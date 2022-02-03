ساديو ماني: خبرة منتخب السنغال ستدعمه في نهائي كأس أمم أفريقيا

وأضاف ماني، أن خبرة المنتخب السنغالي، الذي خاض المباراة النهائية في النسخة السابقة لكأس أمم افريقيا، ستكون ميزة إضافية له، بنهائي النسخة الحالية في الكاميرون، يوم الأحد المقبل، بحسب موقع "ليفربول إيكو".وقال ماني "أعتقد أن هذا الجانب كان واضحا منذ بداية البطولة، عانينا كثيرا من العدوى بفيروس كورونا ومن العديد من الإصابات البدنية أيضا".وتابع ماني الذي سجل الهدف الثالث لمنتخب بلاده أمس الأربعاء، أمام بوركينا فاسو: "وواجهنا وقتا عصيبا لكن بفضل خبرتنا حافظنا على هدوئنا حتى تعافى الجميع".وأوضح: "شاركنا في المباراة النهائية في المرة الماضية. لذا فلدينا خبرة وسنحاول الفوز باللقب هذه المرة".وأشار مهاجم ليفربول إلى أنه "يوجد الكثير من القادة في الفريق الحالي لأن لدينا الكثير من اللاعبين الناضجين. الكل يقوم بدوره حتى يتسنى للفريق المضي قدما".
صرح اللاعب ساديو ماني، مهاجم منتخب السنغال، بأن خبرة منتخب بلاده ستساعده في نهائي كأس الأمم الأفريقية.
وأضاف ماني، أن خبرة المنتخب السنغالي، الذي خاض المباراة النهائية في النسخة السابقة لكأس أمم افريقيا، ستكون ميزة إضافية له، بنهائي النسخة الحالية في الكاميرون، يوم الأحد المقبل، بحسب موقع "ليفربول إيكو".