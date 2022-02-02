موسكو وبكين تناقشان استخدام العملات الوطنية وتنسيق الجهود لمواجهة العقوبات الغربية

وأضاف: "إن هذه العقوبات لها تأثير سلبي على بعض جوانب علاقاتنا في الواقع، على سبيل المثال التسويات المصرفية، إذا تم فرض عقوبات على أحد البنوك التابعة لنا، فعندئذٍ يكون من الصعب على المستلمين الصينيين لمنتجاتنا أن يدفعوا لنا على الرغم من أن لديهم المال والرغبة في القيام بذلك".وأضاف دينيسوف: "نحن نريد تطبيق تلك الإجراءات لمواجهة ضغوط العقوبات المفروضة علينا والتي يمكننا مجابهتها معًا، وبالمناسبة نحن نناقش هذه القضية مع شركائنا الصينيين".
قال السفير الروسي لدى الصين، أندريه دينيسوف، إن موسكو وبكين تتحدثان بشكل متزايد عن استخدام العملات الوطنية في التسويات المتبادلة، وتنسيق الجهود لمواجهة العقوبات الغربية.
وأضاف: "إن هذه العقوبات لها تأثير سلبي على بعض جوانب علاقاتنا في الواقع، على سبيل المثال التسويات المصرفية، إذا تم فرض عقوبات على أحد البنوك التابعة لنا، فعندئذٍ يكون من الصعب على المستلمين الصينيين لمنتجاتنا أن يدفعوا لنا على الرغم من أن لديهم المال والرغبة في القيام بذلك".
وتابع: "لذلك ليس من قبيل المصادفة أننا في السنوات الأخيرة كنا نتحدث أكثر فأكثر عن الاستخدام الأوسع للعملات الوطنية فيما بيننا".
وأضاف دينيسوف: "نحن نريد تطبيق تلك الإجراءات لمواجهة ضغوط العقوبات المفروضة علينا والتي يمكننا مجابهتها معًا، وبالمناسبة نحن نناقش هذه القضية مع شركائنا الصينيين".