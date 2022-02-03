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https://arabic.sputniknews.com/20220203/قوات-تابعة-للحرس-الثوري-الإيراني-تؤكد-ملاحقة-الأعداء-على-سواحل-البحر-الأبيض-المتوسط-1057682854.html
قوات تابعة للحرس الثوري الإيراني تؤكد ملاحقة "الأعداء" على سواحل البحر الأبيض المتوسط
قوات تابعة للحرس الثوري الإيراني تؤكد ملاحقة "الأعداء" على سواحل البحر الأبيض المتوسط
قالت منظمة تعبئة المستضعفين (البَسيج)، التابعة للحرس الثوري الإيراني، إن "تقدم الصناعة الصاروخية الإيرانية كساعد قوي ومقتدر للشعب الايراني، قد فقأ أعين أطماع... 03.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-03T07:17+0000
2022-02-03T07:17+0000
أخبار إيرا
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وأكد نائب رئيس منظمة تعبئة المستضعفين العميد قاسم قريشي، في كلمته له، أن إيران "تلاحق أعداء الشعب الإيراني في سواحل البحر الأبيض المتوسط"، قائلا: إن "الكيان الصهيوني الآن في وضع معقد ومن أجل الحفاظ على المستوطنات قد مد سورا حديديا حولها إلى ما يشبه السجن"، وذلك حسب وكالة الأنباء الإيرانية- إرنا.وأضاف أن "أمريكا تصورت بأنها يمكنها إركاع الشعب الإيراني بالحظر لكنهم رأوا بأن شعبنا انتصر ومستمر في نموه وازدهاره"، متابعا أن "عداء أمريكا للشعب الإيراني متجذر بسبب أن نزعة النظام الأمريكي الاستكباري مبنية على الهيمنة والعدوان والقتل والنهب".وأكد أن "القوى الكبرى لا يمكنها اليوم فرض شيء على إيران في المفاوضات النووية"، مشيرا إلى منجزات وتقدم إيران في المجال الدفاعي والعسكري.وختم قريشي بالقول: "كان هنالك قبل الثورة 60 ألف مستشار عسكري أمريكي لإدارة الجيش الإيراني الذي كان عدده 500 ألف، لكننا اليوم نحظى بتقدم لافت في إنتاج الصواريخ والطائرات المسيرة حتى أن مقاتلي المقاومة في اليمن وفلسطين والعراق وسوريا يستنسخون هذه الطائرات المسيرة".وكان الحرس الثوري الإيراني أكد أن "الضغوط والعقوبات التي تحملتها إيران خلال السنوات الأخيرة، لو كانت قد فرضت على أي دولة أخرى، لسقطت عشرات المرات حتى الآن".وقال المتحدث باسم الحرس الثوري العميد رمضان شريف، خلال كلمة له، إن "مؤامرات الأعداء يتم إحباطها الواحدة تلو الأخرى"، مؤكدا أن إيران تصبح أقوى يوما بعد آخر، وذلك حسب "شبكة إيران بالعربي".من جهته، أكد قائد القوة البحرية التابعة للحرس الثوري علي رضا تنكسيري، الأحد الماضي، أن "العدو لا يجرؤ اليوم على المرور من المياه الخاضعة لإشراف القوات الإيرانية دون إذن"، مشيرا إلى اقتدار إيران في المياه الدولية.
https://arabic.sputniknews.com/20220202/الجيش-الإيراني-جاهزون-لمواجهة-العدو-على-أعلى-مستوى-في-أي-لحظة-1057655647.html
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أخبار إيرا

قوات تابعة للحرس الثوري الإيراني تؤكد ملاحقة "الأعداء" على سواحل البحر الأبيض المتوسط

07:17 GMT 03.02.2022
© AP Photo / Vahid Salemiالحرس الثوري الإيراني - إيران 22 سبتمبر/ أيلول 2011
الحرس الثوري الإيراني - إيران 22 سبتمبر/ أيلول 2011 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.02.2022
© AP Photo / Vahid Salemi
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قالت منظمة تعبئة المستضعفين (البَسيج)، التابعة للحرس الثوري الإيراني، إن "تقدم الصناعة الصاروخية الإيرانية كساعد قوي ومقتدر للشعب الايراني، قد فقأ أعين أطماع الأعداء لأي مخطط ومؤامرة ضد البلاد".
وأكد نائب رئيس منظمة تعبئة المستضعفين العميد قاسم قريشي، في كلمته له، أن إيران "تلاحق أعداء الشعب الإيراني في سواحل البحر الأبيض المتوسط"، قائلا: إن "الكيان الصهيوني الآن في وضع معقد ومن أجل الحفاظ على المستوطنات قد مد سورا حديديا حولها إلى ما يشبه السجن"، وذلك حسب وكالة الأنباء الإيرانية- إرنا.
صورة أرشيفية للجيش الإيراني - سبوتنيك عربي, 1920, 02.02.2022
الجيش الإيراني: جاهزون لمواجهة العدو على أعلى مستوى في أي لحظة
أمس, 13:44 GMT
وأضاف أن "أمريكا تصورت بأنها يمكنها إركاع الشعب الإيراني بالحظر لكنهم رأوا بأن شعبنا انتصر ومستمر في نموه وازدهاره"، متابعا أن "عداء أمريكا للشعب الإيراني متجذر بسبب أن نزعة النظام الأمريكي الاستكباري مبنية على الهيمنة والعدوان والقتل والنهب".
وأكد أن "القوى الكبرى لا يمكنها اليوم فرض شيء على إيران في المفاوضات النووية"، مشيرا إلى منجزات وتقدم إيران في المجال الدفاعي والعسكري.
وختم قريشي بالقول: "كان هنالك قبل الثورة 60 ألف مستشار عسكري أمريكي لإدارة الجيش الإيراني الذي كان عدده 500 ألف، لكننا اليوم نحظى بتقدم لافت في إنتاج الصواريخ والطائرات المسيرة حتى أن مقاتلي المقاومة في اليمن وفلسطين والعراق وسوريا يستنسخون هذه الطائرات المسيرة".
وكان الحرس الثوري الإيراني أكد أن "الضغوط والعقوبات التي تحملتها إيران خلال السنوات الأخيرة، لو كانت قد فرضت على أي دولة أخرى، لسقطت عشرات المرات حتى الآن".
وقال المتحدث باسم الحرس الثوري العميد رمضان شريف، خلال كلمة له، إن "مؤامرات الأعداء يتم إحباطها الواحدة تلو الأخرى"، مؤكدا أن إيران تصبح أقوى يوما بعد آخر، وذلك حسب "شبكة إيران بالعربي".
من جهته، أكد قائد القوة البحرية التابعة للحرس الثوري علي رضا تنكسيري، الأحد الماضي، أن "العدو لا يجرؤ اليوم على المرور من المياه الخاضعة لإشراف القوات الإيرانية دون إذن"، مشيرا إلى اقتدار إيران في المياه الدولية.
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