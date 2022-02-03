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https://arabic.sputniknews.com/20220203/علماء-وراثة-روس-يحددون-أسباب-فقدان-الشم-عند-الإصابة-بفيروس-كورونا-1057681255.html
علماء وراثة روس يحددون أسباب فقدان الشم عند الإصابة بفيروس كورونا
علماء وراثة روس يحددون أسباب فقدان الشم عند الإصابة بفيروس كورونا
قام المتخصصون في مركز "Genotek Medical Genetic Center" بتحديد مجموعة من الجينات التي تسبب زيادة خطر فقدان حاسة الشم عند الإصابة بفيروس كورونا. 03.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-03T05:44+0000
2022-02-03T05:44+0000
مجتمع
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ربط العلماء التغيرات في مواقع الجين "UGT2A1" و"UGT2A2" ونشاط خلايا الشم في الأنف، بحسب ما ذكرت صحيفة "Izvestia".قال ألكسندر راكيتكو، مدير مركز جينوتيك الطبي الوراثي: "تمتلك نسبة من البشر المتغيرات الجينية "UGT2A1" و"UGT2A2" التي تزيد من فرصة فقدان حاسة الشم". وأوضح أن الأشخاص الذين لديهم هذا المزيج لديهم خطر متزايد بنسبة 11% لفقد قدرتهم على التعرف على الروائح.وشدد الخبراء على أن فقر الدم ليس سوى أحد الأعراض المحتملة لفيروس كورونا الذي لا يتجلى عند الجميع.تتم استعادة المستقبلات عند معظم المرضى في غضون أسبوعين إلى أربعة أسابيع بعد الإصابة.
https://arabic.sputniknews.com/20220129/أول-شيء-يجب-عليك-فعله-إذا-فقدت-حاسة-التذوق-والشم--1057404118.html
https://arabic.sputniknews.com/20211003/دراسة-فيتامين-أ-يعالح-مشكلة-فقدان-الشم-لدى-مرضى-كورونا-1050324874.html
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مجتمع

علماء وراثة روس يحددون أسباب فقدان الشم عند الإصابة بفيروس كورونا

05:44 GMT 03.02.2022
© REUTERS / JEENAH MOONاختبار فحص كورونا، كوفيد-19، مع تفشي سلالة أوميكرون، في نيويورك، الولايات المتحدة 27 ديسمبر 2021
اختبار فحص كورونا، كوفيد-19، مع تفشي سلالة أوميكرون، في نيويورك، الولايات المتحدة 27 ديسمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.02.2022
© REUTERS / JEENAH MOON
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قام المتخصصون في مركز "Genotek Medical Genetic Center" بتحديد مجموعة من الجينات التي تسبب زيادة خطر فقدان حاسة الشم عند الإصابة بفيروس كورونا.
ربط العلماء التغيرات في مواقع الجين "UGT2A1" و"UGT2A2" ونشاط خلايا الشم في الأنف، بحسب ما ذكرت صحيفة "Izvestia".
قال ألكسندر راكيتكو، مدير مركز جينوتيك الطبي الوراثي: "تمتلك نسبة من البشر المتغيرات الجينية "UGT2A1" و"UGT2A2" التي تزيد من فرصة فقدان حاسة الشم". وأوضح أن الأشخاص الذين لديهم هذا المزيج لديهم خطر متزايد بنسبة 11% لفقد قدرتهم على التعرف على الروائح.
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أول شيء يجب عليك فعله إذا فقدت حاسة التذوق والشم
29 يناير, 06:18 GMT
وشدد الخبراء على أن فقر الدم ليس سوى أحد الأعراض المحتملة لفيروس كورونا الذي لا يتجلى عند الجميع.
تتم استعادة المستقبلات عند معظم المرضى في غضون أسبوعين إلى أربعة أسابيع بعد الإصابة.
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دراسة: "فيتامين أ" يعالج مشكلة فقدان الشم لدى مرضى كورونا
3 أكتوبر 2021, 09:51 GMT
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