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https://arabic.sputniknews.com/20220202/الجيش-الإيراني-جاهزون-لمواجهة-العدو-على-أعلى-مستوى-في-أي-لحظة-1057655647.html
الجيش الإيراني: جاهزون لمواجهة العدو على أعلى مستوى في أي لحظة
الجيش الإيراني: جاهزون لمواجهة العدو على أعلى مستوى في أي لحظة
أكد الجيش الإيراني، اليوم الأربعاء، "جاهزيته لمواجهة العدو على أعلى مستوى في أي لحظة". 02.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-02T13:44+0000
2022-02-02T13:45+0000
أخبار إيران
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وقال نائب قائد قوة الدفاع الجوي للجيش الإيراني العميد علي رضا الهامي، إن "القوى العاملة المتخصصة والدؤوبة للدفاع الجوي ستحمي المجال الجوي للجمهورية الإسلامية بذكاء ويقظة تامة ولن تسمح للأعداء بأي تعدي علی أرض الوطن".وأضاف نائب قائد قوة الدفاع الجوي للجیش، في تصريحاته التي نقلتها وكالة الطلبة الإيرانية- إسنا: "مستعدون لمواجهة العدو على أعلى مستوى في أي لحظة".وكان المرشد الإيراني الأعلى، علي خامنئي، قال الأحد الماضي، خلال استقباله جمعا من ناشطي القطاعات الإنتاجية في حسينية الإمام الخميني بالعاصمة طهران، إن العدو شن حربا اقتصادية على إيران بهدف انهيار اقتصاد البلاد.وأكد نائب القائد العام لقوات الحرس الثوري الإيراني، الأميرال علي فدوي، أن القوة التي حققتها بلاده جعلت الأعداء يسعون لخلق رادع ضدها.وأفادت وكالة فارس، بأن تصريحات علي فدوي جاءت خلال كلمة ألقاها في مراسم الذكرى التاسعة والثلاثين لاستشهاد القائد في الحرس الثوري حسن باقري ويوم الاستخبارات والعمليات.
https://arabic.sputniknews.com/20220115/قائد-عسكري-إيراني-العدو-لا-يتجرأ-على-الاقتراب-من-مجالنا-الجوي-1056253139.html
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أخبار إيران

الجيش الإيراني: جاهزون لمواجهة العدو على أعلى مستوى في أي لحظة

13:44 GMT 02.02.2022 (تم التحديث: 13:45 GMT 02.02.2022)
© AFP 2021 / Atta Kenareصورة أرشيفية للجيش الإيراني
صورة أرشيفية للجيش الإيراني - سبوتنيك عربي, 1920, 02.02.2022
© AFP 2021 / Atta Kenare
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أكد الجيش الإيراني، اليوم الأربعاء، "جاهزيته لمواجهة العدو على أعلى مستوى في أي لحظة".
وقال نائب قائد قوة الدفاع الجوي للجيش الإيراني العميد علي رضا الهامي، إن "القوى العاملة المتخصصة والدؤوبة للدفاع الجوي ستحمي المجال الجوي للجمهورية الإسلامية بذكاء ويقظة تامة ولن تسمح للأعداء بأي تعدي علی أرض الوطن".
جندي من مشاة البحرية الأمريكية يراقب طائرة إيرانية هجومية من سفينة حربية أمريكية جون مورثا خلال مضيق هرمز في بحر العرب قبالة عُمان، 18 يوليو/ تموز 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.01.2022
قائد عسكري إيراني: العدو لا يتجرأ على الاقتراب من مجالنا الجوي
15 يناير, 21:45 GMT
وأضاف نائب قائد قوة الدفاع الجوي للجیش، في تصريحاته التي نقلتها وكالة الطلبة الإيرانية- إسنا: "مستعدون لمواجهة العدو على أعلى مستوى في أي لحظة".
وكان المرشد الإيراني الأعلى، علي خامنئي، قال الأحد الماضي، خلال استقباله جمعا من ناشطي القطاعات الإنتاجية في حسينية الإمام الخميني بالعاصمة طهران، إن العدو شن حربا اقتصادية على إيران بهدف انهيار اقتصاد البلاد.
وأكد نائب القائد العام لقوات الحرس الثوري الإيراني، الأميرال علي فدوي، أن القوة التي حققتها بلاده جعلت الأعداء يسعون لخلق رادع ضدها.
وأفادت وكالة فارس، بأن تصريحات علي فدوي جاءت خلال كلمة ألقاها في مراسم الذكرى التاسعة والثلاثين لاستشهاد القائد في الحرس الثوري حسن باقري ويوم الاستخبارات والعمليات.
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