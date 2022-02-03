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https://arabic.sputniknews.com/20220203/بايدن-قائد-داعش-فجر-نفسه-بشكل-جبان-ومقتله-أزال-تهديدا-إرهابيا-كبيرا-للعالم-1057871369.html
بايدن: زعيم "داعش" فجر نفسه بشكل جبان... ومقتله أزال تهديدا إرهابيا كبيرا للعالم
بايدن: زعيم "داعش" فجر نفسه بشكل جبان... ومقتله أزال تهديدا إرهابيا كبيرا للعالم
كشف الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم الخميس، أن زعيم تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا ودول كثيرة) فجر نفسه "بشكل جبان"، ما أدى لمقتل النساء والأطفال. . 03.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-03T15:50+0000
2022-02-03T16:02+0000
جو بايدن
الولايات المتحدة الأمريكية
تنظيم داعش الإرهابي
العالم
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وصرح بايدن في كلمة له أن مقتل أبو إبراهيم الهاشمي القرشي، في غارة أمريكية في سوريا "أزال تهديدا إرهابيا كبيرا". وقال، إن "القوات العسكرية الأمريكية أزالت بنجاح تهديدا إرهابيا كبيرا للعالم، زعيم داعش العالمي".وتابع بايدن مشيرا إلى أن "زعيم تنظيم الدولة الإسلامية قُتل خلال مداهمة نفذتها القوات الخاصة الأمريكية في محافظة إدلب بشمال غرب سوريا خلال الليل".واستهدفت الغارة القريشي، الذي تولى رئاسة الجماعة المسلحة في 31 أكتوبر/ تشرين الأول 2019، بعد أيام فقط من مقتل الزعيم أبو بكر البغدادي خلال غارة أمريكية في المنطقة نفسها.وجاءت تصفية، أبو إبراهيم الهاشمي القرشي، في الوقت الذي يحاول فيه تنظيم "داعش" العودة إلى الظهور بسلسلة من الهجمات في المنطقة، بما في ذلك هجوم أواخر الشهر الماضي للاستيلاء على سجن في شمال شرق سوريا يضم ما لا يقل عن 3000 معتقل من "داعش".وأضاف بايدن: "بفضل شجاعة قواتنا، لم يعد هذا الزعيم الإرهابي الرهيب له وجود''، ولفت إلى أن القرشي كان مسؤولا عن إضراب السجن، وكذلك الإبادة الجماعية ضد الإيزيديين في العراق عام 2014.وشدد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، للصحفيين اليوم الخميس، إنه أمر القوات الأمريكية بـ"اتخاذ كل الاحتياطات المتاحة لتقليل الخسائر في صفوف المدنيين"، مضيفا أن هذا هو سبب اختيارهم عدم شن غارة جوية.وشدد بايدن في نهاية خطابه على "التزامه بحماية الشعب الأمريكي ضد أي هجمات إرهابية وسنواصل العمل مع حلفائنا وشركائنا".
https://arabic.sputniknews.com/20220203/بايدن-يعلن-مقتل-زعيم-تنظيم-داعش-القرشي-خلال-عملية-شمالي-سوريا-1057850133.html
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جو بايدن, الولايات المتحدة الأمريكية, تنظيم داعش الإرهابي, العالم

بايدن: زعيم "داعش" فجر نفسه بشكل جبان... ومقتله أزال تهديدا إرهابيا كبيرا للعالم

15:50 GMT 03.02.2022 (تم التحديث: 16:02 GMT 03.02.2022)
© REUTERS / SARAH SILBIGERالرئيس الأمريكي، جو بايدن، يتحدث عن عملية القوات الخاصة الأمريكية في شمال سوريا، البيت الأبيض، واشنطن، 3 فبراير/ شباط 2022
الرئيس الأمريكي، جو بايدن، يتحدث عن عملية القوات الخاصة الأمريكية في شمال سوريا، البيت الأبيض، واشنطن، 3 فبراير/ شباط 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.02.2022
© REUTERS / SARAH SILBIGER
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كشف الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم الخميس، أن زعيم تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا ودول كثيرة) فجر نفسه "بشكل جبان"، ما أدى لمقتل النساء والأطفال. .
وصرح بايدن في كلمة له أن مقتل أبو إبراهيم الهاشمي القرشي، في غارة أمريكية في سوريا "أزال تهديدا إرهابيا كبيرا".
وقال، إن "القوات العسكرية الأمريكية أزالت بنجاح تهديدا إرهابيا كبيرا للعالم، زعيم داعش العالمي".
وتابع بايدن مشيرا إلى أن "زعيم تنظيم الدولة الإسلامية قُتل خلال مداهمة نفذتها القوات الخاصة الأمريكية في محافظة إدلب بشمال غرب سوريا خلال الليل".
واستهدفت الغارة القريشي، الذي تولى رئاسة الجماعة المسلحة في 31 أكتوبر/ تشرين الأول 2019، بعد أيام فقط من مقتل الزعيم أبو بكر البغدادي خلال غارة أمريكية في المنطقة نفسها.

وقال بايدن إن "القرشي مات كما فعل البغدادي بتفجير قنبلة قتلته وأفراد عائلته، من بينهم نساء وأطفال مع اقتراب القوات الأمريكية".

وجاءت تصفية، أبو إبراهيم الهاشمي القرشي، في الوقت الذي يحاول فيه تنظيم "داعش" العودة إلى الظهور بسلسلة من الهجمات في المنطقة، بما في ذلك هجوم أواخر الشهر الماضي للاستيلاء على سجن في شمال شرق سوريا يضم ما لا يقل عن 3000 معتقل من "داعش".
وأضاف بايدن: "بفضل شجاعة قواتنا، لم يعد هذا الزعيم الإرهابي الرهيب له وجود''، ولفت إلى أن القرشي كان مسؤولا عن إضراب السجن، وكذلك الإبادة الجماعية ضد الإيزيديين في العراق عام 2014.
الرئيس الأمريكي، جو بايدن - سبوتنيك عربي, 1920, 03.02.2022
بايدن يعلن مقتل زعيم تنظيم "داعش" القرشي خلال عملية شمالي سوريا
13:02 GMT
وشدد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، للصحفيين اليوم الخميس، إنه أمر القوات الأمريكية بـ"اتخاذ كل الاحتياطات المتاحة لتقليل الخسائر في صفوف المدنيين"، مضيفا أن هذا هو سبب اختيارهم عدم شن غارة جوية.
وشدد بايدن في نهاية خطابه على "التزامه بحماية الشعب الأمريكي ضد أي هجمات إرهابية وسنواصل العمل مع حلفائنا وشركائنا".
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