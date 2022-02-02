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https://arabic.sputniknews.com/20220202/مصرع-25-شخصا-على-الأقل-صعقا-بالكهرباء-داخل-سوق-في-عاصمة-الكونغو-الديمقراطية-1057647931.html
مصرع 25 شخصا على الأقل صعقا بالكهرباء داخل سوق في عاصمة الكونغو الديمقراطية
مصرع 25 شخصا على الأقل صعقا بالكهرباء داخل سوق في عاصمة الكونغو الديمقراطية
لقي 25 شخصا على الأقل مصرعهم صعقا بالكهرباء إثر سقوط كابل كهرباء عالي التوتر في أحد أسواق كينشاسا عاصمة الكونغو الديمقراطية. 02.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-02T11:21+0000
2022-02-02T11:21+0000
2022-02-02T11:21+0000
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القاهرة - سبوتنيك. وذكر موقع "أخبار الكونغو الديمقراطية" المحلي أنه "حادثة مروعة في كينشاسا. لقي عدة أشخاص حتفهم صباح اليوم الأربعاء في سوق ماتادي- كيبالا بعد سقوط كابل كهربائي عالي الجهد".وأضاف الموقع: "وفقًا لتقرير الشرطة الوطنية الكونغولية، قُتل 25 شخصًا ونُقل آخرون إلى المستشفى على وجه السرعة".
https://arabic.sputniknews.com/20211130/الكونغو-الديمقراطية-لا-وجود-لقوات-أوغندية-على-أراضينا-1053405007.html
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أخبار العالم الآن
مصرع 25 شخصا على الأقل صعقا بالكهرباء داخل سوق في عاصمة الكونغو الديمقراطية
لقي 25 شخصا على الأقل مصرعهم صعقا بالكهرباء إثر سقوط كابل كهرباء عالي التوتر في أحد أسواق كينشاسا عاصمة الكونغو الديمقراطية.
القاهرة - سبوتنيك. وذكر موقع "أخبار
الكونغو الديمقراطية
" المحلي أنه "حادثة مروعة في كينشاسا. لقي عدة أشخاص حتفهم صباح اليوم الأربعاء في سوق ماتادي- كيبالا بعد سقوط كابل كهربائي عالي الجهد".
30 نوفمبر 2021, 10:40 GMT
وأضاف الموقع: "وفقًا لتقرير الشرطة الوطنية الكونغولية، قُتل 25 شخصًا ونُقل آخرون إلى المستشفى على وجه السرعة".