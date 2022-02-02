تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220202/إصابة-موسيماني-بكورونا-قبل-أيام-من-مشاركة-الأهلي-في-كأس-العالم-1057640901.html
إصابة موسيماني بكورونا قبل أيام من مشاركة الأهلي في كأس العالم
إصابة موسيماني بكورونا قبل أيام من مشاركة الأهلي في كأس العالم
غاب بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، الأهلي المصري، عن مران الفريق بعد أن جاءت نتيجة المسحة الطبية التي أجراها، أمس، إيجابية. 02.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-02T09:54+0000
2022-02-02T09:54+0000
مجتمع
رياضة
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/0c/0f/1047517082_0:157:3083:1891_1920x0_80_0_0_acaa01c6b6094ea8677a2ee1a102d891.jpg
ونقل موقع "أهلي نيوز" عن الدكتور أحمد أبوعبلة، طبيب الفريق، قوله بأن موسيماني أجرى مسحة طبية جديدة صباح اليوم الأربعاء، للتأكد من نتيجة المسحة الأولى، وأوضح أبوعبلة أن موسيماني يخضع حاليا للعزل في غرفته وحالته مستقرة للغاية دون وجود أي أعراض.في سياق متصل، أعلن أبوعبلة، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، سلبية المسحة الطبية للمهندس خالد مرتجي، أمين الصندوق، رئيس بعثة الأهلي بالإمارات.وأوضح أبوعبلة أن المسحة الطبية الثانية والثالثة لمرتجي، جاءت سلبية، ومن ثم فإنه غادر الحجر الطبي الذي خضع له خلال الفترة الماضية.يذكر أن إصابة موسياني تأتي بالتزامن مع استئناف الأهلي تدريباته، مساء اليوم، على ملعب الكريكيت بمدينة زايد الرياضية في أبوظبي، استعدادا لمواجهة فريق اف سي مونتيري المكسيكي في المباراة المقرر إقامتها يوم السبت المقبل 5 فبراير/شباط الجاري، ضمن الدور التمهيدي لبطولة كأس العالم للأندية التي تستضيفها الإمارات.وكانت اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم للأندية في الإمارات قد عقدت جلسة تصوير رسمية للاعبين والجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم في النادي الأهلي صباح اليوم الأربعاء، حيث حضر جميع لاعبي الأهلي وأعضاء الجهاز الفني جلسة التصوير بالزي الرسمي للفريق.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/0c/0f/1047517082_175:0:2906:2048_1920x0_80_0_0_d1d708e1c6f52c3572f8ce366bad8d7f.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
مجتمع, رياضة

إصابة موسيماني بكورونا قبل أيام من مشاركة الأهلي في كأس العالم

09:54 GMT 02.02.2022
© REUTERS / AMR ABDALLAH DALSHبيتسو موسيماني، المدير الفني للنادي الأهلي
بيتسو موسيماني، المدير الفني للنادي الأهلي - سبوتنيك عربي, 1920, 02.02.2022
© REUTERS / AMR ABDALLAH DALSH
تابعنا عبر
غاب بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، الأهلي المصري، عن مران الفريق بعد أن جاءت نتيجة المسحة الطبية التي أجراها، أمس، إيجابية.
ونقل موقع "أهلي نيوز" عن الدكتور أحمد أبوعبلة، طبيب الفريق، قوله بأن موسيماني أجرى مسحة طبية جديدة صباح اليوم الأربعاء، للتأكد من نتيجة المسحة الأولى، وأوضح أبوعبلة أن موسيماني يخضع حاليا للعزل في غرفته وحالته مستقرة للغاية دون وجود أي أعراض.
في سياق متصل، أعلن أبوعبلة، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، سلبية المسحة الطبية للمهندس خالد مرتجي، أمين الصندوق، رئيس بعثة الأهلي بالإمارات.
وأوضح أبوعبلة أن المسحة الطبية الثانية والثالثة لمرتجي، جاءت سلبية، ومن ثم فإنه غادر الحجر الطبي الذي خضع له خلال الفترة الماضية.
يذكر أن إصابة موسياني تأتي بالتزامن مع استئناف الأهلي تدريباته، مساء اليوم، على ملعب الكريكيت بمدينة زايد الرياضية في أبوظبي، استعدادا لمواجهة فريق اف سي مونتيري المكسيكي في المباراة المقرر إقامتها يوم السبت المقبل 5 فبراير/شباط الجاري، ضمن الدور التمهيدي لبطولة كأس العالم للأندية التي تستضيفها الإمارات.
وكانت اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم للأندية في الإمارات قد عقدت جلسة تصوير رسمية للاعبين والجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم في النادي الأهلي صباح اليوم الأربعاء، حيث حضر جميع لاعبي الأهلي وأعضاء الجهاز الفني جلسة التصوير بالزي الرسمي للفريق.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية