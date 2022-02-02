تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220202/بوينغ-تسقط-في-فخ-التيتانيوم-العقوبات-ضد-روسيا-تؤدي-إلى-انهيار-صناعة-الطائرت-الأمريكية-1057621143.html
"بوينغ تسقط في فخ التيتانيوم"... العقوبات ضد روسيا تؤدي إلى انهيار صناعة الطائرت الأمريكية
"بوينغ تسقط في فخ التيتانيوم"... العقوبات ضد روسيا تؤدي إلى انهيار صناعة الطائرت الأمريكية
قال الأستاذ الجامعي في العلوم السياسية، كيريل كوكيش، إن شركة "Boeing" ستستخدم جميع أدوات الضغط في الولايات المتحدة لإنقاذ واردات التيتانيوم الروسي. 02.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-02T07:28+0000
2022-02-02T07:28+0000
روسيا
اقتصاد
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/0c/04/1047402412_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_18f3d08ca95adb37f4a0013bf476950c.jpg
بوينغ تخشى خسارة التيتانيوم الروسيأفادت وكالة "رويترز" للأنباء عن المخاطر التي تتعرض لها شركة بوينغ من جراء فرض عقوبات أمريكية قاسية على روسيا، بحسب ما ذكر موقع "rueconomics".وحذرت الشركة الرائدة في صناعة الطيران الأمريكية من أن الصراع بين موسكو وواشنطن بشأن أوكرانيا ينذر بعواقب وخيمة عليها، بما أنها تعتمد على إمدادات التيتانيوم الروسي.يجبر الوضع الدولي المتوتر شركة "Boeing" على مراقبة القيود المقترحة في الولايات المتحدة ضد روسيا، لأن أي إجراءات انتقامية ضد موسكو ستؤثر على إنتاج الطائرات الأمريكية.ازدادت أهمية التيتانيوم في صناعة الطيران بشكل كبير بفضل الطائرات الجديدة ذات الجسم العريض" Boeing-787" و"Airbus A350" على سبيل المثال، حيث تصل حصة هذا المعدن الخفيف وعالي القوة إلى 14-15% من وزن الطائرة.وأكد الموقع أنه إذا تم تنفيذ حزمة العقوبات الأمريكية بالكامل، فمن المؤكد أنها ستؤدي إلى انهيار كامل في صناعة الطائرات الأمريكية عموما.
https://arabic.sputniknews.com/20220126/شركة-بوينغ-تخسر-45-مليار-دولار-1057206917.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/0c/04/1047402412_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_aa9e40fdf47abf68374056281a77e4ac.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, اقتصاد, العالم

"بوينغ تسقط في فخ التيتانيوم"... العقوبات ضد روسيا تؤدي إلى انهيار صناعة الطائرت الأمريكية

07:28 GMT 02.02.2022
© REUTERS / Carlo Allegriإلغاء أمر "الحظر الطارئ" على طائرات "بوينغ 737 ماكس" وعودتها للتحليق، الولايات المتحدة 2 ديسمبر 2020
إلغاء أمر الحظر الطارئ على طائرات بوينغ 737 ماكس وعودتها للتحليق، الولايات المتحدة 2 ديسمبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.02.2022
© REUTERS / Carlo Allegri
تابعنا عبر
قال الأستاذ الجامعي في العلوم السياسية، كيريل كوكيش، إن شركة "Boeing" ستستخدم جميع أدوات الضغط في الولايات المتحدة لإنقاذ واردات التيتانيوم الروسي.
بوينغ تخشى خسارة التيتانيوم الروسي
أفادت وكالة "رويترز" للأنباء عن المخاطر التي تتعرض لها شركة بوينغ من جراء فرض عقوبات أمريكية قاسية على روسيا، بحسب ما ذكر موقع "rueconomics".
وحذرت الشركة الرائدة في صناعة الطيران الأمريكية من أن الصراع بين موسكو وواشنطن بشأن أوكرانيا ينذر بعواقب وخيمة عليها، بما أنها تعتمد على إمدادات التيتانيوم الروسي.

وقال كوكيش: "ستبذل الشركة قصارى جهدها للبقاء بعيدًا عن التوترات وحتى لا يضطر المشرعون الروس للجوء إلى العقوبات المضادة مثل حظر صادرات التيتانيوم إلى الولايات المتحدة".

يجبر الوضع الدولي المتوتر شركة "Boeing" على مراقبة القيود المقترحة في الولايات المتحدة ضد روسيا، لأن أي إجراءات انتقامية ضد موسكو ستؤثر على إنتاج الطائرات الأمريكية.
ازدادت أهمية التيتانيوم في صناعة الطيران بشكل كبير بفضل الطائرات الجديدة ذات الجسم العريض" Boeing-787" و"Airbus A350" على سبيل المثال، حيث تصل حصة هذا المعدن الخفيف وعالي القوة إلى 14-15% من وزن الطائرة.
وأكد الموقع أنه إذا تم تنفيذ حزمة العقوبات الأمريكية بالكامل، فمن المؤكد أنها ستؤدي إلى انهيار كامل في صناعة الطائرات الأمريكية عموما.
طائرة بوينغ 777X، خلال معرض دبي للطيران 2021 في دبي، الإمارات، 14 نوفمبر 2021. - سبوتنيك عربي, 1920, 26.01.2022
شركة "بوينغ" تخسر 4.5 مليار دولار
26 يناير, 15:21 GMT
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية