مصر تعلن طرحها سندات ساموراي بـ500 مليون دولار

وقال نائب وزير المال المصري، أحمد كجوك، اليوم الثلاثاء، إن مصر تصدر سندات ساموراي جديدة خلال السنة المالية الجارية، بقيمة 500 مليون دولار. وتستمر السنة المالية الجارية حتى يونيو/ حزيران المقبل. وحسب كجوك تدرس مصر إصدار أدوات دين جديدة في السوق المحلي، بينها سندات صفرية الفائدة خمس و10 سنوات. أكد كجوك أن هناك طلبا على الآجال مدد 5 و10 سنوات.كان وزير المال محمد معيط قال إن طرح سندات الساموراي في اليابان سيكون في "حدود 500 مليون دولار أو أقل"، وأن "إصدار السندات سيكون بالين، ولكن عملة التحويل يمكن أن تكون بالين أو بالدولار، هذا ما نتحدث بشأنه مع البنك المركزي حاليا".
وقال نائب وزير المال المصري، أحمد كجوك، اليوم الثلاثاء، إن مصر تصدر سندات ساموراي جديدة خلال السنة المالية الجارية، بقيمة 500 مليون دولار.
وتستمر السنة المالية الجارية حتى يونيو/ حزيران المقبل. وحسب كجوك تدرس مصر إصدار أدوات دين جديدة في السوق المحلي، بينها سندات صفرية الفائدة خمس و10 سنوات.
أكد كجوك أن هناك طلبا على الآجال مدد 5 و10 سنوات.
كان وزير المال محمد معيط قال إن طرح سندات الساموراي في اليابان سيكون في "حدود 500 مليون دولار أو أقل"، وأن "إصدار السندات سيكون بالين، ولكن عملة التحويل يمكن أن تكون بالين أو بالدولار، هذا ما نتحدث بشأنه مع البنك المركزي حاليا".