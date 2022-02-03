الشوط الأول... مصر والكاميرون (0-0) في نصف نهائي أمم أفريقيا

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تابعوا معنا المواجهة المثيرة والمصيرية بين منتخب مصر ونظيره الكاميروني في نصف نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية 2021.
19:47 GMT 03.02.2022
تمريرة طويلة من عمر كمال خلف دفاعات الكاميرون لكن أونانا يخرج من مرماه ويمسك الكرة قبل أن يلحق بها محمد صلاح
19:46 GMT 03.02.2022
الحكم يحتسب 3 دقائق وقت بدل من الضائع
19:45 GMT 03.02.2022
استئناف اللعب بعد علاج الونش مدافع مصر
19:42 GMT 03.02.2022
سقوط الونش على أرض الملعب بعد اصطدام مشترك مع نجادو لاعب الكاميرون
19:40 GMT 03.02.2022
رأسية خطيرة لحمدي فتحي ولكن حارس الكاميرون يخرجها بصعوبة إلى خارج الملعب
19:39 GMT 03.02.2022
هجمة مرتدة خطيرة لمصر ولكن مدافع الكاميرون يعرقل محمد صلاح على حدود منطقة الجزاء
19:38 GMT 03.02.2022
خطأ على عمر كمال ويحصل على بطاقة صفراء وبالتالي يغيب عن النهائي في حالة فوز مصر
19:36 GMT 03.02.2022
35 دقيقة مرت من عمر الشوط الأول، النتيجة سلبية، أفضلية كاميرونية، بنسبة استحواذ للكرة61% مقابل 39 المنتخب المصري
19:36 GMT 03.02.2022
أجواء حماسية في المدرجات وتشجيع من جماهير الكاميرون لمنتخبها
19:34 GMT 03.02.2022
هدف محقق يضيع ... توغل من الناحية اليمنى من نجامالو وعرضية يتابعها إكامبي ويتصدى له أبو جبل بكل ثقة
19:31 GMT 03.02.2022
كرة طويلة من النني إلى السولية لكنها كانت أطول من اللازم
19:29 GMT 03.02.2022
الحكم يوقف المباراة والجهاز الطبي يدخل لعلاج أبو جبل واستئناف المباراة مرة أخرى
19:27 GMT 03.02.2022
أبو جبل غاباسكي يتألق ويبعد كرة عرضية من أمام المهاجم الكاميروني الخطير أبو بكر
19:23 GMT 03.02.2022
محاولة مصرية وتسديدة من 25 متر لعمر كمال، تمر بسلام بجوار مرمى الحارس الكاميروني
19:19 GMT 03.02.2022
فرصة هدف محقق للكاميرون بعد رأسية تصطدم بالعارضة وإلى خارج الملعب
19:16 GMT 03.02.2022
أووه هجمة خطيرة للكاميرون ... إكامبي يخترق الدفاع المصري بسهولة ويرسلها عرضية ولكن أبو جبل يتدخل ويمسك الكرة
19:15 GMT 03.02.2022
هجمة للكاميرون عن طريق فينسنت أبو بكر لكن دفاع مصر يتصدى لها
19:14 GMT 03.02.2022
انفعال من حكم المباراة بكاري جاساما على مدرب مصر كيروش ومدير المنتخب المصري وائل جمعة
19:12 GMT 03.02.2022
خطأ لصالح الكاميرون على حدود منطقة جزاء مصر
19:10 GMT 03.02.2022
أول هجمة مصرية عن طريق مرموش الذي يمرر لصلاح يشوط قوية وخطيرة ولكنها تعلو المرمى بقليل