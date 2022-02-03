https://arabic.sputniknews.com/20220203/كاف-مباراة-مصر-والكاميرون-الأكثر-حضورا-في-كأس-الأمم-الأفريقية-1057845508.html

كاف: مباراة مصر والكاميرون الأكثر حضورا في كأس الأمم الأفريقية

كاف: مباراة مصر والكاميرون الأكثر حضورا في كأس الأمم الأفريقية

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، أن مباراة مصر والكاميرون، المقرر لها اليوم الأربعاء، هي الأكثر حضورا في كأس الأمم الأفريقية. 03.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-03T12:07+0000

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بطولة الأمم الأفريقية 2021

أخبار مصر الآن

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ويلتقي منتخب مصر مع نظيره الكاميروني، اليوم، في نصف نهائي كأس أمم أفريقيا، بالملعب الأولمبي في العاصمة ياوندى، بحسب موقع "المصري اليوم".ونشر الحساب الرسمي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم عبر موقع "تويتر"، مقطع فيديو لمواجهات مصر والكاميرون، معلقا عليها: "مواجهة دائمًا ما تكون مثيرة".وأضاف: "مباراة الكاميرون ومصر هي الأكثر حضورًا في تاريخ منافسات كأس الأمم الأفريقية برصيد 11 مواجهة".ويعلب المنتخب المصري، اليوم في تمام الساعة 9 بتوقيت القاهرة، بقيادة محمد صلاح، لمواجهة نظيره الكاميروني، ضمن منافسات دور نصف النهائي لبطولة كأس الأمم الأفريقية.ويشار إلى أن تلك المباراة تعد هي المواجهة السادسة التي يخوضها المنتخب المصري، في مشواره بالبطولة، بعد أن تخطى المباريات السابقة في دور المجموعات والـ16 وربع النهائى.

https://arabic.sputniknews.com/20220131/محمد-صلاح-يوجه-رسالة-للجماهير-بعد-الفوز-على-المغرب-في-كأس-أمم-أفريقيا-1057541588.html

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أخبار مصر الآن