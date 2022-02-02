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https://arabic.sputniknews.com/20220202/خبير-يكشف-عن-أهمية-تشغيل-مكيف-السيارة-خلال-القيادة-1057646719.html
خبير يكشف عن أهمية تشغيل مكيف السيارة خلال القيادة
خبير يكشف عن أهمية تشغيل مكيف السيارة خلال القيادة
كشف خبير سيارات روسي أن أجهزة التكييف في السيارات التي توفر درجة الحرارة المطلوبة في مقصورة الركاب مجهزة ليس فقط لراحة السائقين، بل إنها ضرورية لسلامة المرور. 02.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-02T10:41+0000
2022-02-02T10:41+0000
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وقال خبير السيارات الروسي، فلاديمير سولوفيوف، خلال مقابلة مع "سبوتنيك"، إن المكيفات في المنزل تقوم بوظيفة واحدة وهي التكييف والحفاظ على درجة حرارة في المنزل، لكن جهاز التكييف في السيارة له مهمة إضافية هي ضمان سلامة سير السيارة والموجودين داخلها.وأشار الخبير إلى أن نظام التحكم في المناخ، الذي يسميه العديد من مالكي السيارات مكيف الهواء، قادر على خفض ورفع درجة الحرارة في المقصورة، وبالتالي فإن استخدامه يجعل الهواء أكثر جفافاً، مما يمنع تعفير النوافذ.وأوضح سولوفيوف أن الهواء الجاف يمنع من تعرق الزجاج الأمامي والخلفي والنوافذ الجانبية وبالتالي يؤمن رؤية واضحة"، مؤكدا في الوقت ذاته أن زيادة الرطوبة في المقصورة يجعل مقود السيارة أكثر انزلاقا، مما يؤثر أيضًا على السلامة المرورية.
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منوعات

خبير يكشف عن أهمية تشغيل مكيف السيارة خلال القيادة

10:41 GMT 02.02.2022
© Photo / Pixabay / kaboompicsمكيف السيارة
مكيف السيارة - سبوتنيك عربي, 1920, 02.02.2022
© Photo / Pixabay / kaboompics
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كشف خبير سيارات روسي أن أجهزة التكييف في السيارات التي توفر درجة الحرارة المطلوبة في مقصورة الركاب مجهزة ليس فقط لراحة السائقين، بل إنها ضرورية لسلامة المرور.
وقال خبير السيارات الروسي، فلاديمير سولوفيوف، خلال مقابلة مع "سبوتنيك"، إن المكيفات في المنزل تقوم بوظيفة واحدة وهي التكييف والحفاظ على درجة حرارة في المنزل، لكن جهاز التكييف في السيارة له مهمة إضافية هي ضمان سلامة سير السيارة والموجودين داخلها.
وأشار الخبير إلى أن نظام التحكم في المناخ، الذي يسميه العديد من مالكي السيارات مكيف الهواء، قادر على خفض ورفع درجة الحرارة في المقصورة، وبالتالي فإن استخدامه يجعل الهواء أكثر جفافاً، مما يمنع تعفير النوافذ.
وأوضح سولوفيوف أن الهواء الجاف يمنع من تعرق الزجاج الأمامي والخلفي والنوافذ الجانبية وبالتالي يؤمن رؤية واضحة"، مؤكدا في الوقت ذاته أن زيادة الرطوبة في المقصورة يجعل مقود السيارة أكثر انزلاقا، مما يؤثر أيضًا على السلامة المرورية.
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