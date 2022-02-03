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بايدن يعلن مقتل زعيم تنظيم "داعش" القرشي خلال عملية شمالي سوريا
https://arabic.sputniknews.com/20220203/بايدن-يعلن-مقتل-زعيم-تنظيم-داعش-القرشي-خلال-عملية-شمالي-سوريا-1057850133.html
بايدن يعلن مقتل زعيم تنظيم "داعش" القرشي خلال عملية شمالي سوريا
بايدن يعلن مقتل زعيم تنظيم "داعش" القرشي خلال عملية شمالي سوريا
أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الخميس، مقتل زعيم تنظيم "داعش"، أبو إبراهيم الهاشمي القرشي، خلال العملية شمالي سوريا، صباح اليوم. 03.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-03T13:02+0000
2022-02-03T13:15+0000
العالم العربي
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وقال بايدن: "عملية سوريا أزاحت زعيم تنظيم الدولة الإسلامية "من ساحة المعركة"".وأكد بايدن سلامة كل الأمريكيين الذين شاركوا في عملية استهداف زعيم "داعش" شمالي سوريا.وفي وقت سابق أكد البيت الأبيض، أن الرئيس الأمريكي يلقي خطابا مساء اليوم حول تفاصيل عملية استهداف وقتل زعيم تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا ودول كثيرة) شمالي سوريا.أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، اليوم الخميس، عن تنفيذ قوات العمليات الخاصة الأمريكية مهمة لمكافحة الإرهاب مساء أمس في شمال غرب سوريا.وأكدت وزارة الدفاع في بيانها أن المهمة نجحت ولا يوجد ضحايا أمريكيون، بحسب ما ذكرت وكالة "رويترز" للأنباء.قال سكان المنطقة: "إن غارة شنتها قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة استهدفت جهاديا يشتبه في انتمائه للقاعدة في بلدة أطمة بشمال سوريا، مما أدى إلى سقوط ضحايا من المدنيين"، بحسب الوكالة.
https://arabic.sputniknews.com/20220203/البنتاغون-قوات-العمليات-الخاصة-الأمريكية-نفذت-مهمة-لمكافحة-الإرهاب-في-سوريا-1057681399.html
https://arabic.sputniknews.com/20220202/إصابة-عدد-من-جنود-النخبة-بالجيش-الأمريكي-في-إنزال-جوي-بريف-إدلب-1057679675.html
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العالم العربي

بايدن يعلن مقتل زعيم تنظيم "داعش" القرشي خلال عملية شمالي سوريا

13:02 GMT 03.02.2022 (تم التحديث: 13:15 GMT 03.02.2022)
© REUTERS / KEVIN LAMARQUEالرئيس الأمريكي، جو بايدن
الرئيس الأمريكي، جو بايدن - سبوتنيك عربي, 1920, 03.02.2022
© REUTERS / KEVIN LAMARQUE
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يتبع
أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الخميس، مقتل زعيم تنظيم "داعش"، أبو إبراهيم الهاشمي القرشي، خلال العملية شمالي سوريا، صباح اليوم.
وقال بايدن: "عملية سوريا أزاحت زعيم تنظيم الدولة الإسلامية "من ساحة المعركة"".
وأكد بايدن سلامة كل الأمريكيين الذين شاركوا في عملية استهداف زعيم "داعش" شمالي سوريا.
وفي وقت سابق أكد البيت الأبيض، أن الرئيس الأمريكي يلقي خطابا مساء اليوم حول تفاصيل عملية استهداف وقتل زعيم تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا ودول كثيرة) شمالي سوريا.
قوات الجيش الأمريكية في جولة تفقدية في منبج، سوريا 1 نوفمبر/ تشرين الثاني 2018 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.02.2022
البنتاغون: قوات العمليات الخاصة الأمريكية نفذت مهمة لمكافحة الإرهاب في سوريا
06:06 GMT
أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، اليوم الخميس، عن تنفيذ قوات العمليات الخاصة الأمريكية مهمة لمكافحة الإرهاب مساء أمس في شمال غرب سوريا.
وأكدت وزارة الدفاع في بيانها أن المهمة نجحت ولا يوجد ضحايا أمريكيون، بحسب ما ذكرت وكالة "رويترز" للأنباء.
قال سكان المنطقة: "إن غارة شنتها قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة استهدفت جهاديا يشتبه في انتمائه للقاعدة في بلدة أطمة بشمال سوريا، مما أدى إلى سقوط ضحايا من المدنيين"، بحسب الوكالة.
قوات الجيش الأمريكي والتركي خلال جولة تفقدية مشتركة خارج منبج، سوريا 1 نوفمبر/ تشرين الثاني 2018 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.02.2022
إصابة عدد من جنود النخبة بالجيش الأمريكي في إنزال جوي بريف إدلب
أمس, 23:01 GMT
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