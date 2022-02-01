وزير خارجية الفاتيكان: البابا يرغب في زيارة لبنان قريبا
© AP Photo / HUSSEIN MALLAشجرة لبنان تزين العلم اللبناني
© AP Photo / HUSSEIN MALLA
أكد وزير خارجية الفاتيكان المونسينور ريشارد غلاغير أن البابا أبلغه برغبته في زيارة لبنان قريبا.
وحسب تصريحات نشرتها الرئاسة اللبنانية عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي تويتر، قال غلاغير: "البابا فرنسيس أكد لي أنه يرغب بزيارة لبنان قريباً"
وزير خارجية الفاتيكان من بعبدا: البابا فرنسيس أكد لي انه يرغب بزيارة لبنان قريباً— Lebanese Presidency (@LBpresidency) February 1, 2022
تصريحات وزير خارجية الفاتيكان جاءت من قصر بعبدا الرئاسي عقب لقائه بالرئيس اللبناني ميشال عون.
وشدد غلاغير على أن "أي إضعاف للحضور المسيحي في لبنان من شأنه أن يدمر التوازن الداخلي في البلاد وهويتها".
وزير خارجية الفاتيكان من بعبدا: البابا فرنسيس سبق وقال "ان لبنان كان ولا يزال ويجب ان يبقى مشروع سلام، ورسالته هي ان يكون للتسامح والتعددية وواحة للابدية حيث تلتقي جميع الطوائف والاديان واضعة المصلحة العامة فوق مصالحها الخاصة"— Lebanese Presidency (@LBpresidency) February 1, 2022
وقال: "إن لبنان كان ولا يزال ويجب أن يبقى مشروع سلام، ورسالته هي أن يكون للتسامح والتعددية وواحة للأبدية حيث تلتقي جميع الطوائف والأديان واضعة المصلحة العامة فوق مصالحها الخاصة"، حسب تعبيره.
وعبّر وزير خارجية الفاتيكان عن تعاطفه مع ضحايا مرفأ بيروت، متمنيا أن يحظوا بالعدالة.
وزير خارجية الفاتيكان من بعبدا: اي اضعاف للحضور المسيحي من شأنه ان يدمر التوازن الداخلي وهوية لبنان واود ان انتهز الفرصة لاعبر عن تعاطفي مع ضحايا الانفجار المروع الذي ضرب مرفأ بيروت، وعسى ان يحظى جميع اللبنانيين واهالي الضحايا بالتعزية وتحقيق العدالة— Lebanese Presidency (@LBpresidency) February 1, 2022
وقال: "أود أن أنتهز الفرصة لأعبّر عن تعاطفي مع ضحايا الانفجار المروع الذي ضرب مرفأ بيروت، وعسى أن يحظى جميع اللبنانيين وأهالي الضحايا بالمواساة وتحقيق العدالة".
وكان وزير خارجية الفاتيكان المونسينور ريشارد غلاغير قد وصل أمس الاثنين على رأس وفد رسمي، إلى مطار بيروت، في زيارة إلى لبنان، لإجراء محادثات مع كل من رئيس الجمهورية ميشال عون، ورئيس مجلس النواب نبيه بري، ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي.