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بطولة الأمم الأفريقية 2021
انطلقت بطولة كأس الأمم الأفريقية في الكاميرون في 9 يناير/كانون الثاني 2022 بعد أن تم تأجيل موعدها الأصلي في 2021 بسبب الجائحة. وتجرى مباريات البطولة على ستة ملاعب في خمس مدن كاميرونية.
https://arabic.sputniknews.com/20220203/بث-مباشر-مصر-والكاميرون-في-نصف-نهائي-أمم-أفريقيا-1057878382.html
الشوط الأول... مصر والكاميرون (0-0) في نصف نهائي أمم أفريقيا
الشوط الأول... مصر والكاميرون (0-0) في نصف نهائي أمم أفريقيا
تابعوا معنا المواجهة المثيرة والمصيرية بين منتخب مصر ونظيره الكاميروني في نصف نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية 2021. 03.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-03T18:20+0000
2022-02-03T19:01+0000
بطولة الأمم الأفريقية 2021
منتخب مصر الوطني
رياضة
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محمد صلاح في منتخب مصر - سبوتنيك عربي

الشوط الأول... مصر والكاميرون (0-0) في نصف نهائي أمم أفريقيا

18:20 GMT 03.02.2022 (تم التحديث: 19:01 GMT 03.02.2022)
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يتبع
تابعوا معنا المواجهة المثيرة والمصيرية بين منتخب مصر ونظيره الكاميروني في نصف نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية 2021.
الجديد أولاًالقديم أولاً
19:47 GMT 03.02.2022
تمريرة طويلة من عمر كمال خلف دفاعات الكاميرون لكن أونانا يخرج من مرماه ويمسك الكرة قبل أن يلحق بها محمد صلاح
19:46 GMT 03.02.2022
الحكم يحتسب 3 دقائق وقت بدل من الضائع
19:45 GMT 03.02.2022
استئناف اللعب بعد علاج الونش مدافع مصر
19:42 GMT 03.02.2022
سقوط الونش على أرض الملعب بعد اصطدام مشترك مع نجادو لاعب الكاميرون
19:40 GMT 03.02.2022
رأسية خطيرة لحمدي فتحي ولكن حارس الكاميرون يخرجها بصعوبة إلى خارج الملعب
19:39 GMT 03.02.2022
هجمة مرتدة خطيرة لمصر ولكن مدافع الكاميرون يعرقل محمد صلاح على حدود منطقة الجزاء
19:38 GMT 03.02.2022
خطأ على عمر كمال ويحصل على بطاقة صفراء وبالتالي يغيب عن النهائي في حالة فوز مصر
19:36 GMT 03.02.2022
35 دقيقة مرت من عمر الشوط الأول، النتيجة سلبية، أفضلية كاميرونية، بنسبة استحواذ للكرة61% مقابل 39 المنتخب المصري
19:36 GMT 03.02.2022
أجواء حماسية في المدرجات وتشجيع من جماهير الكاميرون لمنتخبها
19:34 GMT 03.02.2022
هدف محقق يضيع ... توغل من الناحية اليمنى من نجامالو وعرضية يتابعها إكامبي ويتصدى له أبو جبل بكل ثقة
19:31 GMT 03.02.2022
كرة طويلة من النني إلى السولية لكنها كانت أطول من اللازم
19:29 GMT 03.02.2022
الحكم يوقف المباراة والجهاز الطبي يدخل لعلاج أبو جبل واستئناف المباراة مرة أخرى
19:27 GMT 03.02.2022
أبو جبل غاباسكي يتألق ويبعد كرة عرضية من أمام المهاجم الكاميروني الخطير أبو بكر
19:23 GMT 03.02.2022
محاولة مصرية وتسديدة من 25 متر لعمر كمال، تمر بسلام بجوار مرمى الحارس الكاميروني
19:19 GMT 03.02.2022
فرصة هدف محقق للكاميرون بعد رأسية تصطدم بالعارضة وإلى خارج الملعب
19:16 GMT 03.02.2022
أووه هجمة خطيرة للكاميرون ... إكامبي يخترق الدفاع المصري بسهولة ويرسلها عرضية ولكن أبو جبل يتدخل ويمسك الكرة
19:15 GMT 03.02.2022
هجمة للكاميرون عن طريق فينسنت أبو بكر لكن دفاع مصر يتصدى لها
19:14 GMT 03.02.2022
انفعال من حكم المباراة بكاري جاساما على مدرب مصر كيروش ومدير المنتخب المصري وائل جمعة
19:12 GMT 03.02.2022
خطأ لصالح الكاميرون على حدود منطقة جزاء مصر
19:10 GMT 03.02.2022
أول هجمة مصرية عن طريق مرموش الذي يمرر لصلاح يشوط قوية وخطيرة ولكنها تعلو المرمى بقليل
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