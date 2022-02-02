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https://arabic.sputniknews.com/20220202/إيران-تم-توفير-الأرضية-في-فيينا-لاتفاق-مربح-للجميع-بشرط-حسن-نية-وجدية-الغرب-1057637441.html
إيران: تم توفير الأرضية في فيينا لاتفاق مربح للجميع بشرط حسن نية وجدية الغرب
إيران: تم توفير الأرضية في فيينا لاتفاق مربح للجميع بشرط حسن نية وجدية الغرب
أعلن كبير مفاوضي إيران في محادثات الاتفاق النووي علي باقري كني، اليوم الأربعاء، أنه "تم توفير الأرضية في مفاوضات فيينا لاتفاق مربح للجميع بشرط حسن نية وجدية... 02.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-02T08:30+0000
2022-02-02T08:30+0000
2022-02-02T08:30+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار إيران
الاتفاق النووي الإيراني
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وأفادت وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا)، بأن باقري كني، قال خلال اجتماعه مع لجنة الأمن القومي والسياسية الخارجية في البرلمان الإيراني، إن "إيران لم تجر بعد مفاوضات مباشرة مع الأمريكيين".ونوه كلني أنه "لا تزال هناك قضايا مهمة يجب التفاوض بشأنها والاتفاق عليها"، مشددا أنه "من حقنا رفع جميع العقوبات، لكن الطرف الآخر وافق حتى الآن على رفع بعضها".وأفاد مسؤول رفيع المستوى في وزارة الخارجية الأمريكية، أمس الثلاثاء، بأن المفاوضات مع إيران حول الصفقة النووية في مرحلتها الأخيرة، ولدى الأطراف عدة أسابيع للتوصل إلى اتفاق.وقال المسؤول للصحفيين: "نحن الآن في نهاية الطريق. لقد قلنا أن هذه المفاوضات يمكن أن تستمر للأبد. إنه ليس تنبؤ، والمواعيد النهائية ليست مصطنعة. إنه مجرد طلب قدمناه لإيران ولجميع أعضاء مجموعة "5+1"".وأوضح: "لم نلتق بشكل مباشر بعد... نحن مستعدون للقاء مع إيران في حال كانت مستعدة للقاء معنا. لا يمكننا أن نجبر إيران، يمكننا أن نقول إننا نعتبر أن ذلك سيكون لمصلحة القضية".
https://arabic.sputniknews.com/20220131/طهران-وكالة-الطاقة-الذرية-لا-تملك-حق-الوصول-لمعلومات-المراقبة-في-منشأة-أصفهان-1057554375.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار إيران, الاتفاق النووي الإيراني
إيران: تم توفير الأرضية في فيينا لاتفاق مربح للجميع بشرط حسن نية وجدية الغرب
أعلن كبير مفاوضي إيران في محادثات الاتفاق النووي علي باقري كني، اليوم الأربعاء، أنه "تم توفير الأرضية في مفاوضات فيينا لاتفاق مربح للجميع بشرط حسن نية وجدية الغرب".
وأفادت
وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا
)، بأن باقري كني، قال خلال اجتماعه مع لجنة الأمن القومي والسياسية الخارجية في البرلمان الإيراني، إن "إيران لم تجر بعد مفاوضات مباشرة مع الأمريكيين".
ونوه كلني أنه "لا تزال هناك قضايا مهمة يجب التفاوض بشأنها والاتفاق عليها"، مشددا أنه "من حقنا رفع جميع العقوبات، لكن الطرف الآخر وافق حتى الآن على رفع بعضها".
وأفاد مسؤول رفيع المستوى في وزارة الخارجية الأمريكية، أمس الثلاثاء، بأن
المفاوضات مع إيران حول الصفقة النووية في مرحلتها الأخيرة
، ولدى الأطراف عدة أسابيع للتوصل إلى اتفاق.
وقال المسؤول للصحفيين: "نحن الآن في نهاية الطريق. لقد قلنا أن هذه المفاوضات يمكن أن تستمر للأبد. إنه ليس تنبؤ، والمواعيد النهائية ليست مصطنعة. إنه مجرد طلب قدمناه لإيران ولجميع أعضاء مجموعة "5+1"".
وأضاف أن الولايات المتحدة لم تتواصل مع إيران مباشرة حول استعادة الصفقة النووية ولا تعلم إذا كان هناك إمكانية تنظيمها في المدة الباقية قبل نهاية المحادثات في فيينا.
وأوضح: "لم نلتق بشكل مباشر بعد... نحن مستعدون للقاء مع إيران في حال كانت مستعدة للقاء معنا. لا يمكننا أن نجبر إيران، يمكننا أن نقول إننا نعتبر أن ذلك سيكون لمصلحة القضية".