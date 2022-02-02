https://arabic.sputniknews.com/20220202/مصر-تحقق-أعلى-عائد-صادرات-في-تاريخها-بإجمالي-يفوق-45-مليار-دولار-1057649998.html

مصر تحقق أعلى عائد صادرات في تاريخها بإجمالي يفوق 45 مليار دولار

مصر تحقق أعلى عائد صادرات في تاريخها بإجمالي يفوق 45 مليار دولار

أعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، اليوم الأربعاء، أن عائد الصادرات المصرية خلال العام الماضي بلغ 45.2 مليار دولار كأعلى عائد في تاريخ مصر، وذلك مقارنة... 02.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-02T12:08+0000

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2022-02-02T12:08+0000

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القاهرة - سبوتنيك. وقال مدبولي خلال مؤتمر صحافي: "وجدنا أن الصادرات البترولية نمت وحققت 12.9 مليار دولار أميركي، ليصل إجمالي الصادرات المصرية 45.2 مليار، والحقيقة هذا أعلى رقم للصادرات المصرية في تاريخها".وتابع أن أعلى رقم للصادرات المصرية في السابق وصل إلى 36.7 في العام المالي 2010/2011.وأوضح أن الرئيس المصري وجّه بأن تتجاوز الصادرات المصرية 100 مليار دولار خلال الفترة القصيرة المقبلة.

https://arabic.sputniknews.com/20220119/التجارة-المصرية-الصادرات-غير-البترولية-بلغت-32128-مليار-دولار-في-2021-لأول-مرة-في-التاريخ-1056523829.html

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