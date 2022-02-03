أردوغان: بوتين أبلغنا أنه سيزور تركيا عقب زيارته إلى الصين

وأكد أردوغان، في مؤتمر صحفي قبيل مغادرته إلى كييف لبحث سبل تسوية الأزمة الأوكرانية "بوتين أخبرنا أنه سيزور تركيا بعد زيارته للصين وسنتحدث ربما عن التطورات في الآونة الأخيرة والتطورات السلبية التي نراها حاليا في المنطقة".وأضاف أردوغان "ندعم وحدة أراضي أوكرانيا وسيادتها وندعو الأطراف للاعتدال"، مؤكدا "مستعدون للقيام بكل ما بوسعنا من أجل السلام بالمنطقة".من المتوقع أن يقوم الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بزيارة إلى بكين غدا، 4 شباط/فبراير الجاري.
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الخميس، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيزور تركيا عقب زيارته إلى الصين المرتقبة بالتزامن مع افتتاح أولمبياد بكين الشتوي غدا الجمعة.
وأكد أردوغان، في مؤتمر صحفي قبيل مغادرته إلى كييف لبحث سبل تسوية الأزمة الأوكرانية "بوتين أخبرنا أنه سيزور تركيا بعد زيارته للصين وسنتحدث ربما عن التطورات في الآونة الأخيرة والتطورات السلبية التي نراها حاليا في المنطقة".
وأضاف أردوغان "ندعم وحدة أراضي أوكرانيا وسيادتها وندعو الأطراف للاعتدال"، مؤكدا "مستعدون للقيام بكل ما بوسعنا من أجل السلام بالمنطقة".
من المتوقع أن يقوم الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بزيارة إلى بكين غدا، 4 شباط/فبراير الجاري.