تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220201/مسؤول-أردني-يتوقع-صيفا-آمنا-وتعايشا-مع-كورونا-1057560420.html
مسؤول أردني يتوقع صيفا آمنا وتعايشا مع كورونا
مسؤول أردني يتوقع صيفا آمنا وتعايشا مع كورونا
توقع مسؤول أردني أن يكون الصيف المقبل "آمنا" فيما يتعلق بمعدلات الإصابة بفيروس كورونا في ظل المناعة التي اكتسبها سكان المملكة نتيجة زيادة الإصابة بمتحور... 01.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-01T06:39+0000
2022-02-01T06:39+0000
أخبار الأردن
فيروس كورونا
أوميكرون
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/0b/10/1047207842_0:0:3073:1730_1920x0_80_0_0_84d4efa9f1d40f54b6dcdc17ca161e93.jpg
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها بسام حجاوي، عضو اللجنة الوطنية لمكافحة الأوبئة للتلفزيون الأردني، مساء أمس الاثنين، بحسب وكالة "عمون".وقال حجاوي إن زيادة معدل التطعيم في المملكة، وزيادة أعداد الإصابات المسجلة على أساس يومي، شكّلا مناعة للأشخاص والمجتمع.وتوقع أن يشهد الصيف المقبل "مرحلة التعايش مع كورونا، والوصول إلى مرحلة الصيف الآمن في مارس/آذار المقبل".وكشف أن أعلى معدلات إصابة بكورونا تحدث بين أبناء الفئة العمرية تحت 35 عاما، وهذا ما يميز أوميكرون الذي أصاب حتى الآن 56% من الفئة نفسها.وشدد على أن الفيروس "ما زال يؤثر بشدة في زيادة نسبة الدخول للمستشفيات وتسجيل وفيات لدى غير الملقحين".وتوقّع أن تتزايد أعداد الإصابات خلال الموجة الرابعة الحالية في ظل تفشي المتحور الجديد السريع العدوى لتصل إلى 100 ألف إصابة في أسبوع الذروة، المتوقع منتصف شهر فبراير/شباط الجاري.وقال إن المتحور الجديد للفيروس "يعيش على الأسطح، ويقاوم الأجواء الباردة".وحذّر حجاوي من "إرهاق النظام الصحي في المملكة"، مضيفا: "هناك زيادة في عبء النظام الصحي، حيث يدخل 200 شخص لتلقي العلاج جراء الإصابة بالفيروس ويخرج 110".وأمس الاثنين، أعلنت وزارة الصحة الأردنية تسجيل 16226 إصابة بفيروس كورونا و24 حالة وفاة.
https://arabic.sputniknews.com/20220131/الأردن-ذروة-الموجة-الرابعة-لجائحة-كورونا-في-منتصف-فبراير-1057487576.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/0b/10/1047207842_172:0:2901:2047_1920x0_80_0_0_b9a811e37401d5934331b67f9bdc07a4.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار الأردن, فيروس كورونا, أوميكرون

مسؤول أردني يتوقع صيفا آمنا وتعايشا مع كورونا

06:39 GMT 01.02.2022
© REUTERS / MUHAMMAD HAMEDمخاوف من فيروس كورونا في الأردن
مخاوف من فيروس كورونا في الأردن - سبوتنيك عربي, 1920, 01.02.2022
© REUTERS / MUHAMMAD HAMED
تابعنا عبر
توقع مسؤول أردني أن يكون الصيف المقبل "آمنا" فيما يتعلق بمعدلات الإصابة بفيروس كورونا في ظل المناعة التي اكتسبها سكان المملكة نتيجة زيادة الإصابة بمتحور أوميكرون وتلقي اللقاحات.
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها بسام حجاوي، عضو اللجنة الوطنية لمكافحة الأوبئة للتلفزيون الأردني، مساء أمس الاثنين، بحسب وكالة "عمون".
وقال حجاوي إن زيادة معدل التطعيم في المملكة، وزيادة أعداد الإصابات المسجلة على أساس يومي، شكّلا مناعة للأشخاص والمجتمع.
وتوقع أن يشهد الصيف المقبل "مرحلة التعايش مع كورونا، والوصول إلى مرحلة الصيف الآمن في مارس/آذار المقبل".
وكشف أن أعلى معدلات إصابة بكورونا تحدث بين أبناء الفئة العمرية تحت 35 عاما، وهذا ما يميز أوميكرون الذي أصاب حتى الآن 56% من الفئة نفسها.
مخاوف من فيروس كورونا في الأردن - سبوتنيك عربي, 1920, 31.01.2022
الأردن... ذروة الموجة الرابعة لجائحة كورونا في منتصف فبراير
أمس, 06:48 GMT
وشدد على أن الفيروس "ما زال يؤثر بشدة في زيادة نسبة الدخول للمستشفيات وتسجيل وفيات لدى غير الملقحين".
وتوقّع أن تتزايد أعداد الإصابات خلال الموجة الرابعة الحالية في ظل تفشي المتحور الجديد السريع العدوى لتصل إلى 100 ألف إصابة في أسبوع الذروة، المتوقع منتصف شهر فبراير/شباط الجاري.
وقال إن المتحور الجديد للفيروس "يعيش على الأسطح، ويقاوم الأجواء الباردة".
وحذّر حجاوي من "إرهاق النظام الصحي في المملكة"، مضيفا: "هناك زيادة في عبء النظام الصحي، حيث يدخل 200 شخص لتلقي العلاج جراء الإصابة بالفيروس ويخرج 110".
وأمس الاثنين، أعلنت وزارة الصحة الأردنية تسجيل 16226 إصابة بفيروس كورونا و24 حالة وفاة.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية