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https://arabic.sputniknews.com/20220201/بوتين-أوكرانيا-أداة-تستخدمها-أمريكا-كي-تجرنا-إلى-نزاع-مسلح-1057609374.html
بوتين: أوكرانيا أداة تستخدمها أمريكا كي تجرنا إلى نزاع مسلح
بوتين: أوكرانيا أداة تستخدمها أمريكا كي تجرنا إلى نزاع مسلح
قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، إن "أوكرانيا بالنسبة للولايات المتحدة مجرد أداة للوصول إلى هدفها باحتواء روسيا وجرها إلى صراع مسلح". 01.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-01T17:48+0000
2022-02-01T17:49+0000
روسيا
فلاديمير بوتين
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صرح بوتين في مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان: "يقولون لنا إن لكل دولة الحق في اختيار نظامها الأمني، نحن نتفق مع هذا، لكن يبدو لي أن الولايات المتحدة نفسها لا تهتم كثيرًا بأمن أوكرانيا، على الرغم من أنهم ربما يفكرون في ذلك، ولكن في مكان ما في المرتبة الثانية، إن مهمتهم الرئيسية هي كبح تطور روسيا".وأوضح بوتين أنه "من الضروري إيجاد طريقة لضمان أمن روسيا والاتحاد الأوروبي وأوكرانيا".وتابع بوتين: "إذا ألقينا نظرة عميقة وجادة على كل هذه الأسئلة العديدة، يتضح لنا أنه من أجل تجنب مثل هذا التطور السلبي للوضع، ونحن نريد تجنبه، فإننا نحتاج حقًا إلى مراعاة مصالح جميع البلدان، بما في ذلك روسيا، وإيجاد حل لهذه المشكلة".وأضاف بوتين: "نحن بحاجة إلى إيجاد طريقة لضمان مصالح وأمن جميع المشاركين في هذه العملية، أوكرانيا والدول الأوروبية وروسيا، ولكن هذا فقط يمكن أن يتم بموقف جاد ومدروس تجاه الوثيقة التي اقترحناها".وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، أن "رد الولايات المتحدة على مقترحات الضمانات الأمنية تجاهل المخاوف الروسية الرئيسية".وقال بوتين إن "روسيا ستقوم بتحليل رد الولايات المتحدة وحلف الناتو على مقترحات موسكو بشأن الضمانات الأمنية، الذي تلقته 26 كانون الثاني/ يناير".وأضاف بوتين: "لكن من الواضح الآن- وقد أخبرت السيد رئيس الوزراء بذلك- أنه تم تجاهل المخاوف الروسية الرئيسية، لم نر اعتبارا مناسبا لثلاثة مطالب رئيسية".
https://arabic.sputniknews.com/20220201/الولايات-المتحدة-لا-تعتبر-غزو-روسيا-لأوكرانيا-حتميا-1057602650.html
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روسيا, فلاديمير بوتين

بوتين: أوكرانيا أداة تستخدمها أمريكا كي تجرنا إلى نزاع مسلح

17:48 GMT 01.02.2022 (تم التحديث: 17:49 GMT 01.02.2022)
© Sputnik . Evgueniy Paulin / الذهاب إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال مشاركته في مؤتمر قمة مجموعة العشرين، روسيا 31 أكتوبر 2021
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال مشاركته في مؤتمر قمة مجموعة العشرين، روسيا 31 أكتوبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.02.2022
© Sputnik . Evgueniy Paulin
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قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، إن "أوكرانيا بالنسبة للولايات المتحدة مجرد أداة للوصول إلى هدفها باحتواء روسيا وجرها إلى صراع مسلح".
صرح بوتين في مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان: "يقولون لنا إن لكل دولة الحق في اختيار نظامها الأمني، نحن نتفق مع هذا، لكن يبدو لي أن الولايات المتحدة نفسها لا تهتم كثيرًا بأمن أوكرانيا، على الرغم من أنهم ربما يفكرون في ذلك، ولكن في مكان ما في المرتبة الثانية، إن مهمتهم الرئيسية هي كبح تطور روسيا".

وتابع بوتين: "هذا هو الأمر، وهذا هو ما تمثله أوكرانيا، إنها مجرد أداة لتحقيق الأهداف، هذا أمر يمكن فعله بطرق متعددة، جرنا إلى صراع مسلح، وإجبار حلفائهم في أوروبا، من بين أمور أخرى، على فرض عقوبات صارمة ضدنا، وهو ما تتحدث عنه الولايات المتحدة اليوم".

وأوضح بوتين أنه "من الضروري إيجاد طريقة لضمان أمن روسيا والاتحاد الأوروبي وأوكرانيا".
وتابع بوتين: "إذا ألقينا نظرة عميقة وجادة على كل هذه الأسئلة العديدة، يتضح لنا أنه من أجل تجنب مثل هذا التطور السلبي للوضع، ونحن نريد تجنبه، فإننا نحتاج حقًا إلى مراعاة مصالح جميع البلدان، بما في ذلك روسيا، وإيجاد حل لهذه المشكلة".
وأضاف بوتين: "نحن بحاجة إلى إيجاد طريقة لضمان مصالح وأمن جميع المشاركين في هذه العملية، أوكرانيا والدول الأوروبية وروسيا، ولكن هذا فقط يمكن أن يتم بموقف جاد ومدروس تجاه الوثيقة التي اقترحناها".
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وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، أن "رد الولايات المتحدة على مقترحات الضمانات الأمنية تجاهل المخاوف الروسية الرئيسية".
وقال بوتين إن "روسيا ستقوم بتحليل رد الولايات المتحدة وحلف الناتو على مقترحات موسكو بشأن الضمانات الأمنية، الذي تلقته 26 كانون الثاني/ يناير".
وأضاف بوتين: "لكن من الواضح الآن- وقد أخبرت السيد رئيس الوزراء بذلك- أنه تم تجاهل المخاوف الروسية الرئيسية، لم نر اعتبارا مناسبا لثلاثة مطالب رئيسية".
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