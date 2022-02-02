https://arabic.sputniknews.com/20220202/إصابة-موسيماني-بكورونا-قبل-أيام-من-مشاركة-الأهلي-في-كأس-العالم-1057640901.html

إصابة موسيماني بكورونا قبل أيام من مشاركة الأهلي في كأس العالم

إصابة موسيماني بكورونا قبل أيام من مشاركة الأهلي في كأس العالم

غاب بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، الأهلي المصري، عن مران الفريق بعد أن جاءت نتيجة المسحة الطبية التي أجراها، أمس، إيجابية. 02.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-02T09:54+0000

2022-02-02T09:54+0000

2022-02-02T09:54+0000

مجتمع

رياضة

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ونقل موقع "أهلي نيوز" عن الدكتور أحمد أبوعبلة، طبيب الفريق، قوله بأن موسيماني أجرى مسحة طبية جديدة صباح اليوم الأربعاء، للتأكد من نتيجة المسحة الأولى، وأوضح أبوعبلة أن موسيماني يخضع حاليا للعزل في غرفته وحالته مستقرة للغاية دون وجود أي أعراض.في سياق متصل، أعلن أبوعبلة، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، سلبية المسحة الطبية للمهندس خالد مرتجي، أمين الصندوق، رئيس بعثة الأهلي بالإمارات.وأوضح أبوعبلة أن المسحة الطبية الثانية والثالثة لمرتجي، جاءت سلبية، ومن ثم فإنه غادر الحجر الطبي الذي خضع له خلال الفترة الماضية.يذكر أن إصابة موسياني تأتي بالتزامن مع استئناف الأهلي تدريباته، مساء اليوم، على ملعب الكريكيت بمدينة زايد الرياضية في أبوظبي، استعدادا لمواجهة فريق اف سي مونتيري المكسيكي في المباراة المقرر إقامتها يوم السبت المقبل 5 فبراير/شباط الجاري، ضمن الدور التمهيدي لبطولة كأس العالم للأندية التي تستضيفها الإمارات.وكانت اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم للأندية في الإمارات قد عقدت جلسة تصوير رسمية للاعبين والجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم في النادي الأهلي صباح اليوم الأربعاء، حيث حضر جميع لاعبي الأهلي وأعضاء الجهاز الفني جلسة التصوير بالزي الرسمي للفريق.

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مجتمع, رياضة