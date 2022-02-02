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https://arabic.sputniknews.com/20220202/مصر-تحقق-أعلى-عائد-صادرات-في-تاريخها-بإجمالي-يفوق-45-مليار-دولار-1057649998.html
مصر تحقق أعلى عائد صادرات في تاريخها بإجمالي يفوق 45 مليار دولار
مصر تحقق أعلى عائد صادرات في تاريخها بإجمالي يفوق 45 مليار دولار
أعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، اليوم الأربعاء، أن عائد الصادرات المصرية خلال العام الماضي بلغ 45.2 مليار دولار كأعلى عائد في تاريخ مصر، وذلك مقارنة... 02.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-02T12:08+0000
2022-02-02T12:08+0000
العالم العربي
مصر
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القاهرة - سبوتنيك. وقال مدبولي خلال مؤتمر صحافي: "وجدنا أن الصادرات البترولية نمت وحققت 12.9 مليار دولار أميركي، ليصل إجمالي الصادرات المصرية 45.2 مليار، والحقيقة هذا أعلى رقم للصادرات المصرية في تاريخها".وتابع أن أعلى رقم للصادرات المصرية في السابق وصل إلى 36.7 في العام المالي 2010/2011.وأوضح أن الرئيس المصري وجّه بأن تتجاوز الصادرات المصرية 100 مليار دولار خلال الفترة القصيرة المقبلة.
https://arabic.sputniknews.com/20220119/التجارة-المصرية-الصادرات-غير-البترولية-بلغت-32128-مليار-دولار-في-2021-لأول-مرة-في-التاريخ-1056523829.html
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العالم العربي, مصر

مصر تحقق أعلى عائد صادرات في تاريخها بإجمالي يفوق 45 مليار دولار

12:08 GMT 02.02.2022
© AFP 2021 / ASHRAF SHAZLYرئيس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي
رئيس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي - سبوتنيك عربي, 1920, 02.02.2022
© AFP 2021 / ASHRAF SHAZLY
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أعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، اليوم الأربعاء، أن عائد الصادرات المصرية خلال العام الماضي بلغ 45.2 مليار دولار كأعلى عائد في تاريخ مصر، وذلك مقارنة بالرقم الأعلى سابقا وهو 36.7 مليار في العام المالي 2010/2011 والذي تبعه معاناة اقتصادية بعد ثورة 25 يناير 2011.
القاهرة - سبوتنيك. وقال مدبولي خلال مؤتمر صحافي: "وجدنا أن الصادرات البترولية نمت وحققت 12.9 مليار دولار أميركي، ليصل إجمالي الصادرات المصرية 45.2 مليار، والحقيقة هذا أعلى رقم للصادرات المصرية في تاريخها".
تجارة بضائع استيراد وتصدير - سبوتنيك عربي, 1920, 19.01.2022
التجارة المصرية: الصادرات غير البترولية بلغت 32.128 مليار دولار في 2021 لأول مرة في التاريخ
19 يناير, 08:49 GMT


وتابع أن أعلى رقم للصادرات المصرية في السابق وصل إلى 36.7 في العام المالي 2010/2011.

وأوضح أن الرئيس المصري وجّه بأن تتجاوز الصادرات المصرية 100 مليار دولار خلال الفترة القصيرة المقبلة.
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