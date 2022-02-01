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https://arabic.sputniknews.com/20220201/لبنان-يدرس-إغلاق-سفاراته-في-بعض-الدول-بسبب-الأزمة-المالية-1057610519.html
لبنان يدرس إغلاق سفاراته في بعض الدول بسبب الأزمة المالية
لبنان يدرس إغلاق سفاراته في بعض الدول بسبب الأزمة المالية
أكد مصدر مطلع في الخارجية اللبنانية، أن "لبنان يدرس إغلاق سفاراته في عدد من الدول ويحاول خفض تمثيله الدبلوماسي، على خلفية الأزمة الاقتصادية التي يعانيها". 01.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-01T18:29+0000
2022-02-01T18:33+0000
العالم العربي
لبنان
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وقال المصدر، الذي رفض ذكر اسمه، لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء، إن "الخارجية تقوم بإعادة هيكلة من أجل تخفيف النفقات بسبب الأزمة في لبنان"، مضيفا "نحاول أن ندرس مجموعة إجراءات لاتخاذ تلك الخطوة".وأوضح المصدر أن "هذا الفعل تتخذه الكثير من الدول التي تمر بأزمات مالية، في سبيل الحد من تفاقم تلك الأزمة، على حد قوله".وحول سؤاله عن الدول التي سيخفف فيها لبنان تمثيله الدبلوماسي، أفاد المصدر بأنه "لا يعلم أين ستخفف تحديدا، موضحا أن ذلك سيتم بالتأكيد في أكثر الدول التي تحمل لبنان تكلفة".وبين المصدر أن "القرار يتم اتخاذه بناءً على عدة عوامل، أبرزها "حجم الجالية اللبنانية في هذا البلد، حجم العلاقات السياسية بين البلدين، وحجم التبادل التجاري".وأشار المصدر إلى أن "القرار لا يؤخذ على الفور، ولكن سيتم إصدار مرسوم أولا، ومن ثم لا بد وأن يحصل على الموافقة من قبل مجلس الوزراء"، مبينا "الدور البارز لوزارات أخرى في هذا القرار، وأبرزها وزارة المالية، حيث أن الأمر ليس مقتصرًا فقط على الخارجية".وأختتم المصدر أن "المرسوم الخاص بهذا القرار قد يستغرق فترة زمنية، من الآن وحتى شهر أو شهرين لحين الخروج بتصور واضح".ويعيش لبنان أزمات اقتصادية وسياسية طاحنة، مستمرة منذ شهور، جراء نقص السلع الأساسية والوقود والكهرباء والأدوية.وتسعى حكومة نجيب ميقاتي إلى وضع خطة لإنقاذ الاقتصاد مع البنك الدولي، الذي وصف البنك الأزمة في لبنان، بأنها الأسوأ على المستوى العالمي، منذ قرن ونصف قرن؛ وباتت معها احتياطيات المصرف المركزي بالعملات الأجنبية بالكاد تكفي الحد الأدنى من الاحتياطي الإلزامي.
https://arabic.sputniknews.com/20220131/نبتة-لاحمة-تقلب-الهرم-الغذائي-رأسا-على-عقب-وتحول-الصياد-لفريسة-فيديو-1057549520.html
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العالم العربي, لبنان

لبنان يدرس إغلاق سفاراته في بعض الدول بسبب الأزمة المالية

18:29 GMT 01.02.2022 (تم التحديث: 18:33 GMT 01.02.2022)
© Sputnik . Zahraa al- Amirمناظر عامة للمدن العربية - مدينة بيروت، لبنان فبراير/ شباط 2019
مناظر عامة للمدن العربية - مدينة بيروت، لبنان فبراير/ شباط 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.02.2022
© Sputnik . Zahraa al- Amir
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أكد مصدر مطلع في الخارجية اللبنانية، أن "لبنان يدرس إغلاق سفاراته في عدد من الدول ويحاول خفض تمثيله الدبلوماسي، على خلفية الأزمة الاقتصادية التي يعانيها".
وقال المصدر، الذي رفض ذكر اسمه، لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء، إن "الخارجية تقوم بإعادة هيكلة من أجل تخفيف النفقات بسبب الأزمة في لبنان"، مضيفا "نحاول أن ندرس مجموعة إجراءات لاتخاذ تلك الخطوة".
وأوضح المصدر أن "هذا الفعل تتخذه الكثير من الدول التي تمر بأزمات مالية، في سبيل الحد من تفاقم تلك الأزمة، على حد قوله".
وحول سؤاله عن الدول التي سيخفف فيها لبنان تمثيله الدبلوماسي، أفاد المصدر بأنه "لا يعلم أين ستخفف تحديدا، موضحا أن ذلك سيتم بالتأكيد في أكثر الدول التي تحمل لبنان تكلفة".
وبين المصدر أن "القرار يتم اتخاذه بناءً على عدة عوامل، أبرزها "حجم الجالية اللبنانية في هذا البلد، حجم العلاقات السياسية بين البلدين، وحجم التبادل التجاري".
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وأشار المصدر إلى أن "القرار لا يؤخذ على الفور، ولكن سيتم إصدار مرسوم أولا، ومن ثم لا بد وأن يحصل على الموافقة من قبل مجلس الوزراء"، مبينا "الدور البارز لوزارات أخرى في هذا القرار، وأبرزها وزارة المالية، حيث أن الأمر ليس مقتصرًا فقط على الخارجية".
وأختتم المصدر أن "المرسوم الخاص بهذا القرار قد يستغرق فترة زمنية، من الآن وحتى شهر أو شهرين لحين الخروج بتصور واضح".
ويعيش لبنان أزمات اقتصادية وسياسية طاحنة، مستمرة منذ شهور، جراء نقص السلع الأساسية والوقود والكهرباء والأدوية.
وتسعى حكومة نجيب ميقاتي إلى وضع خطة لإنقاذ الاقتصاد مع البنك الدولي، الذي وصف البنك الأزمة في لبنان، بأنها الأسوأ على المستوى العالمي، منذ قرن ونصف قرن؛ وباتت معها احتياطيات المصرف المركزي بالعملات الأجنبية بالكاد تكفي الحد الأدنى من الاحتياطي الإلزامي.
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