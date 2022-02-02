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أمريكا تعرض 10 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات عن رجلين
أمريكا تعرض 10 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات عن رجلين
عرضت الولايات المتحدة ممثلة في وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الأربعاء، مكافأة تصل إلى 10 ملايين دولار، لأي شخص يستطيع تقديم معلومات عن إيرانيين. 02.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-02T16:45+0000
2022-02-02T16:45+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2020
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وفي بيان لوزارة الخارجية، قالت إن الرجلين، محمد حسين موسى كاظمي وسجاد كشيان، تورطا في عملية إلكترونية ترعاها الحكومة الإيرانية، وتهدف إلى التدخل في الانتخابات الأمريكية الرئاسية عام 2020، بحسب "سي إن إن".وذكرت الخارجية الأمريكية أن "العملية الخبيثة استمرت في الفترة بين أغسطس/ آب ونوفمبر/ تشرين الثاني من عام 2020، وسعت إلى زرع الفتنة وتقويض ثقة الناخبين في العملية الانتخابية".وبحسب الوزارة، فإن المواطنين الإيرانيين شنا حملة لتخويف الناخبين الأمريكيين والتأثير عليهم، وسعيا إلى شراء حسابات على منصات التواصل الاجتماعي لهذا الغرض، وعرضا حسابات البريد الإلكتروني التابعة لشركة إعلامية أمريكية "للخطر".ويواجه الرجلان عقوبات وتهما جنائية، وأدرجتهم السلطات الأمريكية على لائحة العقوبات في نوفمبر الماضي، بالإضافة إلى شركة إنترنت إيرانية يعملان بها تدعى "إمينيت باسارجاد".
https://arabic.sputniknews.com/20211104/أمريكا-تعرض-10-ملايين-دولار-لمن-يدلي-بمعلومات-عن-زعيم-عصابة-1050625851.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2020

أمريكا تعرض 10 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات عن رجلين

16:45 GMT 02.02.2022
© Sputnik . Dmitry Parshin / الذهاب إلى بنك الصورمظاهرات تعم شوارع الولايات المتحدة بعد صدور نتائج التصويت في الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2020
مظاهرات تعم شوارع الولايات المتحدة بعد صدور نتائج التصويت في الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.02.2022
© Sputnik . Dmitry Parshin
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عرضت الولايات المتحدة ممثلة في وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الأربعاء، مكافأة تصل إلى 10 ملايين دولار، لأي شخص يستطيع تقديم معلومات عن إيرانيين.
وفي بيان لوزارة الخارجية، قالت إن الرجلين، محمد حسين موسى كاظمي وسجاد كشيان، تورطا في عملية إلكترونية ترعاها الحكومة الإيرانية، وتهدف إلى التدخل في الانتخابات الأمريكية الرئاسية عام 2020، بحسب "سي إن إن".
وذكرت الخارجية الأمريكية أن "العملية الخبيثة استمرت في الفترة بين أغسطس/ آب ونوفمبر/ تشرين الثاني من عام 2020، وسعت إلى زرع الفتنة وتقويض ثقة الناخبين في العملية الانتخابية".
مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) - سبوتنيك عربي, 1920, 04.11.2021
أمريكا: مكافأة 10 ملايين دولار لمن يكشف هوية هذا الشخص أو مساعديه
4 نوفمبر 2021, 19:17 GMT
وبحسب الوزارة، فإن المواطنين الإيرانيين شنا حملة لتخويف الناخبين الأمريكيين والتأثير عليهم، وسعيا إلى شراء حسابات على منصات التواصل الاجتماعي لهذا الغرض، وعرضا حسابات البريد الإلكتروني التابعة لشركة إعلامية أمريكية "للخطر".
ويواجه الرجلان عقوبات وتهما جنائية، وأدرجتهم السلطات الأمريكية على لائحة العقوبات في نوفمبر الماضي، بالإضافة إلى شركة إنترنت إيرانية يعملان بها تدعى "إمينيت باسارجاد".
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