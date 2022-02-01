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مصر تعلن طرحها سندات ساموراي بـ500 مليون دولار
مصر تعلن طرحها سندات ساموراي بـ500 مليون دولار
أعلنت مصر أنها بصدد إصدار سندات سامواري جديدة. 01.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-01T08:51+0000
2022-02-01T08:51+0000
أخبار مصر الآن
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وقال نائب وزير المال المصري، أحمد كجوك، اليوم الثلاثاء، إن مصر تصدر سندات ساموراي جديدة خلال السنة المالية الجارية، بقيمة 500 مليون دولار. وتستمر السنة المالية الجارية حتى يونيو/ حزيران المقبل. وحسب كجوك تدرس مصر إصدار أدوات دين جديدة في السوق المحلي، بينها سندات صفرية الفائدة خمس و10 سنوات. أكد كجوك أن هناك طلبا على الآجال مدد 5 و10 سنوات.كان وزير المال محمد معيط قال إن طرح سندات الساموراي في اليابان سيكون في "حدود 500 مليون دولار أو أقل"، وأن "إصدار السندات سيكون بالين، ولكن عملة التحويل يمكن أن تكون بالين أو بالدولار، هذا ما نتحدث بشأنه مع البنك المركزي حاليا".
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أخبار مصر الآن

مصر تعلن طرحها سندات ساموراي بـ500 مليون دولار

08:51 GMT 01.02.2022
© Sputnik . Alexey Suchorukov / الذهاب إلى بنك الصورالدولار الأمريكي
الدولار الأمريكي - سبوتنيك عربي, 1920, 01.02.2022
© Sputnik . Alexey Suchorukov
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أعلنت مصر أنها بصدد إصدار سندات سامواري جديدة.
وقال نائب وزير المال المصري، أحمد كجوك، اليوم الثلاثاء، إن مصر تصدر سندات ساموراي جديدة خلال السنة المالية الجارية، بقيمة 500 مليون دولار.
وتستمر السنة المالية الجارية حتى يونيو/ حزيران المقبل. وحسب كجوك تدرس مصر إصدار أدوات دين جديدة في السوق المحلي، بينها سندات صفرية الفائدة خمس و10 سنوات.
أكد كجوك أن هناك طلبا على الآجال مدد 5 و10 سنوات.
كان وزير المال محمد معيط قال إن طرح سندات الساموراي في اليابان سيكون في "حدود 500 مليون دولار أو أقل"، وأن "إصدار السندات سيكون بالين، ولكن عملة التحويل يمكن أن تكون بالين أو بالدولار، هذا ما نتحدث بشأنه مع البنك المركزي حاليا".
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