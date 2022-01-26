https://arabic.sputniknews.com/20220126/شركة-بوينغ-تخسر-45-مليار-دولار-1057206917.html

شركة "بوينغ" تخسر 4.5 مليار دولار

شركة "بوينغ" تخسر 4.5 مليار دولار

أعلنت شركة "بوينغ" الأمريكية، اليوم الأربعاء، تكبدها خسائر بقيمة 4.5 مليار دولار في الربع الرابع من العام الماضي من جراء تعطيل برنامجها لطائرات 787. 26.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-26T15:21+0000

2022-01-26T15:21+0000

2022-01-26T15:21+0000

اقتصاد

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/0f/1050707185_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_fcfae48ea1a57341ab7a3f9358ddc3bf.jpg

وبحسب وكالة "رويترز"، غرقت شركة تصنيع الطائرات في خسارة بعد ربعين من الأرباح بسبب التكاليف، وتراجع سهم "بوينغ" بنسبة 2.6% بسبب الرسوم وعدم اليقين بشأن برنامج 787، ما حرمها من تعظيم التدفقات النقدية الحرة الإيجابية.وتعكس النتائج الفصلية التحديات التي تواجهها الشركة في سعيها للانتعاش من ضغوط جائحة فيروس كورونا وأزمات السلامة المتعلقة بطائرات "737 ماكس".ذكرت "رويترز" الأسبوع الماضي أنه من المتوقع أن تظل مبيعات طائرات 787 مجمدة لأشهر حيث يراجع المنظمون الأمريكيون الإصلاحات ويفتشون على العيوب الهيكلية، في حين تواجه تصاميم "إكس 777" الأكبر مزيدا من الضغوط التنظيمية من أوروبا.وقال ديف كالهون الرئيس التنفيذي لـ"بوينغ" للموظفين في مذكرة: "بينما لا نريد أبدا أن نخيب آمال عملائنا أو نتخلف عن التوقعات، فإن العمل الذي نقوم به الآن سيبني الاستقرار والقدرة على التنبؤ في المستقبل".وأعلنت الشركة عن تسجيل خسائر تشغيل أساسية قدرها 4.54 مليار دولار في الربع الرابع المنتهي في 31 ديسمبر/ كانون الأول، مقارنة بخسارة قدرها 8.38 مليار دولار قبل عام.

https://arabic.sputniknews.com/20220126/قبل-زيارة-تميم-بوينغ-تقترب-من-اتفاق-كبير-مع-الخطوط-القطرية-لشراء-50-طائرة-1057169433.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

اقتصاد