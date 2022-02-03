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https://arabic.sputniknews.com/20220203/دراسة-صدمة-الطفولة-قد-تؤثر-على-قرار-أخذ-اللقاح-1057864514.html
دراسة: صدمة الطفولة قد تؤثر على قرار أخذ اللقاح
دراسة: صدمة الطفولة قد تؤثر على قرار أخذ اللقاح
توصلت دراسة جديدة إلى أن الأشخاص الذين يستمرون في التردد في الحصول على لقاح "كوفيد-19"، قد يشعرون بهذه الحالة بسبب ارتباطها بأحداث صادمة في الطفولة تقوض الثقة،... 03.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-03T14:36+0000
2022-02-03T14:36+0000
العالم
فيروس كورونا
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وبحسب موقع "ويب ميد"، فإن نتائج الدراسة المنشورة على الإنترنت في مجلة "BMJ Open"، لها أهمية خاصة كما يؤكد المؤلفون، نظرا لمدى شيوع صدمة الطفولة، حيث أبلغ ما يصل إلى 10% من الأشخاص في بعض البلدان عن إصابات متعددة.ويرى الباحثون أن التردد أو الرفض في الحصول على اللقاح زاد مع عدد الصدمات المبلغ عنها، على سبيل المثال، كان التردد أعلى بثلاث مرات بين الأشخاص الذين عانوا من أربعة أنواع أو أكثر من صدمات الطفولة من أولئك الذين لم يبلغوا عن أي أحداث صادمة.يقول أحد مؤلفي الدراسة، مارك أ.بليس، أستاذ في جامعة بانجور في المملكة المتحدة، بينما يشير البحث إلى أن المستويات الأعلى من الصدمات مرتبطة بارتفاع التردد في اللقاح، فإنه لا يعد السبب الوحيد الذي يجعل الناس يقررون عدم القيام بذلك.ويقول بيليس: "بالنسبة للأطباء، فإن مجرد إعلامهم بالصدمة يمكن أن يساعد"، مضيفا: "إن فهم كيف يمكن أن تؤثر محن الطفولة هذه على الناس قد يساعدهم عند مناقشة اللقاحات، وفي فهم مقاومة ما هو مشكلة طبية معقدة والتي تتطلب ثقة كبيرة".ويتابع: "قد تكون قفزة إيمانية صعبة، خاصة بالنسبة لأولئك الذين لديهم تجارب أضعف في الثقة حتى داخل البيئات الأسرية".صدمات أكثر، ثقة أقلاستخدم مؤلفو الدراسة ردودا على استطلاع عبر الهاتف للبالغين في المملكة المتحدة تم إجراؤه بين ديسمبر/ كانون الأول 2020 ومارس/ آذار 2021، عندما كانت قيود كوفيد 19 سارية، ومن بين 6763 شخصا تم الاتصال بهم، استوفى 2285 جميع المعايير وأجابوا على جميع الأسئلة، وتم تضمينهم في التحليل النهائي.واستفسر الاستطلاع عن تسعة أنواع من تجارب الطفولة قبل سن 18، بما في ذلك: الآباء والأمهات الذين ينفصلون؛ الاعتداء الجسدي واللفظي والجنسي؛ التعرض للعنف المنزلي؛ والعيش مع شخص مصاب بمرض عقلي، أو يسيء استخدام الكحول و / أو المخدرات، أو كان مسجونا، كما تضمنت أيضًا تفاصيل شخصية ومعلومات صحية طويلة المدى.وقال حوالي نصف المستجيبين إنهم لم يتعرضوا لأي صدمة في مرحلة الطفولة، فيما قال واحد من كل خمسة إنهم عانوا من نوع واحد، وأفاد 17% أنهم عانوا من نوعين إلى ثلاثة أنواع، وذكر 10% أنهم عانوا من نوع واحد أو أكثر.كان الأشخاص الذين يعانون من المزيد من صدمات الطفولة أكثر عرضة لانخفاض الثقة في معلومات كوفيد-19 الحكومية.ويشير المؤلفون إلى أن "الديموغرافيا الاجتماعية الأخرى وتاريخ الإصابة بأمراض مزمنة أو عدوى كوفيد-19 لم تكن مرتبطة بشكل كبير بانخفاض الثقة".فقدان السيطرةيقول كونسويلو كاغاندي، العضو المنتدب، كبير مديري البرامج في مستشفى الأطفال بفيلادلفيا: "إن الخوف من فقدان السيطرة قد يكون عاملا آخر يلعب دورا في الاضطرار إلى اتباع القيود، مثل الحجر الصحي والإخفاء أو التباعد الاجتماعي أو التطعيمات الإلزامية".وأضاف أنه من المهم فهم سبب تردد الشخص في تلقي اللقاحات والعمل مع الشخص بمساعدة مجتمعه، لمساعدته على كسب الثقة والشعور بالأمان.
https://arabic.sputniknews.com/20211201/باحثة-لـسبوتنيك-عدم-أخذ-لقاح-كورونا-وانتشار-الفيروس-مناخ-مناسب-لتحوره-1053442976.html
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العالم, فيروس كورونا

دراسة: صدمة الطفولة قد تؤثر على قرار أخذ اللقاح

14:36 GMT 03.02.2022
© AFP 2021 / Yelim Leeبائع حلوى بيع حلوى البسكويت (Honeycomb) من طفولة الكوريين التي كانت ضمن مسلسل "لعبة الحبّار" (Squid Game) المعروض على شبكة "نتفليكس"، في سيؤل، كوريا الجنوبية، 10 أكتوبر 2021.
