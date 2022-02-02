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https://arabic.sputniknews.com/20220202/استقرار-أسعار-الذهب-بدعم-من-تراجع-الدولار-1057655498.html
استقرار أسعار الذهب بدعم من تراجع الدولار
استقرار أسعار الذهب بدعم من تراجع الدولار
استقرت أسعار الذهب، اليوم الأربعاء، قرب مستوى 1800 دولار، مدعوما بتراجع سعر الدولار وعوائد السندات الأمريكية. 02.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-02T13:06+0000
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اقتصاد
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وأفادت "رويترز" بأن استقرار أسعار الذهب وتراجع الدولار جاء إثر قفزة في إقبال المستثمرين على الأصول التي تنطوي على مخاطر.وأوضحت الوكالة أن ارتفاع سعر الذهب في المعاملات الفورية جاء بنسبة 0.1 % إلى 1802.72 دولار للأوقية بحلول الساعة 1037 بتوقيت غرينتش، فيما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 % إلى 1802.90 دولار.وهدأت التوقعات بزيادات حادة في أسعار الفائدة هذا العام وأضعفت الدولار، مما جعل الذهب أكثر جاذبية لحاملي العملات الأخرى، فيما تراجعت عوائد السندات الأمريكية لأجل عشر سنوات مما وفر دعما إضافيا للذهب.في سياق متصل، ارتفع سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.7 % إلى 22.79 دولار للأوقية، وزاد البلاتين 0.8 % إلى 1035.62 دولار للأوقية، والبلاديوم 0.6 % إلى 2378.24 دولار.ويعتبر الذهب من أدوات التحوط من التضخم، لكن تشديد السياسة النقدية قد يزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذيلا يدر عائدا.
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اقتصاد

استقرار أسعار الذهب بدعم من تراجع الدولار

13:06 GMT 02.02.2022
© fastforexprofit.comالاستثمار في الذهب
الاستثمار في الذهب - سبوتنيك عربي, 1920, 02.02.2022
© fastforexprofit.com
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استقرت أسعار الذهب، اليوم الأربعاء، قرب مستوى 1800 دولار، مدعوما بتراجع سعر الدولار وعوائد السندات الأمريكية.
وأفادت "رويترز" بأن استقرار أسعار الذهب وتراجع الدولار جاء إثر قفزة في إقبال المستثمرين على الأصول التي تنطوي على مخاطر.
وأوضحت الوكالة أن ارتفاع سعر الذهب في المعاملات الفورية جاء بنسبة 0.1 % إلى 1802.72 دولار للأوقية بحلول الساعة 1037 بتوقيت غرينتش، فيما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 % إلى 1802.90 دولار.
وهدأت التوقعات بزيادات حادة في أسعار الفائدة هذا العام وأضعفت الدولار، مما جعل الذهب أكثر جاذبية لحاملي العملات الأخرى، فيما تراجعت عوائد السندات الأمريكية لأجل عشر سنوات مما وفر دعما إضافيا للذهب.
في سياق متصل، ارتفع سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.7 % إلى 22.79 دولار للأوقية، وزاد البلاتين 0.8 % إلى 1035.62 دولار للأوقية، والبلاديوم 0.6 % إلى 2378.24 دولار.
ويعتبر الذهب من أدوات التحوط من التضخم، لكن تشديد السياسة النقدية قد يزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذيلا يدر عائدا.
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