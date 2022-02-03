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https://arabic.sputniknews.com/20220203/الخارجية-الروسية-تعلن-إجراءات-الرد-على-إيقاف-ألمانيا-بث-قناة-أر-تي-بالألمانية-1057862281.html
الخارجية الروسية تعلن إجراءات الرد على إيقاف ألمانيا بث قناة "أر تي بالألمانية"
الخارجية الروسية تعلن إجراءات الرد على إيقاف ألمانيا بث قناة "أر تي بالألمانية"
أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الخميس، إغلاق مكتب مراسلي "دويتشه فيله" في روسيا وإلغاء اعتماد جميع الموظفين الروس العاملين فيه، وذلك ردا على إيقاف بث قناة... 03.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-03T14:05+0000
2022-02-03T14:05+0000
روسيا
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وجاء في بيان الخارجية الروسية حول هذا الشأن: "في إطار إجراءات الرد التي تم الإعلان عنها في 2 فبراير/شباط ردًا على الإجراءات غير الودية التي اتخذتها ألمانيا لحظر البث الفضائي وغيره من البث للقناة التلفزيونية "آر تي بالألمانية"، يعتزم الجانب الروسي تنفيذ المرحلة الأولى من إجراءات الرد: إغلاق مكتب مراسلي شبكة الإذاعة والتلفزيون الألمانية "دويتشه فيله" في روسيا".وأعلنت الهيئة الناظمة لوسائل الاعلام في ألمانيا (زاك) أمس الأربعاء أنها حظرت على أراضيها بث محطة "روسيا اليوم" التلفزيونية الروسية الذي بدأ في 16 ديسمبربدعوى عدم التقدم بأي طلب "للحصول على الترخيص الضروري بموجب قانون وسائل الاعلام".
https://arabic.sputniknews.com/20220202/ألمانيا-تحظر-بث-قناة-آر-تي-الروسية-الناطقة-بالألمانية--1057659753.html
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روسيا

الخارجية الروسية تعلن إجراءات الرد على إيقاف ألمانيا بث قناة "أر تي بالألمانية"

14:05 GMT 03.02.2022
© Sputnik . Evgeni Biyatov / الذهاب إلى بنك الصورقناة أر تي الروسية
قناة أر تي الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 03.02.2022
© Sputnik . Evgeni Biyatov
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أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الخميس، إغلاق مكتب مراسلي "دويتشه فيله" في روسيا وإلغاء اعتماد جميع الموظفين الروس العاملين فيه، وذلك ردا على إيقاف بث قناة "أر تي بالألمانية".
وجاء في بيان الخارجية الروسية حول هذا الشأن: "في إطار إجراءات الرد التي تم الإعلان عنها في 2 فبراير/شباط ردًا على الإجراءات غير الودية التي اتخذتها ألمانيا لحظر البث الفضائي وغيره من البث للقناة التلفزيونية "آر تي بالألمانية"، يعتزم الجانب الروسي تنفيذ المرحلة الأولى من إجراءات الرد: إغلاق مكتب مراسلي شبكة الإذاعة والتلفزيون الألمانية "دويتشه فيله" في روسيا".

وأضاف البيان: "تم إلغاء اعتماد جميع موظفي مكتب "دويتشه فيله" في روسيا".

وأعلنت الهيئة الناظمة لوسائل الاعلام في ألمانيا (زاك) أمس الأربعاء أنها حظرت على أراضيها بث محطة "روسيا اليوم" التلفزيونية الروسية الذي بدأ في 16 ديسمبربدعوى عدم التقدم بأي طلب "للحصول على الترخيص الضروري بموجب قانون وسائل الاعلام".
قناة آر تي - سبوتنيك عربي, 1920, 02.02.2022
ألمانيا تحظر بث قناة "آر تي" الروسية الناطقة بالألمانية
أمس, 14:39 GMT
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