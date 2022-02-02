https://arabic.sputniknews.com/20220202/إعلام-قطر-تدرس-السماح-بالكحوليات-في-مباريات-كأس-العالم-2022-1057671291.html

إعلام: قطر تدرس السماح بالكحوليات في مباريات كأس العالم 2022

إعلام: قطر تدرس السماح بالكحوليات في مباريات كأس العالم 2022

كشفت مصادر مطلعة أن المسؤولين القطريين يبحثون إمكانية تخفيف الحظر المفروض على المشروبات الكحولية خلال مباريات كأس العالم 2022. 02.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-02T18:38+0000

2022-02-02T18:38+0000

2022-02-02T18:38+0000

قطر

خمور

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نقل موقع "الشرق" عن المصادر التي قال إنها طلبت عدم الكشف عن هويتها لسرية الأمر، أن هذا التوجه يأتي وسط ضغوط من "فيفا" وشركة "أنهاوسر بوش إنبيف".وذكرت أن الضغوط تهدف للسماح لمشجعي كرة القدم بتناول الجعة (البيرة) في الملاعب أثناء مباريات كأس العالم لعام 2022 في قطر.وأشارت المصادر إلى أن المفاوضات تركزت حتى الآن على السماح بمشروب "بد لايت" أو أي نوع آخر من منتجات "بدوايزر" منخفضة الكحول داخل الملاعب.وكانت المديرة التنفيذية للاتصالات في اللجنة العليا لاستضافة كأس العالم 2022 في قطر، فاطمة النعيمي، قد كشفت عن إمكانية بيع المشروبات الكحولية للجماهير في قطر.وقالت النعيمي في تصريح لموقع "تشمبيونات" الرياضي الروسي، في رد حول إمكانية شراء الكحول في كأس العالم، "الكحول ليس جزءًا من ثقافتنا، لكنه سيكون متاحا في مناطق معينة. لقد اختبرناها بالفعل في عام 2019 في كأس العالم– وحضر المشجعون إليها بكثافة. ستتوفر المشروبات الكحولية في منطقة المشجعين حيث يمكنك الاستماع إلى الموسيقى والاستمتاع بالمباريات".هذا وتقام بطولة كأس العالم بكرة القدم في قطر في الفترة من 21 نوفمبر إلى 18 ديسمبر 2022، وتقام مباريات البطولة في خمس مدن قطرية.

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قطر, خمور