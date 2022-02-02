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إعلام: زيارة غانتس إلى البحرين رسالة مباشرة لإيران
إعلام: زيارة غانتس إلى البحرين رسالة مباشرة لإيران
كشفت وسائل إعلام عبرية، اليوم الأربعاء، عن بعض تفاصيل زيارة وزير الدفاع بيني غانتس إلى البحرين اليوم. 02.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-02T16:21+0000
2022-02-02T16:21+0000
العالم العربي
بيني غانتس
ملك البحرين
إسرائيل
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وأفادت صحيفة "معاريف" العبرية، مساء اليوم الأربعاء، بأن زيارة غانتس لمملكة البحرين، وهي الزيارة الأولى من نوعها، تعد بمثابة رسالة إسرائيلية مباشرة إلى إيران، بأن تل أبيب في طريقها للتعاون والتنسيق الأمنيين مع دولة خليجية.وأكدت الصحيفة أن معنى وصول واستقبال وزير الدفاع الإسرائيلي في المنامة، هو توجيه رسالة مباشرة إلى إيران، تقضي بأن تل أبيب ستوقع اتفاقية عسكرية وأمنية مع البحرين، فضلا عن مباركة دول خليجية أخرى لتلك الخطوة، خاصة مع سماح السعودية بعبور طائرة غانتس في مجالها الجوي.وكان وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، قد وصل في وقت سابق من اليوم الأربعاء، إلى البحرين في زيارة هي الأولى من نوعها.ويعود الهدف من الزيارة إلى محاولة "إضفاء الطابع المؤسسي على العلاقات الأمنية بين إسرائيل والبحرين، حيث سيتم التوقيع على مذكرة تفاهم للتعاون الأمني ​​بين البلدين". ويدور الحديث عن أول اتفاقية أمنية يتم توقيعها بين إسرائيل ودولة عربية في الخليج.ومن المنتظر أن يلتقي الوزير الإسرائيلي غدا بوزير الدفاع البحريني والملك ورئيس الأركان، إضافة إلى زيارة الأسطول الأمريكي الخامس المتمركز في البلاد.من جانبها، ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية أن طائرة غانتس مرت إلى البحرين عبر الأجواء السعودية، وهي المرة الأولى التي يُسمح فيها لطائرة عسكرية إسرائيلية بالتحليق علنا في المجال الجوي للمملكة.ووقعت إسرائيل والبحرين اتفاقا لتطبيع العلاقات منتصف سبتمبر/ أيلول 2020 في واشنطن برعاية الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.
إسرائيل
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العالم العربي, بيني غانتس, ملك البحرين, إسرائيل

إعلام: زيارة غانتس إلى البحرين رسالة مباشرة لإيران

16:21 GMT 02.02.2022
© REUTERS / POOLوزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس عقب تصاعد التوتر العسكري على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، لبنان، إسرائيل 27 يوليو 2020
وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس عقب تصاعد التوتر العسكري على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، لبنان، إسرائيل 27 يوليو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.02.2022
© REUTERS / POOL
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كشفت وسائل إعلام عبرية، اليوم الأربعاء، عن بعض تفاصيل زيارة وزير الدفاع بيني غانتس إلى البحرين اليوم.
وأفادت صحيفة "معاريف" العبرية، مساء اليوم الأربعاء، بأن زيارة غانتس لمملكة البحرين، وهي الزيارة الأولى من نوعها، تعد بمثابة رسالة إسرائيلية مباشرة إلى إيران، بأن تل أبيب في طريقها للتعاون والتنسيق الأمنيين مع دولة خليجية.
وأكدت الصحيفة أن معنى وصول واستقبال وزير الدفاع الإسرائيلي في المنامة، هو توجيه رسالة مباشرة إلى إيران، تقضي بأن تل أبيب ستوقع اتفاقية عسكرية وأمنية مع البحرين، فضلا عن مباركة دول خليجية أخرى لتلك الخطوة، خاصة مع سماح السعودية بعبور طائرة غانتس في مجالها الجوي.
وكان وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، قد وصل في وقت سابق من اليوم الأربعاء، إلى البحرين في زيارة هي الأولى من نوعها.
ويعود الهدف من الزيارة إلى محاولة "إضفاء الطابع المؤسسي على العلاقات الأمنية بين إسرائيل والبحرين، حيث سيتم التوقيع على مذكرة تفاهم للتعاون الأمني ​​بين البلدين". ويدور الحديث عن أول اتفاقية أمنية يتم توقيعها بين إسرائيل ودولة عربية في الخليج.
ومن المنتظر أن يلتقي الوزير الإسرائيلي غدا بوزير الدفاع البحريني والملك ورئيس الأركان، إضافة إلى زيارة الأسطول الأمريكي الخامس المتمركز في البلاد.
من جانبها، ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية أن طائرة غانتس مرت إلى البحرين عبر الأجواء السعودية، وهي المرة الأولى التي يُسمح فيها لطائرة عسكرية إسرائيلية بالتحليق علنا في المجال الجوي للمملكة.
ووقعت إسرائيل والبحرين اتفاقا لتطبيع العلاقات منتصف سبتمبر/ أيلول 2020 في واشنطن برعاية الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.
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