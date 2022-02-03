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https://arabic.sputniknews.com/20220203/أردوغان-بوتين-أبلغنا-أنه-سيزور-تركيا-عقب-زيارته-إلى-الصين-1057746820.html
أردوغان: بوتين أبلغنا أنه سيزور تركيا عقب زيارته إلى الصين
أردوغان: بوتين أبلغنا أنه سيزور تركيا عقب زيارته إلى الصين
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الخميس، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيزور تركيا عقب زيارته إلى الصين المرتقبة بالتزامن مع افتتاح أولمبياد بكين... 03.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-03T08:18+0000
2022-02-03T08:18+0000
روسيا
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وأكد أردوغان، في مؤتمر صحفي قبيل مغادرته إلى كييف لبحث سبل تسوية الأزمة الأوكرانية "بوتين أخبرنا أنه سيزور تركيا بعد زيارته للصين وسنتحدث ربما عن التطورات في الآونة الأخيرة والتطورات السلبية التي نراها حاليا في المنطقة".وأضاف أردوغان "ندعم وحدة أراضي أوكرانيا وسيادتها وندعو الأطراف للاعتدال"، مؤكدا "مستعدون للقيام بكل ما بوسعنا من أجل السلام بالمنطقة".من المتوقع أن يقوم الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بزيارة إلى بكين غدا، 4 شباط/فبراير الجاري.
https://arabic.sputniknews.com/20220202/روسيا-والصين-توقعان-أكثر-من-15-اتفاقية-خلال-زيارة-بوتين-إلى-بكين-1057656511.html
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روسيا

أردوغان: بوتين أبلغنا أنه سيزور تركيا عقب زيارته إلى الصين

08:18 GMT 03.02.2022
© Sputnik . POOL / الذهاب إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين يلتقي مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في سوشتي، روسيا 29 سبتمبر 2021
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يلتقي مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في سوشتي، روسيا 29 سبتمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.02.2022
© Sputnik . POOL
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قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الخميس، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيزور تركيا عقب زيارته إلى الصين المرتقبة بالتزامن مع افتتاح أولمبياد بكين الشتوي غدا الجمعة.
وأكد أردوغان، في مؤتمر صحفي قبيل مغادرته إلى كييف لبحث سبل تسوية الأزمة الأوكرانية "بوتين أخبرنا أنه سيزور تركيا بعد زيارته للصين وسنتحدث ربما عن التطورات في الآونة الأخيرة والتطورات السلبية التي نراها حاليا في المنطقة".
وأضاف أردوغان "ندعم وحدة أراضي أوكرانيا وسيادتها وندعو الأطراف للاعتدال"، مؤكدا "مستعدون للقيام بكل ما بوسعنا من أجل السلام بالمنطقة".
من المتوقع أن يقوم الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بزيارة إلى بكين غدا، 4 شباط/فبراير الجاري.
لقاء الرئيس فلاديمير بوتين مع نظيره الصيني شي جين بينغ في الكرملين، موسكو 5 يونيو/ حزيران 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.02.2022
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