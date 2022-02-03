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- سبوتنيك عربي, 1920
بطولة الأمم الأفريقية 2021
انطلقت بطولة كأس الأمم الأفريقية في الكاميرون في 9 يناير/كانون الثاني 2022 بعد أن تم تأجيل موعدها الأصلي في 2021 بسبب الجائحة. وتجرى مباريات البطولة على ستة ملاعب في خمس مدن كاميرونية.
https://arabic.sputniknews.com/20220203/كاف-مباراة-مصر-والكاميرون-الأكثر-حضورا-في-كأس-الأمم-الأفريقية-1057845508.html
كاف: مباراة مصر والكاميرون الأكثر حضورا في كأس الأمم الأفريقية
كاف: مباراة مصر والكاميرون الأكثر حضورا في كأس الأمم الأفريقية
أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، أن مباراة مصر والكاميرون، المقرر لها اليوم الأربعاء، هي الأكثر حضورا في كأس الأمم الأفريقية. 03.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-03T12:07+0000
2022-02-03T12:07+0000
بطولة الأمم الأفريقية 2021
أخبار مصر الآن
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ويلتقي منتخب مصر مع نظيره الكاميروني، اليوم، في نصف نهائي كأس أمم أفريقيا، بالملعب الأولمبي في العاصمة ياوندى، بحسب موقع "المصري اليوم".ونشر الحساب الرسمي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم عبر موقع "تويتر"، مقطع فيديو لمواجهات مصر والكاميرون، معلقا عليها: "مواجهة دائمًا ما تكون مثيرة".وأضاف: "مباراة الكاميرون ومصر هي الأكثر حضورًا في تاريخ منافسات كأس الأمم الأفريقية برصيد 11 مواجهة".ويعلب المنتخب المصري، اليوم في تمام الساعة 9 بتوقيت القاهرة، بقيادة محمد صلاح، لمواجهة نظيره الكاميروني، ضمن منافسات دور نصف النهائي لبطولة كأس الأمم الأفريقية.ويشار إلى أن تلك المباراة تعد هي المواجهة السادسة التي يخوضها المنتخب المصري، في مشواره بالبطولة، بعد أن تخطى المباريات السابقة في دور المجموعات والـ16 وربع النهائى.
https://arabic.sputniknews.com/20220131/محمد-صلاح-يوجه-رسالة-للجماهير-بعد-الفوز-على-المغرب-في-كأس-أمم-أفريقيا-1057541588.html
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أخبار مصر الآن

كاف: مباراة مصر والكاميرون الأكثر حضورا في كأس الأمم الأفريقية

12:07 GMT 03.02.2022
© REUTERS / MOHAMED ABD EL GHANYمحمد صلاح يحصل على لقب أفضل لاعب في مباراة المنتخب المصري مع نظيره المغربي، ضمن الدور ربع النهائي من بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم.
محمد صلاح يحصل على لقب أفضل لاعب في مباراة المنتخب المصري مع نظيره المغربي، ضمن الدور ربع النهائي من بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم. - سبوتنيك عربي, 1920, 03.02.2022
© REUTERS / MOHAMED ABD EL GHANY
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أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، أن مباراة مصر والكاميرون، المقرر لها اليوم الأربعاء، هي الأكثر حضورا في كأس الأمم الأفريقية.
ويلتقي منتخب مصر مع نظيره الكاميروني، اليوم، في نصف نهائي كأس أمم أفريقيا، بالملعب الأولمبي في العاصمة ياوندى، بحسب موقع "المصري اليوم".
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ونشر الحساب الرسمي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم عبر موقع "تويتر"، مقطع فيديو لمواجهات مصر والكاميرون، معلقا عليها: "مواجهة دائمًا ما تكون مثيرة".
وأضاف: "مباراة الكاميرون ومصر هي الأكثر حضورًا في تاريخ منافسات كأس الأمم الأفريقية برصيد 11 مواجهة".
ويعلب المنتخب المصري، اليوم في تمام الساعة 9 بتوقيت القاهرة، بقيادة محمد صلاح، لمواجهة نظيره الكاميروني، ضمن منافسات دور نصف النهائي لبطولة كأس الأمم الأفريقية.
ويشار إلى أن تلك المباراة تعد هي المواجهة السادسة التي يخوضها المنتخب المصري، في مشواره بالبطولة، بعد أن تخطى المباريات السابقة في دور المجموعات والـ16 وربع النهائى.
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