوقود والكهرباء والأدوية.وتسعى حكومة نجيب ميقاتي إلى وضع خطة لإنقاذ الاقتصاد مع البنك الدولي، الذي وصف البنك الأزمة في لبنان، بأنها الأسوأ على المستوى العالمي، منذ قرن ونصف قرن؛ وباتت معها احتياطيات المصرف المركزي بالعملات الأجنبية بالكاد تكفي الحد الأدنى من الاحتياطي الإلزامي.

https://arabic.sputniknews.com/20220131/نبتة-لاحمة-تقلب-الهرم-الغذائي-رأسا-على-عقب-وتحول-الصياد-لفريسة-فيديو-1057549520.html

لبنان

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

العالم العربي, لبنان