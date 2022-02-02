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https://arabic.sputniknews.com/20220202/أردوغان-يتحدث-عن-نسر-الشتاء-والدفاع-التركية-تعلن-حصيلة-قصف-شمالي-العراق-وسوريا-1057651191.html
أردوغان يتحدث عن "نسر الشتاء"... والدفاع التركية تعلن حصيلة قصف شمالي العراق وسوريا
أردوغان يتحدث عن "نسر الشتاء"... والدفاع التركية تعلن حصيلة قصف شمالي العراق وسوريا
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، إن جيش بلاده قصف ليلا مواقع شمالي العراق وسوريا. 02.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-02T12:31+0000
2022-02-02T12:35+0000
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ونقلت وكالة الأنباء التركية "الأناضول" عن أردوغان، قوله إن "القوات التركية قصفت ليلا مواقع للإرهابيين في 3 مناطق (شمالي العراق وسوريا) في إطار عملية "نسر الشتاء".وأعلنت الوزارة، في وقت سابق اليوم، "تنفيذ عملية جوية باسم "نسر الشتاء" ضد الإرهابيين في مناطق المالكية ـ ديريك، وسنجار وقراجق، التي يستخدمونها قواعد لهم شمالي العراق وسوريا".ونقلت وكالة "الأناضول" بيانا جديدا عن وزارة الدفاع التركية يتضمن حصيلة العملية، جاء فيه أنه "تدمير قرابة 80 موقعا في 3 مناطق بمشاركة نحو 60 مقاتلة في إطار عملية "نسر الشتاء" شمالي العراق وسوريا".وأوضحت الوزارة أن " طائراتنا استهدفت مواقع الإرهابيين في قراجق على عمق 165 كلم وسنجار على عمق 85 كلم شمالي العراق وديريك على عمق 9 كلم شمالي سوريا".وأكد وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، في كلمة له اليوم الأربعاء، خلال زيارته قيادة القوات الجوية التركية بالعاصمة أنقرة، أن "القوات المسلحة دمرت مخابئ وأوكارا وتحصينات وكهوفا للإرهابيين عبر عملية "نسر الشتاء"، وشدد على أن قوات بلاده أتمت عملية "نسر الشتاء" بنجاح.وأكد الوزير استمرار تركيا في مكافحة الإرهاب بعزيمة وإصرار، حتى القضاء على آخر عنصر من تنظيم "بي كا كا" الانفصالي.وأدانت خلية الإعلام الأمني، في العراق، اليوم في بيان، "ما قامت بها الطائرات التركية المسيرة مساء الثلاثاء من خرق للأجواء العراقية في شمالي العراق بالتحديد في سنجار ومخمور ونفذت ضربات جوية في هاتين المنطقتين".وأضافت: "إننا في الوقت الذي ندين هذا العمل فإن قواتنا الأمنية ترفض أي خرق كان ومن قبل أي جهة كانت"، داعية الجانب التركي إلى "الالتزام بحسن الجوار وفق الاتفاقيات الدولية، وإيقاف هذه الانتهاكات احترامًا والتزاما بالمصالح المشتركة بين البلدين".وطالبت خلية الإعلام الأمني تركيا بعدم تكرار هذه العملية، مبينة أن "العراق على أتم الاستعداد للتعاون بين البلدين وضبط الأوضاع الامنية على الحدود المشتركة".
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الجيش التركي, أخبار سوريا اليوم, أخبار تركيا اليوم, العراق

أردوغان يتحدث عن "نسر الشتاء"... والدفاع التركية تعلن حصيلة قصف شمالي العراق وسوريا

12:31 GMT 02.02.2022 (تم التحديث: 12:35 GMT 02.02.2022)
© Sputnik . POOL / الذهاب إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين يلتقي مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في سوشتي، روسيا 29 سبتمبر 2021
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يلتقي مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في سوشتي، روسيا 29 سبتمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.02.2022
© Sputnik . POOL
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قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، إن جيش بلاده قصف ليلا مواقع شمالي العراق وسوريا.
ونقلت وكالة الأنباء التركية "الأناضول" عن أردوغان، قوله إن "القوات التركية قصفت ليلا مواقع للإرهابيين في 3 مناطق (شمالي العراق وسوريا) في إطار عملية "نسر الشتاء".
وأعلنت الوزارة، في وقت سابق اليوم، "تنفيذ عملية جوية باسم "نسر الشتاء" ضد الإرهابيين في مناطق المالكية ـ ديريك، وسنجار وقراجق، التي يستخدمونها قواعد لهم شمالي العراق وسوريا".
ونقلت وكالة "الأناضول" بيانا جديدا عن وزارة الدفاع التركية يتضمن حصيلة العملية، جاء فيه أنه "تدمير قرابة 80 موقعا في 3 مناطق بمشاركة نحو 60 مقاتلة في إطار عملية "نسر الشتاء" شمالي العراق وسوريا".
وأوضحت الوزارة أن " طائراتنا استهدفت مواقع الإرهابيين في قراجق على عمق 165 كلم وسنجار على عمق 85 كلم شمالي العراق وديريك على عمق 9 كلم شمالي سوريا".
وأشارت إلى أن "مقاتلات وطائرات مسيرة شاركت في عملية "نسر الشتاء" شمالي العراق وسوريا".
وأكد وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، في كلمة له اليوم الأربعاء، خلال زيارته قيادة القوات الجوية التركية بالعاصمة أنقرة، أن "القوات المسلحة دمرت مخابئ وأوكارا وتحصينات وكهوفا للإرهابيين عبر عملية "نسر الشتاء"، وشدد على أن قوات بلاده أتمت عملية "نسر الشتاء" بنجاح.
وأكد الوزير استمرار تركيا في مكافحة الإرهاب بعزيمة وإصرار، حتى القضاء على آخر عنصر من تنظيم "بي كا كا" الانفصالي.
وأدانت خلية الإعلام الأمني، في العراق، اليوم في بيان، "ما قامت بها الطائرات التركية المسيرة مساء الثلاثاء من خرق للأجواء العراقية في شمالي العراق بالتحديد في سنجار ومخمور ونفذت ضربات جوية في هاتين المنطقتين".
وأضافت: "إننا في الوقت الذي ندين هذا العمل فإن قواتنا الأمنية ترفض أي خرق كان ومن قبل أي جهة كانت"، داعية الجانب التركي إلى "الالتزام بحسن الجوار وفق الاتفاقيات الدولية، وإيقاف هذه الانتهاكات احترامًا والتزاما بالمصالح المشتركة بين البلدين".
وطالبت خلية الإعلام الأمني تركيا بعدم تكرار هذه العملية، مبينة أن "العراق على أتم الاستعداد للتعاون بين البلدين وضبط الأوضاع الامنية على الحدود المشتركة".
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