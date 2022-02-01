تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220201/هولندا-وقف-طباعة-كتاب-يتهم-يهوديا-بخيانة-أنا-فرانك-وتسليمها-للنازيين-1057576021.html
هولندا... وقف طباعة كتاب يتهم يهوديا بخيانة أنا فرانك وتسليمها للنازيين
هولندا... وقف طباعة كتاب يتهم يهوديا بخيانة أنا فرانك وتسليمها للنازيين
أوقفت دار نشر هولندية طباعة الكتاب الجديد عن آنا فرانك، بعد انتقادات من المحققين لنتائج التحقيق الذي يتهم محاميا يهوديا بخيانتها وتسليمها للنازيين. 01.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-01T11:20+0000
2022-02-01T11:20+0000
هولوكوست
أخبار هولندا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104417/05/1044170599_0:127:3189:1921_1920x0_80_0_0_ddb0a0484e9b1885f8d67ffd481167d8.jpg
نُشر كتاب "خيانة آنا فرانك"، في 18 يناير/كانون الثاني الماضي، وأثار ضجة عندما اختار المحققون كاتب العدل أرنولد فان دن باعتباره المشتبه به الرئيسي، غير أن باحثين آخرين قالوا إن النتائج "مليئة بالأخطاء"، بحسب موقع "واللا" العبري.كتبت دار النشر التي طبعت الكتاب باللغة الهولندية، في رسالة بريد إلكتروني إلى مؤلفي الكتاب أنه كان ينبغي أن يتخذوا "موقفا أكثر نقدا... ننتظر إجابات الباحثين عن الأسئلة التي ظهرت ونؤجل قرار طباعة المزيد من الكتاب".ولم تحدد دار النشر المذكورة الأسئلة التي طرحت ورفضت الإدلاء بمزيد من التعليقات.ولم يعلق بعد، ممثلو مؤلفة الكتاب روزماري سوليفان، أو ناشر الكتاب باللغة الإنجليزية دار Harpercolines .تم القبض على آنا وسبعة يهود آخرين، بما في ذلك أسرتها، من قبل النازيين في 4 أغسطس/آب 1944، بعد الاختباء لمدة عامين تقريبا في مكان سري في أمستردام.تم ترحيلهم جميعا إلى معسكرات الاعتقال في أوروبا، وتوفيت آنا بسبب التيفود في معسكر اعتقال بيرغن بيلسن عندما كان عمرها 15 عاما فقط.بعد عامين من وفاة الفتاة اليهودية، نشر والدها أوتو (الناجي الوحيد) اليوميات التي كتبتها، وتمت ترجمتها على مر السنين إلى أكثر من 60 لغة.في الدراسة موضوع كتاب "خيانة آنا فرانك"، فحص المؤرخون وعلماء الجريمة ومحللو نظم المعلومات قاعدة بيانات تضمنت قوائم بالمتعاونين مع النازيين، ووثائق تاريخية، ووثائق شرطية، وأبحاثا سابقة حول هذا الموضوع.توصل المؤرخون إلى عشرات السيناريوهات لمعرفة هوية المخبر، واستندوا، من بين أمور أخرى، إلى دافع محتمل في الواقع.وفقا للدراسة، كان "أرنولد فان دن بيراح" (توفي عام 1950) عضوا في المجلس اليهودي في أمستردام، الذي أنشأه النازيون لمراقبة اليهود، حيث كان لدى أعضاء المجلس قوائم بأسماء اليهود في المدينة، وقام بتسليم معلومات عن آنا فراك للنازيين مقابل تعهد بحماية عائلته.يشار إلى أن آنيليس ماري آنا فرانك واحدة من أكثر ضحايا الهولوكوست شهرة، وكانت مذكرتها عن الحرب "مذكرات فتاة صغيرة" مصدرا للعديد من المسرحيات والأفلام.
https://arabic.sputniknews.com/20220117/بعد-دراسة-استمرت-6-سنوات-مؤرخون-يهودي-سلم-آنا-فرانك-للنازيين-1056349584.html
أخبار هولندا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104417/05/1044170599_229:0:2960:2048_1920x0_80_0_0_2f017308a624b44531440b8f5faf6afc.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
هولوكوست, أخبار هولندا

هولندا... وقف طباعة كتاب يتهم يهوديا بخيانة أنا فرانك وتسليمها للنازيين

11:20 GMT 01.02.2022
© Sputnik / الذهاب إلى بنك الصورالحرب العالمية الثانية 1939 - 1945. ثكنات معسكر اعتقال أوشفيتز في ينايرم كانون الثاني 1945. يعد معسكر أوشفيتز أكبر معسكرات الإبادة النازية وأكثرها بقاء لفترة زمنية طويلة. لذا، فقد أصبح أحد الرموز الرئيسية للمحرقة (الهولوكوست). وفقًا لوثائق محكمة نورمبرغ، قُتل 2.8 مليون شخص في المعسكر خلال فترة 1941-1945، 90٪ منهم كانوا من اليهود.
الحرب العالمية الثانية 1939 - 1945. ثكنات معسكر اعتقال أوشفيتز في ينايرم كانون الثاني 1945. يعد معسكر أوشفيتز أكبر معسكرات الإبادة النازية وأكثرها بقاء لفترة زمنية طويلة. لذا، فقد أصبح أحد الرموز الرئيسية للمحرقة (الهولوكوست). وفقًا لوثائق محكمة نورمبرغ، قُتل 2.8 مليون شخص في المعسكر خلال فترة 1941-1945، 90٪ منهم كانوا من اليهود. - سبوتنيك عربي, 1920, 01.02.2022
© Sputnik
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أوقفت دار نشر هولندية طباعة الكتاب الجديد عن آنا فرانك، بعد انتقادات من المحققين لنتائج التحقيق الذي يتهم محاميا يهوديا بخيانتها وتسليمها للنازيين.
نُشر كتاب "خيانة آنا فرانك"، في 18 يناير/كانون الثاني الماضي، وأثار ضجة عندما اختار المحققون كاتب العدل أرنولد فان دن باعتباره المشتبه به الرئيسي، غير أن باحثين آخرين قالوا إن النتائج "مليئة بالأخطاء"، بحسب موقع "واللا" العبري.
كتبت دار النشر التي طبعت الكتاب باللغة الهولندية، في رسالة بريد إلكتروني إلى مؤلفي الكتاب أنه كان ينبغي أن يتخذوا "موقفا أكثر نقدا... ننتظر إجابات الباحثين عن الأسئلة التي ظهرت ونؤجل قرار طباعة المزيد من الكتاب".

وأضافت: "نقدم خالص اعتذارنا لأي شخص قد يكون قد تضرر من الكتاب".

ولم تحدد دار النشر المذكورة الأسئلة التي طرحت ورفضت الإدلاء بمزيد من التعليقات.
ولم يعلق بعد، ممثلو مؤلفة الكتاب روزماري سوليفان، أو ناشر الكتاب باللغة الإنجليزية دار Harpercolines .
تم القبض على آنا وسبعة يهود آخرين، بما في ذلك أسرتها، من قبل النازيين في 4 أغسطس/آب 1944، بعد الاختباء لمدة عامين تقريبا في مكان سري في أمستردام.
تم ترحيلهم جميعا إلى معسكرات الاعتقال في أوروبا، وتوفيت آنا بسبب التيفود في معسكر اعتقال بيرغن بيلسن عندما كان عمرها 15 عاما فقط.
بعد عامين من وفاة الفتاة اليهودية، نشر والدها أوتو (الناجي الوحيد) اليوميات التي كتبتها، وتمت ترجمتها على مر السنين إلى أكثر من 60 لغة.
مقعد لتنفيذ الإعدام في معسكر اعتقال أوشفيتز. يعد معسكر أوشفيتز أكبر معسكرات الإبادة النازية وأكثرها بقاء لفترة زمنية طويلة. لذا، فقد أصبح أحد الرموز الرئيسية للمحرقة (الهولوكوست). وفقًا لوثائق محكمة نورمبرغ، قُتل 2.8 مليون شخص في المعسكر خلال فترة 1941-1945، 90٪ منهم كانوا من اليهود. - سبوتنيك عربي, 1920, 17.01.2022
بعد دراسة استمرت 6 سنوات... مؤرخون: يهودي سلم آنا فرانك للنازيين
17 يناير, 10:39 GMT
في الدراسة موضوع كتاب "خيانة آنا فرانك"، فحص المؤرخون وعلماء الجريمة ومحللو نظم المعلومات قاعدة بيانات تضمنت قوائم بالمتعاونين مع النازيين، ووثائق تاريخية، ووثائق شرطية، وأبحاثا سابقة حول هذا الموضوع.
توصل المؤرخون إلى عشرات السيناريوهات لمعرفة هوية المخبر، واستندوا، من بين أمور أخرى، إلى دافع محتمل في الواقع.
وفقا للدراسة، كان "أرنولد فان دن بيراح" (توفي عام 1950) عضوا في المجلس اليهودي في أمستردام، الذي أنشأه النازيون لمراقبة اليهود، حيث كان لدى أعضاء المجلس قوائم بأسماء اليهود في المدينة، وقام بتسليم معلومات عن آنا فراك للنازيين مقابل تعهد بحماية عائلته.
يشار إلى أن آنيليس ماري آنا فرانك واحدة من أكثر ضحايا الهولوكوست شهرة، وكانت مذكرتها عن الحرب "مذكرات فتاة صغيرة" مصدرا للعديد من المسرحيات والأفلام.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية