مسؤول سابق: شبكات التجسس ضربت لبنان وسوريا

أثارت الأنباء الواردة من لبنان حول إيقاف 17 شبكة تجسس تعمل لصالح إسرائيل في الداخل اللبناني، استياء شعبيا، فيما نفت شعبة العلاقات العامة في قوى الأمن الداخلي اللبناني، وجود أي خرق ضمن شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي، أو أي توقيف لضابط أو عنصر في هذه الشعبة أو في أي جهاز أمني أو عسكري آخر.حول هذا الموضوع، قال وزير الداخلية اللبناني السابق، مروان شربل، لـ "بلا قيود":وأضاف: "لكن هذه الشبكات استطاعت اختراق جهاز "حزب الله" من خلال تجنيد أحد المنتمين للحزب، وهو موقوف ويتم التحقيق معه، وكذلك جهاز "حماس" العامل في المخيمات الفلسطينية بلبنان، وأيضا المنظمات العاملة في مجال المساعدات، وجميع ما حصلت عليه هذه الشبكات أصبح في متناول يد فرع أمن المعلومات، وأستطيع القول إن معظمها لم يحقق أهدافه".وساطة عمانية لتصحيح العلاقات العربية-السوريةالتقى وزير خارجية سلطنة عمان، بدر بن حمد البوسعيدي، بالرئيس السوري، بشار الأسد، في دمشق، في ظل تحرك عربي يهدف لعودة سوريا إلى جامعة الدول العربية، وحضورها القمة المرتقبة في الجزائر، وسط اعتراض بعض الدول العربية.حول هذا الموضوع، قال الدكتور في القانون الدولي، عبد الكريم عجيب، لـ "بلا قيود":التفاصيل في الملف الصوتي...إعداد وتقديم: نغــم كبّـاس.
نناقش في هذه الحلقة: القبض على شبكات تجسس إسرائيلية في لبنان؛ الأسد يستقبل وزير خارجية سلطنة عمان؛ مخلفات أمريكية تقتل وتشوه أطفال العراق؛ الطاقة الدولية تتهم إيران بإنتاج أنابيب طرد مركزي في مواقع جديدة.
أثارت الأنباء الواردة من لبنان حول إيقاف 17 شبكة تجسس تعمل لصالح إسرائيل في الداخل اللبناني، استياء شعبيا، فيما نفت شعبة العلاقات العامة في قوى الأمن الداخلي اللبناني، وجود أي خرق ضمن شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي، أو أي توقيف لضابط أو عنصر في هذه الشعبة أو في أي جهاز أمني أو عسكري آخر.
حول هذا الموضوع، قال وزير الداخلية اللبناني السابق، مروان شربل، لـ "بلا قيود":
"إن الحرب الإسرائيلية ضد لبنان مفتوحة على كافة المستويات، ومنها تجنيد شبكات تجسس، تسعى لإستمالة الشباب اللبناني، مستغلة الوضع الاقتصادي، والبطالة، وحاجة حوالي 70% من المواطنين للعمل، وتبين في التحقيق أن هذه الشبكات خضعت لتدريبات عالية الجودة ودقيقة، فاستطاعت أن تضرب عدة دول كسوريا ولبنان وغيرها، وحصلت على معلومات معظمها يتعلق بالإستراتيجية الدفاعية لهذه البلدان، وهي في لبنان تستهدف بشكل خاص، عمل وأسلحة المقاومة التي تهدد إسرائيل، و جميع الأجهزة الأمنية جاهزة دائما لإحباط هذه المحاولات".
وأضاف: "لكن هذه الشبكات استطاعت اختراق جهاز "حزب الله" من خلال تجنيد أحد المنتمين للحزب، وهو موقوف ويتم التحقيق معه، وكذلك جهاز "حماس" العامل في المخيمات الفلسطينية بلبنان، وأيضا المنظمات العاملة في مجال المساعدات، وجميع ما حصلت عليه هذه الشبكات أصبح في متناول يد فرع أمن المعلومات، وأستطيع القول إن معظمها لم يحقق أهدافه".
وساطة عمانية لتصحيح العلاقات العربية-السورية
التقى وزير خارجية سلطنة عمان، بدر بن حمد البوسعيدي، بالرئيس السوري، بشار الأسد، في دمشق، في ظل تحرك عربي يهدف لعودة سوريا إلى جامعة الدول العربية، وحضورها القمة المرتقبة في الجزائر، وسط اعتراض بعض الدول العربية.
حول هذا الموضوع، قال الدكتور في القانون الدولي، عبد الكريم عجيب، لـ "بلا قيود":
"إن هذه الزيارة خطوة في المسار الصحيح، للعب دور إيجابي بين سوريا وبقية الدول العربية، رغم الأصوات النشاذ من قبل بعض الدول، كالمغرب وقطر، لكن أرجح أنه سيكون لها نتائج إيجابية، وتعود سوريا إلى جامعة الدول العربية، ومن أهم رسائل هذه الزيارة، هو تصحيح العلاقات العربية مع سوريا التي بدأت بمرحلة التعافي التدريجي، وتجاوزت مرحلة الخطر، وآن الأوان لمد يد العون لها، ومساعدتها على إعادة الإعمار كدولة عربية ومؤسس لجامعة الدول العربية".