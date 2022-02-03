https://arabic.sputniknews.com/20220203/السيسي-يصل-بكين-لحضور-افتتاح-الأولمبياد-الشتوية-ويعقد-مباحثات-قمة-مع-الرئيس-الصيني-1057875848.html

السيسي يصل بكين لحضور افتتاح الأولمبياد الشتوية... ويعقد مباحثات قمة مع الرئيس الصيني

السيسي يصل بكين لحضور افتتاح الأولمبياد الشتوية... ويعقد مباحثات قمة مع الرئيس الصيني

وصل الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، إلى العاصمة الصينية بكين، اليوم الخميس، من أجل ‏حضور افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية الـ24.‏ 03.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-03T17:14+0000

2022-02-03T17:14+0000

2022-02-03T17:15+0000

بكين 2022

الرئيس عبدالفتاح السيسي

أخبار مصر الآن

العالم العربي

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أعلن عن ذلك المتحدث باسم الرئاسة المصرية، السفير بسام راضي، في بيان رسمي.وأشار راضي إلى أن زيارة السيسي "تأتي تلبية لدعوة الرئيس الصيني، شي جين بينغ، في ضوء العلاقات الوثيقة والاستراتيجية التي تربط مصر والصين".وسيعقد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، مع نظيره الصيني، "مباحثات قمة لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية التي تشهد طفرة نوعية خلال الأعوام الأخيرة على كافة المستويات، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين، بالإضافة إلى مواصلة المشاورات والتنسيق المتبادل حول عدد من الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك"، بحسب بيان مصري رسمي.من ناحيته، قال السفير الصيني بالقاهرة لياو ليتشيانج: "نثق بأن المقابلة الجديدة (وجها لوجه) بين الرئيس السيسي ونظيره الصيني شي جين بينغ، ستحدد الاتجاه وستضخ دفعة قوية لبناء مجتمع المصير المشترك بين الصين ومصر في العصر الجديد"، وفقا لبوابة "الأهرام" المصرية.وأضاف ليتشيانج أن مشاركة السيسي في حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين "تجسد بشكل كامل علاقات الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين، ودليل حي على صداقة الشعبين المصري والصيني، وبين الصين والدول الأفريقية".وسيقام حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين الـ24، غدا الجمعة الموافق 4 فبراير/ شباط الجاري.وذكرت وسائل إعلام صينية رسمية، يوم الجمعة الماضي، أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، من بين أكثر من 20 شخصية أجنبية ستشارك الأسبوع المقبل في الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين.وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون الحكومية "سي.سي.تي.في"، إن الشخصيات البارزة ستحضر حفل الافتتاح في 4 فبراير/ شباط، إضافة إلى تلبية مأدبة ترحيب وعقد محادثات مع الرئيس الصيني شي جين بينغ.

https://arabic.sputniknews.com/20220128/سفارة-الصين-بالسعودية-ترحب-بمحمد-بن-سلمان-1057390660.html

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بكين 2022, الرئيس عبدالفتاح السيسي, أخبار مصر الآن, العالم العربي