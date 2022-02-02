"بوينغ تسقط في فخ التيتانيوم"... العقوبات ضد روسيا تؤدي إلى انهيار صناعة الطائرت الأمريكية

بوينغ تخشى خسارة التيتانيوم الروسيأفادت وكالة "رويترز" للأنباء عن المخاطر التي تتعرض لها شركة بوينغ من جراء فرض عقوبات أمريكية قاسية على روسيا، بحسب ما ذكر موقع "rueconomics".وحذرت الشركة الرائدة في صناعة الطيران الأمريكية من أن الصراع بين موسكو وواشنطن بشأن أوكرانيا ينذر بعواقب وخيمة عليها، بما أنها تعتمد على إمدادات التيتانيوم الروسي.يجبر الوضع الدولي المتوتر شركة "Boeing" على مراقبة القيود المقترحة في الولايات المتحدة ضد روسيا، لأن أي إجراءات انتقامية ضد موسكو ستؤثر على إنتاج الطائرات الأمريكية.ازدادت أهمية التيتانيوم في صناعة الطيران بشكل كبير بفضل الطائرات الجديدة ذات الجسم العريض" Boeing-787" و"Airbus A350" على سبيل المثال، حيث تصل حصة هذا المعدن الخفيف وعالي القوة إلى 14-15% من وزن الطائرة.وأكد الموقع أنه إذا تم تنفيذ حزمة العقوبات الأمريكية بالكامل، فمن المؤكد أنها ستؤدي إلى انهيار كامل في صناعة الطائرات الأمريكية عموما.
قال الأستاذ الجامعي في العلوم السياسية، كيريل كوكيش، إن شركة "Boeing" ستستخدم جميع أدوات الضغط في الولايات المتحدة لإنقاذ واردات التيتانيوم الروسي.
بوينغ تخشى خسارة التيتانيوم الروسي
أفادت وكالة "رويترز" للأنباء عن المخاطر التي تتعرض لها شركة بوينغ من جراء فرض عقوبات أمريكية قاسية على روسيا، بحسب ما ذكر موقع "rueconomics".
وحذرت الشركة الرائدة في صناعة الطيران الأمريكية من أن الصراع بين موسكو وواشنطن بشأن أوكرانيا ينذر بعواقب وخيمة عليها، بما أنها تعتمد على إمدادات التيتانيوم الروسي.
وقال كوكيش: "ستبذل الشركة قصارى جهدها للبقاء بعيدًا عن التوترات وحتى لا يضطر المشرعون الروس للجوء إلى العقوبات المضادة مثل حظر صادرات التيتانيوم إلى الولايات المتحدة".
يجبر الوضع الدولي المتوتر شركة "Boeing" على مراقبة القيود المقترحة في الولايات المتحدة ضد روسيا، لأن أي إجراءات انتقامية ضد موسكو ستؤثر على إنتاج الطائرات الأمريكية.
ازدادت أهمية التيتانيوم في صناعة الطيران بشكل كبير بفضل الطائرات الجديدة ذات الجسم العريض" Boeing-787" و"Airbus A350" على سبيل المثال، حيث تصل حصة هذا المعدن الخفيف وعالي القوة إلى 14-15% من وزن الطائرة.
وأكد الموقع أنه إذا تم تنفيذ حزمة العقوبات الأمريكية بالكامل، فمن المؤكد أنها ستؤدي إلى انهيار كامل في صناعة الطائرات الأمريكية عموما.