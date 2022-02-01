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وزير خارجية الفاتيكان: البابا يرغب في زيارة لبنان قريبا
وزير خارجية الفاتيكان: البابا يرغب في زيارة لبنان قريبا
أكد وزير خارجية الفاتيكان المونسينور ريشارد غلاغير أن البابا أبلغه برغبته في زيارة لبنان قريبا. 01.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-01T09:42+0000
2022-02-01T09:42+0000
أخبار لبنان
البابا فرنسيس بابا الفاتيكان
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وحسب تصريحات نشرتها الرئاسة اللبنانية عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي تويتر، قال غلاغير: "البابا فرنسيس أكد لي أنه يرغب بزيارة لبنان قريباً"تصريحات وزير خارجية الفاتيكان جاءت من قصر بعبدا الرئاسي عقب لقائه بالرئيس اللبناني ميشال عون.وشدد غلاغير على أن "أي إضعاف للحضور المسيحي في لبنان من شأنه أن يدمر التوازن الداخلي في البلاد وهويتها".وقال: "إن لبنان كان ولا يزال ويجب أن يبقى مشروع سلام، ورسالته هي أن يكون للتسامح والتعددية وواحة للأبدية حيث تلتقي جميع الطوائف والأديان واضعة المصلحة العامة فوق مصالحها الخاصة"، حسب تعبيره.وعبّر وزير خارجية الفاتيكان عن تعاطفه مع ضحايا مرفأ بيروت، متمنيا أن يحظوا بالعدالة.وقال: "أود أن أنتهز الفرصة لأعبّر عن تعاطفي مع ضحايا الانفجار المروع الذي ضرب مرفأ بيروت، وعسى أن يحظى جميع اللبنانيين وأهالي الضحايا بالمواساة وتحقيق العدالة".وكان وزير خارجية الفاتيكان المونسينور ريشارد غلاغير قد وصل أمس الاثنين على رأس وفد رسمي، إلى مطار بيروت، في زيارة إلى لبنان، لإجراء محادثات مع كل من رئيس الجمهورية ميشال عون، ورئيس مجلس النواب نبيه بري، ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي.
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أخبار لبنان, البابا فرنسيس بابا الفاتيكان, لبنان

وزير خارجية الفاتيكان: البابا يرغب في زيارة لبنان قريبا

09:42 GMT 01.02.2022
© AP Photo / HUSSEIN MALLAشجرة لبنان تزين العلم اللبناني
شجرة لبنان تزين العلم اللبناني - سبوتنيك عربي, 1920, 01.02.2022
© AP Photo / HUSSEIN MALLA
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أكد وزير خارجية الفاتيكان المونسينور ريشارد غلاغير أن البابا أبلغه برغبته في زيارة لبنان قريبا.
وحسب تصريحات نشرتها الرئاسة اللبنانية عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي تويتر، قال غلاغير: "البابا فرنسيس أكد لي أنه يرغب بزيارة لبنان قريباً"
تصريحات وزير خارجية الفاتيكان جاءت من قصر بعبدا الرئاسي عقب لقائه بالرئيس اللبناني ميشال عون.
وشدد غلاغير على أن "أي إضعاف للحضور المسيحي في لبنان من شأنه أن يدمر التوازن الداخلي في البلاد وهويتها".
وقال: "إن لبنان كان ولا يزال ويجب أن يبقى مشروع سلام، ورسالته هي أن يكون للتسامح والتعددية وواحة للأبدية حيث تلتقي جميع الطوائف والأديان واضعة المصلحة العامة فوق مصالحها الخاصة"، حسب تعبيره.
وعبّر وزير خارجية الفاتيكان عن تعاطفه مع ضحايا مرفأ بيروت، متمنيا أن يحظوا بالعدالة.
وقال: "أود أن أنتهز الفرصة لأعبّر عن تعاطفي مع ضحايا الانفجار المروع الذي ضرب مرفأ بيروت، وعسى أن يحظى جميع اللبنانيين وأهالي الضحايا بالمواساة وتحقيق العدالة".
وكان وزير خارجية الفاتيكان المونسينور ريشارد غلاغير قد وصل أمس الاثنين على رأس وفد رسمي، إلى مطار بيروت، في زيارة إلى لبنان، لإجراء محادثات مع كل من رئيس الجمهورية ميشال عون، ورئيس مجلس النواب نبيه بري، ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي.
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