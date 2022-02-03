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أمريكا تهدد "أنصار الله" بعقوبات جديدة على ضوء توسيع الهجمات على دول الجوار
أمريكا تهدد "أنصار الله" بعقوبات جديدة على ضوء توسيع الهجمات على دول الجوار
هددت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الخميس، بفرض عقوبات جديدة على جماعة أنصار الله "الحوثيين" في اليمن على ضوء توسيع الهجمات على دول الجوار. 03.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-03T01:44+0000
2022-02-03T01:44+0000
أنصار الله
اليمن
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موسكو- سبوتنيك. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس للصحافيين "لقد اتخذنا خطوات عدة، بما في ذلك خلال الأسابيع والأشهر القليلة الماضية، وأتوقع أن نتخذ خطوات إضافية في ضوء الهجمات المدانة التي شنها الحوثيون، انطلاقا من اليمن، في الأيام والأسابيع الأخيرة".هذا وقالت الإمارات إن دفاعاتها اعترضت مساء الأربعاء طائرات مسيرة معادية، في هجوم جديد يعقب هجمات تبنتها جماعة الحوثي اليمنية مؤخرا ردا على الدور الإماراتي ضمن التحالف الذي تقوده السعودية ضد الجماعة.وأعلنت "أنصار الله"، أواخر الشهر الماضي الماضي، استهداف قاعدة الظفرة الجوية وأهداف أخرى في أبوظبي بعدد كبير من صواريخ "ذو الفقار" الباليستية، بالإضافة إلى مواقع "حيوية" و"هامة" في دبي بعدد كبير من الطائرات المسيرة نوع "صماد 3"، وذلك بعد أسبوع من تبني الجماعة قصف مواقع في منطقة المصفح ومطاري أبو ظبي ودبي.وتتهم دول التحالف العربي الذي تقوده السعودية ضد الحوثيين إيران بدعم الجماعة وهجماتها ضد دول التحالف.
https://arabic.sputniknews.com/20180817/قرقاش-استهداف-مطار-أبوظبي-1034688068.html
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أنصار الله, اليمن

أمريكا تهدد "أنصار الله" بعقوبات جديدة على ضوء توسيع الهجمات على دول الجوار

01:44 GMT 03.02.2022
© REUTERS / HANDOUTمقاتلو أنصار الله، الحوثيون، على خط المواجهة في محافظة مأرب اليمنية، 2 نوفمبر 2021.
مقاتلو أنصار الله، الحوثيون، على خط المواجهة في محافظة مأرب اليمنية، 2 نوفمبر 2021. - سبوتنيك عربي, 1920, 03.02.2022
© REUTERS / HANDOUT
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هددت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الخميس، بفرض عقوبات جديدة على جماعة أنصار الله "الحوثيين" في اليمن على ضوء توسيع الهجمات على دول الجوار.
موسكو- سبوتنيك. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس للصحافيين "لقد اتخذنا خطوات عدة، بما في ذلك خلال الأسابيع والأشهر القليلة الماضية، وأتوقع أن نتخذ خطوات إضافية في ضوء الهجمات المدانة التي شنها الحوثيون، انطلاقا من اليمن، في الأيام والأسابيع الأخيرة".
هذا وقالت الإمارات إن دفاعاتها اعترضت مساء الأربعاء طائرات مسيرة معادية، في هجوم جديد يعقب هجمات تبنتها جماعة الحوثي اليمنية مؤخرا ردا على الدور الإماراتي ضمن التحالف الذي تقوده السعودية ضد الجماعة.
أنور قرقاش وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية - سبوتنيك عربي, 1920, 17.08.2018
قرقاش يرد على تصريحات "أنصار الله" بشأن استهداف مطار أبوظبي
17 أغسطس 2018, 13:21 GMT
وأعلنت "أنصار الله"، أواخر الشهر الماضي الماضي، استهداف قاعدة الظفرة الجوية وأهداف أخرى في أبوظبي بعدد كبير من صواريخ "ذو الفقار" الباليستية، بالإضافة إلى مواقع "حيوية" و"هامة" في دبي بعدد كبير من الطائرات المسيرة نوع "صماد 3"، وذلك بعد أسبوع من تبني الجماعة قصف مواقع في منطقة المصفح ومطاري أبو ظبي ودبي.
وتتهم دول التحالف العربي الذي تقوده السعودية ضد الحوثيين إيران بدعم الجماعة وهجماتها ضد دول التحالف.
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