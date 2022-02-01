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هل تتحول البواسير إلى سرطان؟
هل تتحول البواسير إلى سرطان؟
أخبرت طبيبة أمراض القولون والمستقيم إينا تولينا ما إذا كانت البواسير مرتبطة بخطر الإصابة بالأورام الخبيثة. 01.02.2022, سبوتنيك عربي
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مجتمع
علوم
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وأوضحت الطبيبة أن جدار الأمعاء يتكون من طبقة مخاطية وتحت مخاطية وعضلية وغشاء مصلي. يوجد نسيج البواسير في الطبقة تحت المخاطية، بينما يتشكل في معظم الحالات في النسيج الغدي الذي يفرز المخاط لتسهيل حركة البراز.ومع ذلك، في كثير من الأحيان يتم اكتشاف السرطان بعد تشخيص البواسير. وفقًا للطبيبة، يحدث هذا لسببين.بالإضافة إلى ذلك، لا يجب شطب الخطأ المحتمل للطبيب المعالج: بعد اكتشاف البواسير، لا يعتبر دائمًا أنه من الضروري إرسال المريض لإجراء تنظير القولون.لهذا السبب أكدت الطبيبة أنه من أجل الكشف عن الورم في الوقت المناسب، من الضروري اتباع قاعدة "إذا كان هناك دم في البراز، يلزم إجراء تنظير القولون".
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مجتمع, علوم

هل تتحول البواسير إلى سرطان؟

07:20 GMT 01.02.2022 (تم التحديث: 07:23 GMT 01.02.2022)
CC BY-SA 4.0 / Destroyer of furries / Cancer cellخلايا سرطانية
خلايا سرطانية - سبوتنيك عربي, 1920, 01.02.2022
CC BY-SA 4.0 / Destroyer of furries / Cancer cell
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أخبرت طبيبة أمراض القولون والمستقيم إينا تولينا ما إذا كانت البواسير مرتبطة بخطر الإصابة بالأورام الخبيثة.
وأوضحت الطبيبة أن جدار الأمعاء يتكون من طبقة مخاطية وتحت مخاطية وعضلية وغشاء مصلي. يوجد نسيج البواسير في الطبقة تحت المخاطية، بينما يتشكل في معظم الحالات في النسيج الغدي الذي يفرز المخاط لتسهيل حركة البراز.
ومع ذلك، في كثير من الأحيان يتم اكتشاف السرطان بعد تشخيص البواسير. وفقًا للطبيبة، يحدث هذا لسببين.

وقالت الطبيبة: "عادة ما نفسر النزيف من فتحة الشرج، بالبواسير. لكن إذا فكرت بشكل معقول، فإن الأمعاء لا تتكون من البواسير وحدها. يمكن أن ينزف ورم أو شرخ"، وفقا لموقع "ميديك فوروم".

بالإضافة إلى ذلك، لا يجب شطب الخطأ المحتمل للطبيب المعالج: بعد اكتشاف البواسير، لا يعتبر دائمًا أنه من الضروري إرسال المريض لإجراء تنظير القولون.
لهذا السبب أكدت الطبيبة أنه من أجل الكشف عن الورم في الوقت المناسب، من الضروري اتباع قاعدة "إذا كان هناك دم في البراز، يلزم إجراء تنظير القولون".
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