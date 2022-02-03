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https://arabic.sputniknews.com/20220203/حركة-النهضة-التونسية-تدعو-للتظاهر-السبت-المقبل-تضامنا-مع-البحيري-الموجود-في-الإقامة-الجبرية-1057837334.html
حركة النهضة التونسية تدعو للتظاهر السبت المقبل تضامنا مع البحيري الموجود في الإقامة الجبرية
حركة النهضة التونسية تدعو للتظاهر السبت المقبل تضامنا مع البحيري الموجود في الإقامة الجبرية
دعت حركة النهضة التونسية، إلى التظاهر يوم 6 فبراير/ شباط الجاري، تضامنا مع القيادي ووزير العدل الأسبق، نور الدين البحيري، الموجود في الإقامة الجبرية. 03.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-03T11:35+0000
2022-02-03T11:35+0000
أخبار تونس اليوم
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وقالت الحركة في بيان لها، إنها: "تدعو للتظاهر يوم الأحد 6 فبراير في شارع الثورة تضامنا مع الأستاذ نور الدين البحيري وكل المحتجزين قسريا، ورفضا للانتهاكات التي طالت الحقوق والحريات منذ الانقلاب على الدستور".وتتهم الحركة، وزير الداخلية التونسي، توفيق شرف الدين، والرئيس قيس سعيد، باحتجاز البحيري قسريا، محملة إياهما مسؤولية سلامته، وتتهمهما بالتنكيل به وتعريض حياته للخطر.من جهتها، أكدت وزارة الداخلية أن البحيري وضع قيد الإقامة الجبرية وفقا للإجراءات القانونية، وأنه مرتبط بـ"شبهة إرهاب جدية".وتم وضع البحيري ومسؤول بارز سابق بوزارة الداخلية قيد الإقامة الجبرية بناء على الأمر الرئاسي عدد 50 لسنة 1978، الذي يخول وضع أي شخص تحت الإقامة الجبرية حفاظا على الأمن والنظام العامين، والذي يعتبره كثيرون مخالفا للدستور التونسي.
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أخبار تونس اليوم

حركة النهضة التونسية تدعو للتظاهر السبت المقبل تضامنا مع البحيري الموجود في الإقامة الجبرية

11:35 GMT 03.02.2022
© Sputnikبعد ترشيح راشد الغنوشي للانتخابات البرلمانية.. هل انتهت الخلافات داخل حركة النهضة؟
بعد ترشيح راشد الغنوشي للانتخابات البرلمانية.. هل انتهت الخلافات داخل حركة النهضة؟ - سبوتنيك عربي, 1920, 03.02.2022
© Sputnik
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دعت حركة النهضة التونسية، إلى التظاهر يوم 6 فبراير/ شباط الجاري، تضامنا مع القيادي ووزير العدل الأسبق، نور الدين البحيري، الموجود في الإقامة الجبرية.
وقالت الحركة في بيان لها، إنها: "تدعو للتظاهر يوم الأحد 6 فبراير في شارع الثورة تضامنا مع الأستاذ نور الدين البحيري وكل المحتجزين قسريا، ورفضا للانتهاكات التي طالت الحقوق والحريات منذ الانقلاب على الدستور".
وتتهم الحركة، وزير الداخلية التونسي، توفيق شرف الدين، والرئيس قيس سعيد، باحتجاز البحيري قسريا، محملة إياهما مسؤولية سلامته، وتتهمهما بالتنكيل به وتعريض حياته للخطر.
من جهتها، أكدت وزارة الداخلية أن البحيري وضع قيد الإقامة الجبرية وفقا للإجراءات القانونية، وأنه مرتبط بـ"شبهة إرهاب جدية".
وتم وضع البحيري ومسؤول بارز سابق بوزارة الداخلية قيد الإقامة الجبرية بناء على الأمر الرئاسي عدد 50 لسنة 1978، الذي يخول وضع أي شخص تحت الإقامة الجبرية حفاظا على الأمن والنظام العامين، والذي يعتبره كثيرون مخالفا للدستور التونسي.
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