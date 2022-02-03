https://arabic.sputniknews.com/20220203/كيت-ميدلتون-تستحوذ-رسميا-على-منصبين-ملكيين-للأمير-هاري-1057884342.html

كيت ميدلتون تستحوذ رسميا على منصبين ملكيين للأمير هاري

كيت ميدلتون تستحوذ رسميا على منصبين ملكيين للأمير هاري

أعلنت كيت ميدلتون عن استحواذها على اثنين من المناصب الملكية التي كانت من ضمن مسؤوليات الأمير هاري، ‏شقيق زوجها، الأمير وليام، وذلك قبل أن يعلن خروجه من العائلة... 03.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-03T20:47+0000

2022-02-03T20:47+0000

2022-02-03T20:47+0000

العالم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/03/1057884282_0:170:1695:1123_1920x0_80_0_0_24137fb7c4f722cc02a098f11844cd33.jpg

وكتبت "دوقة كامبريدج" عبر حسابها على موقع "إنستغرام"، أمس الأربعاء، أنها "مسرورة" من أنها أصبحت راعية لدوري الرجبي لكرة القدم واتحاد كرة الرجبي، وكلاهما كان هاري راعيا لهما قبل أن يتنحى عن واجباته الملكية.وكتبت كيت ميدلتون في منشورها: "إنني سعيدة للغاية لأن أصبح راعية لدوري الرجبي لكرة القدم واتحاد كرة القدم للرجبي، وهما منظمتان رائعتان ملتزمتان بتسخير القوة التي يمكن أن تمتلكها الرياضة في التقريب بين المجتمعات ومساعدة الأفراد على الازدهار".وأكدت ميدلتون أنها تتطلع إلى العمل مع دوري الرجبي لكرة القدم واتحاد كرة القدم للرجبي في جميع مستويات الألعاب، وكذلك لتشجيع إنجلترا فيما تعده بأن يكون عاما مثيرًا لكلتا الرياضتين!"، بحسب قولها.يشار إلى أن "الراعي الملكي" هو عضو في العائلة المالكة يستخدم مكانته ومنصته للترويج لمنظمة ما.ومع إعلان كيت ميدلتون، أمس الأربعاء، تكون حسمت مزاعم تقارير بريطانية منذ شهر أغسطس/ آب الماضي بشأ رعايتها الملكية لدوري الرجبي لكرة القدم واتحاد كرة القدم للرجبي بدلا من الأمير هاري، ورفض قصر كنسينغتون تأكيد أو نفي ذلك.وظل الأمير هاري راعيا ملكيا للمنظمتين لمدة 5 سنوات، قبل أن يعلن في فبراير/ شباط 2021 أنه لن يعود هو وزوجته الأمريكية، ميغان ماركل، إلى واجباتها الملكية.وقررت بعض المنظمات الاحتفاظ بهاري وميغان كرعاة من خلال إزالة كلمة "ملكي" من ألقابهما، إذ لا يزال هاري راعيا لمنظمة "WellChild"، بينما لا تزال ميغان راعية لـ"سمارت ووركس" و"مايهيو".

https://arabic.sputniknews.com/20220109/كيت-ميدلتون-كما-لم-تشاهدها-من-قبل-بعد-بلوغها-40-عاما-صور-1055118681.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

العالم