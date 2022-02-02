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https://arabic.sputniknews.com/20220202/موسكو-وبكين-تناقشان-استخدام-العملات-الوطنية-وتنسيق-الجهود-لمواجهة-العقوبات-الغربية-1057620004.html
موسكو وبكين تناقشان استخدام العملات الوطنية وتنسيق الجهود لمواجهة العقوبات الغربية
موسكو وبكين تناقشان استخدام العملات الوطنية وتنسيق الجهود لمواجهة العقوبات الغربية
قال السفير الروسي لدى الصين، أندريه دينيسوف، إن موسكو وبكين تتحدثان بشكل متزايد عن استخدام العملات الوطنية في التسويات المتبادلة، وتنسيق الجهود لمواجهة... 02.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-02T06:17+0000
2022-02-02T06:18+0000
روسيا
اقتصاد
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الصين
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وأضاف: "إن هذه العقوبات لها تأثير سلبي على بعض جوانب علاقاتنا في الواقع، على سبيل المثال التسويات المصرفية، إذا تم فرض عقوبات على أحد البنوك التابعة لنا، فعندئذٍ يكون من الصعب على المستلمين الصينيين لمنتجاتنا أن يدفعوا لنا على الرغم من أن لديهم المال والرغبة في القيام بذلك".وأضاف دينيسوف: "نحن نريد تطبيق تلك الإجراءات لمواجهة ضغوط العقوبات المفروضة علينا والتي يمكننا مجابهتها معًا، وبالمناسبة نحن نناقش هذه القضية مع شركائنا الصينيين".
https://arabic.sputniknews.com/20220201/صينيون-يصفون-الصداقة-مع-روسيا-بأنها-مزيج-مربح-للجانبين-ضد-الغرب-1057593192.html
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روسيا, اقتصاد, العالم, الصين

موسكو وبكين تناقشان استخدام العملات الوطنية وتنسيق الجهود لمواجهة العقوبات الغربية

06:17 GMT 02.02.2022 (تم التحديث: 06:18 GMT 02.02.2022)
© Sputnik . Mikhael Klimentyev / الذهاب إلى بنك الصور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الصيني شى جين بينغ خلال اللقاء في الصين
 الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الصيني شى جين بينغ خلال اللقاء في الصين - سبوتنيك عربي, 1920, 02.02.2022
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قال السفير الروسي لدى الصين، أندريه دينيسوف، إن موسكو وبكين تتحدثان بشكل متزايد عن استخدام العملات الوطنية في التسويات المتبادلة، وتنسيق الجهود لمواجهة العقوبات الغربية.
وأضاف: "إن هذه العقوبات لها تأثير سلبي على بعض جوانب علاقاتنا في الواقع، على سبيل المثال التسويات المصرفية، إذا تم فرض عقوبات على أحد البنوك التابعة لنا، فعندئذٍ يكون من الصعب على المستلمين الصينيين لمنتجاتنا أن يدفعوا لنا على الرغم من أن لديهم المال والرغبة في القيام بذلك".
وتابع: "لذلك ليس من قبيل المصادفة أننا في السنوات الأخيرة كنا نتحدث أكثر فأكثر عن الاستخدام الأوسع للعملات الوطنية فيما بيننا".
وأضاف دينيسوف: "نحن نريد تطبيق تلك الإجراءات لمواجهة ضغوط العقوبات المفروضة علينا والتي يمكننا مجابهتها معًا، وبالمناسبة نحن نناقش هذه القضية مع شركائنا الصينيين".
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