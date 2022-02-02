في الصيف والشتاء... مصر الوجهة المفضلة عند السياح الروس

وقال مكرتشيان: "أصبحت مصر الوجهة الأكثر شعبية لقضاء العطلات الشتوية بين الروس. أكثر من نصف مبيعات بطاقات شركات السفر كانت إلى مصر".وأضاف: "السبب الأساسي هو أنه في فصل الشتاء ليس لدى الروس عمليا بدائل لمصر من حيث الرحلات البحرية الرخيصة، بالطبع يمكنك الذهاب إلى جزر المالديف وتايلاند وجمهورية الدومينيكان والمكسيك وكوبا، ولكن لا بدائل لمصر من حيث السعر والجودة. لشخصين إلى الغردقة أو شرم الشيخ لمدة أسبوع في فندق خمس نجوم يكلف الفندق حوالي 800 دولار أي 400 دولار للفرد، بما في ذلك الرحلات الجوية والإقامة والوجبات والتنقلات، بينما تكاليف تذكرة السفر إلى تايلاند أو جزر المالديف 1200 دولار".يتوقع الخبير أن يكون هناك طلب كبير على الرحلات الصيفية إلى مصر هذا العام، لأن أصحاب الفنادق التركية يرفعون الأسعار، ومصر على العكس ستخفض الأسعار في الصيف.
وأضاف: "السبب الأساسي هو أنه في فصل الشتاء ليس لدى الروس عمليا بدائل لمصر من حيث الرحلات البحرية الرخيصة، بالطبع يمكنك الذهاب إلى جزر المالديف وتايلاند وجمهورية الدومينيكان والمكسيك وكوبا، ولكن لا بدائل لمصر من حيث السعر والجودة. لشخصين إلى الغردقة أو شرم الشيخ لمدة أسبوع في فندق خمس نجوم يكلف الفندق حوالي 800 دولار أي 400 دولار للفرد، بما في ذلك الرحلات الجوية والإقامة والوجبات والتنقلات، بينما تكاليف تذكرة السفر إلى تايلاند أو جزر المالديف 1200 دولار".
يتوقع الخبير أن يكون هناك طلب كبير على الرحلات الصيفية إلى مصر هذا العام، لأن أصحاب الفنادق التركية يرفعون الأسعار، ومصر على العكس ستخفض الأسعار في الصيف.