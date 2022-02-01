https://arabic.sputniknews.com/20220201/مسؤول-سابق-شبكات-التجسس-ضربت-لبنان-وسوريا-1057588603.html

مسؤول سابق: شبكات التجسس ضربت لبنان وسوريا

مسؤول سابق: شبكات التجسس ضربت لبنان وسوريا

نناقش في هذه الحلقة: القبض على شبكات تجسس إسرائيلية في لبنان؛ الأسد يستقبل وزير خارجية سلطنة عمان؛ مخلفات أمريكية تقتل وتشوه أطفال العراق؛ الطاقة الدولية تتهم... 01.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-01T13:31+0000

2022-02-01T13:31+0000

2022-02-01T13:31+0000

راديو

بلا قيود

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مسؤول سابق: شبكات التجسس ضربت لبنان وسوريا مسؤول سابق: شبكات التجسس ضربت لبنان وسوريا

أثارت الأنباء الواردة من لبنان حول إيقاف 17 شبكة تجسس تعمل لصالح إسرائيل في الداخل اللبناني، استياء شعبيا، فيما نفت شعبة العلاقات العامة​ في ​قوى الأمن الداخلي اللبناني، وجود أي خرق ضمن ​شعبة المعلومات​ في قوى الأمن الداخلي، أو أي توقيف لضابط أو عنصر في هذه الشعبة أو في أي جهاز أمني أو عسكري آخر.حول هذا الموضوع، قال وزير الداخلية اللبناني السابق، مروان شربل، لـ "بلا قيود":وأضاف: "لكن هذه الشبكات استطاعت اختراق جهاز "حزب الله" من خلال تجنيد أحد المنتمين للحزب، وهو موقوف ويتم التحقيق معه، وكذلك جهاز "حماس" العامل في المخيمات الفلسطينية بلبنان، وأيضا المنظمات العاملة في مجال المساعدات، وجميع ما حصلت عليه هذه الشبكات أصبح في متناول يد فرع أمن المعلومات، وأستطيع القول إن معظمها لم يحقق أهدافه".وساطة عمانية لتصحيح العلاقات العربية-السوريةالتقى وزير خارجية سلطنة عمان، بدر بن حمد البوسعيدي، بالرئيس السوري، بشار الأسد، في دمشق، في ظل تحرك عربي يهدف لعودة سوريا إلى جامعة الدول العربية، وحضورها القمة المرتقبة في الجزائر، وسط اعتراض بعض الدول العربية.حول هذا الموضوع، قال الدكتور في القانون الدولي، عبد الكريم عجيب، لـ "بلا قيود":التفاصيل في الملف الصوتي...إعداد وتقديم: نغــم كبّـاس.

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2022

نغم كباس https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/03/1053516978_54:0:476:422_100x100_80_0_0_a6dd47a59cb6ff99b93c1556ef1e269b.png

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نغم كباس https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/03/1053516978_54:0:476:422_100x100_80_0_0_a6dd47a59cb6ff99b93c1556ef1e269b.png

راديو, بلا قيود, аудио