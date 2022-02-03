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- سبوتنيك عربي, 1920
بطولة الأمم الأفريقية 2021
انطلقت بطولة كأس الأمم الأفريقية في الكاميرون في 9 يناير/كانون الثاني 2022 بعد أن تم تأجيل موعدها الأصلي في 2021 بسبب الجائحة. وتجرى مباريات البطولة على ستة ملاعب في خمس مدن كاميرونية.
https://arabic.sputniknews.com/20220203/ساديو-ماني-خبرة-منتخب-السنغال-ستدعمه-في-نهائي-كأس-أمم-أفريقيا-1057864830.html
ساديو ماني: خبرة منتخب السنغال ستدعمه في نهائي كأس أمم أفريقيا
ساديو ماني: خبرة منتخب السنغال ستدعمه في نهائي كأس أمم أفريقيا
صرح اللاعب ساديو ماني، مهاجم منتخب السنغال، بأن خبرة منتخب بلاده ستساعده في نهائي كأس الأمم الأفريقية. 03.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-03T14:33+0000
2022-02-03T14:33+0000
بطولة الأمم الأفريقية 2021
ليفربول
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وأضاف ماني، أن خبرة المنتخب السنغالي، الذي خاض المباراة النهائية في النسخة السابقة لكأس أمم افريقيا، ستكون ميزة إضافية له، بنهائي النسخة الحالية في الكاميرون، يوم الأحد المقبل، بحسب موقع "ليفربول إيكو".وقال ماني "أعتقد أن هذا الجانب كان واضحا منذ بداية البطولة، عانينا كثيرا من العدوى بفيروس كورونا ومن العديد من الإصابات البدنية أيضا".وتابع ماني الذي سجل الهدف الثالث لمنتخب بلاده أمس الأربعاء، أمام بوركينا فاسو: "وواجهنا وقتا عصيبا لكن بفضل خبرتنا حافظنا على هدوئنا حتى تعافى الجميع".وأوضح: "شاركنا في المباراة النهائية في المرة الماضية. لذا فلدينا خبرة وسنحاول الفوز باللقب هذه المرة".وأشار مهاجم ليفربول إلى أنه "يوجد الكثير من القادة في الفريق الحالي لأن لدينا الكثير من اللاعبين الناضجين. الكل يقوم بدوره حتى يتسنى للفريق المضي قدما".
https://arabic.sputniknews.com/20220203/كاف-مباراة-مصر-والكاميرون-الأكثر-حضورا-في-كأس-الأمم-الأفريقية-1057845508.html
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ليفربول

ساديو ماني: خبرة منتخب السنغال ستدعمه في نهائي كأس أمم أفريقيا

14:33 GMT 03.02.2022
© REUTERS / CHRIS RADBURNساديو ماني
ساديو ماني - سبوتنيك عربي, 1920, 03.02.2022
© REUTERS / CHRIS RADBURN
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صرح اللاعب ساديو ماني، مهاجم منتخب السنغال، بأن خبرة منتخب بلاده ستساعده في نهائي كأس الأمم الأفريقية.
وأضاف ماني، أن خبرة المنتخب السنغالي، الذي خاض المباراة النهائية في النسخة السابقة لكأس أمم افريقيا، ستكون ميزة إضافية له، بنهائي النسخة الحالية في الكاميرون، يوم الأحد المقبل، بحسب موقع "ليفربول إيكو".
محمد صلاح يحصل على لقب أفضل لاعب في مباراة المنتخب المصري مع نظيره المغربي، ضمن الدور ربع النهائي من بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم. - سبوتنيك عربي, 1920, 03.02.2022
بطولة الأمم الأفريقية 2021
كاف: مباراة مصر والكاميرون الأكثر حضورا في كأس الأمم الأفريقية
12:07 GMT
وقال ماني "أعتقد أن هذا الجانب كان واضحا منذ بداية البطولة، عانينا كثيرا من العدوى بفيروس كورونا ومن العديد من الإصابات البدنية أيضا".
وتابع ماني الذي سجل الهدف الثالث لمنتخب بلاده أمس الأربعاء، أمام بوركينا فاسو: "وواجهنا وقتا عصيبا لكن بفضل خبرتنا حافظنا على هدوئنا حتى تعافى الجميع".
وأوضح: "شاركنا في المباراة النهائية في المرة الماضية. لذا فلدينا خبرة وسنحاول الفوز باللقب هذه المرة".
وأشار مهاجم ليفربول إلى أنه "يوجد الكثير من القادة في الفريق الحالي لأن لدينا الكثير من اللاعبين الناضجين. الكل يقوم بدوره حتى يتسنى للفريق المضي قدما".
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