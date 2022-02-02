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مصرع 25 شخصا على الأقل صعقا بالكهرباء داخل سوق في عاصمة الكونغو الديمقراطية
مصرع 25 شخصا على الأقل صعقا بالكهرباء داخل سوق في عاصمة الكونغو الديمقراطية
لقي 25 شخصا على الأقل مصرعهم صعقا بالكهرباء إثر سقوط كابل كهرباء عالي التوتر في أحد أسواق كينشاسا عاصمة الكونغو الديمقراطية. 02.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-02T11:21+0000
2022-02-02T11:21+0000
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القاهرة - سبوتنيك. وذكر موقع "أخبار الكونغو الديمقراطية" المحلي أنه "حادثة مروعة في كينشاسا. لقي عدة أشخاص حتفهم صباح اليوم الأربعاء في سوق ماتادي- كيبالا بعد سقوط كابل كهربائي عالي الجهد".وأضاف الموقع: "وفقًا لتقرير الشرطة الوطنية الكونغولية، قُتل 25 شخصًا ونُقل آخرون إلى المستشفى على وجه السرعة".
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مصرع 25 شخصا على الأقل صعقا بالكهرباء داخل سوق في عاصمة الكونغو الديمقراطية

11:21 GMT 02.02.2022
© AFP 2021 / SEBASTIEN KITSA MUSAYIجنود حفظ السلام التابعون للأمم المتحدة في الكونغو الديمقراطية خارج كنيسة تيه إيمانويل بوتسيلي الكاثوليكية في بيني 27 يونيو 2021
جنود حفظ السلام التابعون للأمم المتحدة في الكونغو الديمقراطية خارج كنيسة تيه إيمانويل بوتسيلي الكاثوليكية في بيني 27 يونيو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.02.2022
© AFP 2021 / SEBASTIEN KITSA MUSAYI
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لقي 25 شخصا على الأقل مصرعهم صعقا بالكهرباء إثر سقوط كابل كهرباء عالي التوتر في أحد أسواق كينشاسا عاصمة الكونغو الديمقراطية.
القاهرة - سبوتنيك. وذكر موقع "أخبار الكونغو الديمقراطية" المحلي أنه "حادثة مروعة في كينشاسا. لقي عدة أشخاص حتفهم صباح اليوم الأربعاء في سوق ماتادي- كيبالا بعد سقوط كابل كهربائي عالي الجهد".
ضابط يلقي القبض على رجل حاول إغلاق الطريق بالحجارة، في حي ماجينغو في غوما، شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، في 19 ديسمبر/ كانون الأول عام 2016، - سبوتنيك عربي, 1920, 30.11.2021
الكونغو الديمقراطية: لا وجود لقوات أوغندية على أراضينا
30 نوفمبر 2021, 10:40 GMT
وأضاف الموقع: "وفقًا لتقرير الشرطة الوطنية الكونغولية، قُتل 25 شخصًا ونُقل آخرون إلى المستشفى على وجه السرعة".
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