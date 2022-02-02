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https://arabic.sputniknews.com/20220202/البنك-المركزي-المصري-إيرادات-السياحة-28-مليار-دولار-من-يوليو-إلى-سبتمبر-2021-1057654782.html
البنك المركزي المصري: إيرادات السياحة 2.8 مليار دولار من يوليو إلى سبتمبر 2021
البنك المركزي المصري: إيرادات السياحة 2.8 مليار دولار من يوليو إلى سبتمبر 2021
أعلن البنك المركز المصري أن عائدات مصر من السياحة خلال الفترة من يوليو/ تموز حتى سبتمبر/ أيلول 2021، وصلت إلى 2.8 مليار دولار. 02.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-02T13:13+0000
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اقتصاد
أخبار مصر الآن
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ذكرت ذلك قناة "تن" الفضائية عبر صفحتها الرسمية على "تويتر"، اليوم الأربعاء.ولفتت إلى أن بيان البنك المركزي المصري أوضح أن تحويلات العاملين المصريين في الخارج وصلت إلى 8.1 مليار دولار في ذات الفترة.أما عن صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر في تلك الفترة فقد وصلت إلى 1.66 مليار دولار.وفي وقت سابق، اليوم الأربعاء، أعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أن مصر حققت أعلى عائد صادرات في تاريخها خلال العام الماضي بقيمة بلغت 45.2 مليار دولار.ولفت مدبولي إلى صادرات مصر البترولية حققت 12.9 مليار دولار أمريكي، مشيرا إلى أن توجيهات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي هي تحقيق عائد صادرات يصل إلى 100 مليار دولار خلال الفترة المقبلة.
https://arabic.sputniknews.com/20220201/مصر-تعلن-طرحها-سندات-ساموراي-بـ500-مليون-دولار-1057567005.html
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اقتصاد, أخبار مصر الآن
البنك المركزي المصري: إيرادات السياحة 2.8 مليار دولار من يوليو إلى سبتمبر 2021
أعلن البنك المركز المصري أن عائدات مصر من السياحة خلال الفترة من يوليو/ تموز حتى سبتمبر/ أيلول 2021، وصلت إلى 2.8 مليار دولار.
ذكرت ذلك قناة "تن" الفضائية عبر صفحتها الرسمية على "تويتر"، اليوم الأربعاء.
ولفتت إلى أن بيان البنك
المركزي المصري
أوضح أن تحويلات العاملين المصريين في الخارج وصلت إلى 8.1 مليار دولار في ذات الفترة.
أما عن صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر في تلك الفترة فقد وصلت إلى 1.66 مليار دولار.
وفي وقت سابق، اليوم الأربعاء، أعلن
رئيس الوزراء المصري
مصطفى مدبولي أن مصر حققت أعلى عائد صادرات في تاريخها خلال العام الماضي بقيمة بلغت 45.2 مليار دولار.
ولفت مدبولي إلى صادرات مصر البترولية حققت 12.9 مليار دولار أمريكي، مشيرا إلى أن
توجيهات الرئيس
المصري عبد الفتاح السيسي هي تحقيق عائد صادرات يصل إلى 100 مليار دولار خلال الفترة المقبلة.