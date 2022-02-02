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https://arabic.sputniknews.com/20220202/بريطانيا-وأوكرانيا-تدعوان-إلى-تشكيل-جبهة-موحدة-ضد-روسيا-1057667780.html
بريطانيا وأوكرانيا تدعوان إلى تشكيل جبهة موحدة "ضد روسيا"
بريطانيا وأوكرانيا تدعوان إلى تشكيل جبهة موحدة "ضد روسيا"
اتفقت وزيرة الخارجية البريطانية، ليز تروس، مع نظيرها الأوكراني، دميترو كوليبا، اليوم الأربعاء، على ضرورة تشكيل الحلفاء الأوروبيين وحلف الناتو "جبهة قوية وموحدة... 02.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-02T16:56+0000
2022-02-02T16:56+0000
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار أوكرانيا
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القاهرة - سبوتنيك. وأوضحت تروس خلال اتصال هاتفي أنها لن تتمكن من القيام بزيارتها خلال هذا الأسبوع إلى كييف وستعيد تحديد تاريخ آخر للزيارة في أقرب وقت.وصرحت وزارة الخارجية البريطانية، اليوم الأربعاء، في بيان أن تروس وكوليبا "اتفقا على أن الحلفاء في أوروبا وفي الناتو [حلف شمال الأطلسي]، يجب عليهم تشكيل جبهة قوية وموحدة أمام روسيا".وأكدت تروس لوزير الخارجية الأوكراني، دعم المملكة المتحدة الثابت لأوكرانيا في مواجهة "الغزو الروسي" المزعوم من قبل الغرب.كما أعربت عن "خيبة أملها الشديدة" لعدم قدرتها على السفر إلى أوكرانيا هذا الأسبوع، لكنها تأمل في إعادة تحديد موعد جديد للزيارة في أقرب وقت، موضحة أنها تخطط إجراء زيارة قصيرة إلى موسكو أيضا. وأعلنت وزيرة الخارجية البريطانية، يوم الاثنين الماضي، إصابتها بفيروس كورونا المستجد، وذلك عشية رحلة مقررة لها رفقة رئيس الوزراء بوريس جونسون إلى أوكرانيا، لتواصل عملها من داخل الحجر الصحي في منزلها.ناشد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الدول الغربية ضرورة عدم ترديد الحديث عن غزو روسي محتمل لبلاده، مؤكدا أن هذا الحديث يعرض استقرار أوكرانيا للخطر.في حين لم تبد روسيا نية لإجراء كهذا ونفت مرارا الادعاءات باستعدادها لهذا الغزو المزعوم، يصر الغرب على تكرار هذه الدعوات المحذرة من أن حشدا عسكريا روسيا هائلا على حدودها الغربية يتأهب لاجتياح أوكرانيا.من جانبه قال الرئيس فلاديمير بوتين، إن أوكرانيا بالنسبة للولايات المتحدة مجرد أداة للوصول إلى هدفها باحتواء روسيا وجرها إلى صراع مسلح.وترد موسكو بأنه يحق لها نقل وتحريك وحشد قواتها داخل حدودها كيف تشاء وترفض تماما التدخل في شأنها الخاص، لا سيما العسكري، وفي الوقت نفسه، لا تنفي روسيا مخاوفها من التحركات العسكرية العدوانية لحلف الناتو وشركاه في منطقة شرق أوروبا.وحذرت روسيا باستمرار من "مخاطر العسكرة" الغربية لمنطقة شرق أوروبا بما في ذلك نشر الصواريخ وتحشيد القوات وتقديم الدعم العسكري لبعض الأطراف، بما يهدد أمنها القومي، خاصة في ظل ضغط الحلف العسكري الغربي للتوسع نحو أراضيها.
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روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا

بريطانيا وأوكرانيا تدعوان إلى تشكيل جبهة موحدة "ضد روسيا"

16:56 GMT 02.02.2022
© Sputnik . Aleksey Nikolskyi / الذهاب إلى بنك الصورقمة نورماندي - الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في باريس، 9 ديسمبر 2019
قمة نورماندي - الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في باريس، 9 ديسمبر 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.02.2022
© Sputnik . Aleksey Nikolskyi
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اتفقت وزيرة الخارجية البريطانية، ليز تروس، مع نظيرها الأوكراني، دميترو كوليبا، اليوم الأربعاء، على ضرورة تشكيل الحلفاء الأوروبيين وحلف الناتو "جبهة قوية وموحدة ضد روسيا".
القاهرة - سبوتنيك. وأوضحت تروس خلال اتصال هاتفي أنها لن تتمكن من القيام بزيارتها خلال هذا الأسبوع إلى كييف وستعيد تحديد تاريخ آخر للزيارة في أقرب وقت.
وصرحت وزارة الخارجية البريطانية، اليوم الأربعاء، في بيان أن تروس وكوليبا "اتفقا على أن الحلفاء في أوروبا وفي الناتو [حلف شمال الأطلسي]، يجب عليهم تشكيل جبهة قوية وموحدة أمام روسيا".
وأكدت تروس لوزير الخارجية الأوكراني، دعم المملكة المتحدة الثابت لأوكرانيا في مواجهة "الغزو الروسي" المزعوم من قبل الغرب.
كما أعربت عن "خيبة أملها الشديدة" لعدم قدرتها على السفر إلى أوكرانيا هذا الأسبوع، لكنها تأمل في إعادة تحديد موعد جديد للزيارة في أقرب وقت، موضحة أنها تخطط إجراء زيارة قصيرة إلى موسكو أيضا.
وأعلنت وزيرة الخارجية البريطانية، يوم الاثنين الماضي، إصابتها بفيروس كورونا المستجد، وذلك عشية رحلة مقررة لها رفقة رئيس الوزراء بوريس جونسون إلى أوكرانيا، لتواصل عملها من داخل الحجر الصحي في منزلها.
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16:02 GMT
ناشد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الدول الغربية ضرورة عدم ترديد الحديث عن غزو روسي محتمل لبلاده، مؤكدا أن هذا الحديث يعرض استقرار أوكرانيا للخطر.
في حين لم تبد روسيا نية لإجراء كهذا ونفت مرارا الادعاءات باستعدادها لهذا الغزو المزعوم، يصر الغرب على تكرار هذه الدعوات المحذرة من أن حشدا عسكريا روسيا هائلا على حدودها الغربية يتأهب لاجتياح أوكرانيا.
من جانبه قال الرئيس فلاديمير بوتين، إن أوكرانيا بالنسبة للولايات المتحدة مجرد أداة للوصول إلى هدفها باحتواء روسيا وجرها إلى صراع مسلح.
وترد موسكو بأنه يحق لها نقل وتحريك وحشد قواتها داخل حدودها كيف تشاء وترفض تماما التدخل في شأنها الخاص، لا سيما العسكري، وفي الوقت نفسه، لا تنفي روسيا مخاوفها من التحركات العسكرية العدوانية لحلف الناتو وشركاه في منطقة شرق أوروبا.
وحذرت روسيا باستمرار من "مخاطر العسكرة" الغربية لمنطقة شرق أوروبا بما في ذلك نشر الصواريخ وتحشيد القوات وتقديم الدعم العسكري لبعض الأطراف، بما يهدد أمنها القومي، خاصة في ظل ضغط الحلف العسكري الغربي للتوسع نحو أراضيها.
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