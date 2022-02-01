مسؤول أردني يتوقع صيفا آمنا وتعايشا مع كورونا

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها بسام حجاوي، عضو اللجنة الوطنية لمكافحة الأوبئة للتلفزيون الأردني، مساء أمس الاثنين، بحسب وكالة "عمون".وقال حجاوي إن زيادة معدل التطعيم في المملكة، وزيادة أعداد الإصابات المسجلة على أساس يومي، شكّلا مناعة للأشخاص والمجتمع.وتوقع أن يشهد الصيف المقبل "مرحلة التعايش مع كورونا، والوصول إلى مرحلة الصيف الآمن في مارس/آذار المقبل".وكشف أن أعلى معدلات إصابة بكورونا تحدث بين أبناء الفئة العمرية تحت 35 عاما، وهذا ما يميز أوميكرون الذي أصاب حتى الآن 56% من الفئة نفسها.وشدد على أن الفيروس "ما زال يؤثر بشدة في زيادة نسبة الدخول للمستشفيات وتسجيل وفيات لدى غير الملقحين".وتوقّع أن تتزايد أعداد الإصابات خلال الموجة الرابعة الحالية في ظل تفشي المتحور الجديد السريع العدوى لتصل إلى 100 ألف إصابة في أسبوع الذروة، المتوقع منتصف شهر فبراير/شباط الجاري.وقال إن المتحور الجديد للفيروس "يعيش على الأسطح، ويقاوم الأجواء الباردة".وحذّر حجاوي من "إرهاق النظام الصحي في المملكة"، مضيفا: "هناك زيادة في عبء النظام الصحي، حيث يدخل 200 شخص لتلقي العلاج جراء الإصابة بالفيروس ويخرج 110".وأمس الاثنين، أعلنت وزارة الصحة الأردنية تسجيل 16226 إصابة بفيروس كورونا و24 حالة وفاة.