بائع حلوى بيع حلوى البسكويت (Honeycomb) من طفولة الكوريين التي كانت ضمن مسلسل لعبة الحبّار (Squid Game) المعروض على شبكة نتفليكس، في سيؤل، كوريا الجنوبية، 10 أكتوبر 2021. - سبوتنيك عربي, 1920, 03.02.2022
© AFP 2021 / Yelim Lee
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توصلت دراسة جديدة إلى أن الأشخاص الذين يستمرون في التردد في الحصول على لقاح "كوفيد-19"، قد يشعرون بهذه الحالة بسبب ارتباطها بأحداث صادمة في الطفولة تقوض الثقة، بما في ذلك العنف المنزلي أو تعاطي المخدرات في المنزل أو الإهمال.
وبحسب موقع "ويب ميد"، فإن نتائج الدراسة المنشورة على الإنترنت في مجلة "BMJ Open"، لها أهمية خاصة كما يؤكد المؤلفون، نظرا لمدى شيوع صدمة الطفولة، حيث أبلغ ما يصل إلى 10% من الأشخاص في بعض البلدان عن إصابات متعددة.
ويرى الباحثون أن التردد أو الرفض في الحصول على اللقاح زاد مع عدد الصدمات المبلغ عنها، على سبيل المثال، كان التردد أعلى بثلاث مرات بين الأشخاص الذين عانوا من أربعة أنواع أو أكثر من صدمات الطفولة من أولئك الذين لم يبلغوا عن أي أحداث صادمة.
يقول أحد مؤلفي الدراسة، مارك أ.بليس، أستاذ في جامعة بانجور في المملكة المتحدة، بينما يشير البحث إلى أن المستويات الأعلى من الصدمات مرتبطة بارتفاع التردد في اللقاح، فإنه لا يعد السبب الوحيد الذي يجعل الناس يقررون عدم القيام بذلك.
ويقول بيليس: "بالنسبة للأطباء، فإن مجرد إعلامهم بالصدمة يمكن أن يساعد"، مضيفا: "إن فهم كيف يمكن أن تؤثر محن الطفولة هذه على الناس قد يساعدهم عند مناقشة اللقاحات، وفي فهم مقاومة ما هو مشكلة طبية معقدة والتي تتطلب ثقة كبيرة".
ويتابع: "قد تكون قفزة إيمانية صعبة، خاصة بالنسبة لأولئك الذين لديهم تجارب أضعف في الثقة حتى داخل البيئات الأسرية".
صدمات أكثر، ثقة أقل
استخدم مؤلفو الدراسة ردودا على استطلاع عبر الهاتف للبالغين في المملكة المتحدة تم إجراؤه بين ديسمبر/ كانون الأول 2020 ومارس/ آذار 2021، عندما كانت قيود كوفيد 19 سارية، ومن بين 6763 شخصا تم الاتصال بهم، استوفى 2285 جميع المعايير وأجابوا على جميع الأسئلة، وتم تضمينهم في التحليل النهائي.
واستفسر الاستطلاع عن تسعة أنواع من تجارب الطفولة قبل سن 18، بما في ذلك: الآباء والأمهات الذين ينفصلون؛ الاعتداء الجسدي واللفظي والجنسي؛ التعرض للعنف المنزلي؛ والعيش مع شخص مصاب بمرض عقلي، أو يسيء استخدام الكحول و / أو المخدرات، أو كان مسجونا، كما تضمنت أيضًا تفاصيل شخصية ومعلومات صحية طويلة المدى.
وقال حوالي نصف المستجيبين إنهم لم يتعرضوا لأي صدمة في مرحلة الطفولة، فيما قال واحد من كل خمسة إنهم عانوا من نوع واحد، وأفاد 17% أنهم عانوا من نوعين إلى ثلاثة أنواع، وذكر 10% أنهم عانوا من نوع واحد أو أكثر.
كان الأشخاص الذين يعانون من المزيد من صدمات الطفولة أكثر عرضة لانخفاض الثقة في معلومات كوفيد-19 الحكومية.
ويشير المؤلفون إلى أن "الديموغرافيا الاجتماعية الأخرى وتاريخ الإصابة بأمراض مزمنة أو عدوى كوفيد-19 لم تكن مرتبطة بشكل كبير بانخفاض الثقة".
طفلة تتلقى تلقيحا لواحد من جرعتين مخفضتين 10 ميكروغرام من لقاح فايزر-بيونتيك المضاد لفيروس كورونا خلال تجربة في جامعة ديوك في دورهام بولاية نورث كارولينا، الولايات المتحدة، 28 سبتمبر/ أيلول 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.12.2021
باحثة لـ"سبوتنيك": عدم أخذ لقاح كورونا وانتشار الفيروس مناخ مناسب لتحوره
1 ديسمبر 2021, 13:49 GMT
فقدان السيطرة
يقول كونسويلو كاغاندي، العضو المنتدب، كبير مديري البرامج في مستشفى الأطفال بفيلادلفيا: "إن الخوف من فقدان السيطرة قد يكون عاملا آخر يلعب دورا في الاضطرار إلى اتباع القيود، مثل الحجر الصحي والإخفاء أو التباعد الاجتماعي أو التطعيمات الإلزامية".
وأضاف أنه من المهم فهم سبب تردد الشخص في تلقي اللقاحات والعمل مع الشخص بمساعدة مجتمعه، لمساعدته على كسب الثقة والشعور بالأمان.
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