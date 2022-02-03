ليس "أنصار الله"... فصيل في دولة عربية يتبنى الهجوم بطائرات مسيرة على الإمارات

وقال التنظيم، في بيان له، إنه "سيستمر في توجيه ضربات إلى الإمارات حتى ترفع يدها عن التدخل في دول المنطقة، وفي مقدمتها اليمن والعراق"، مهددا بأن "الضربات المقبلة ستكون أشد وقعا وإيلاما".من جانبه، قال المركز الإعلامي لجماعة أنصار الله في اليمن، إن تنظيما عراقيا يسمى "ألوية الوعد الحق" تبنى عملية استهداف الإمارات العربية المتحدة بطائرات مسيرة فجر أمس الأربعاء.وكانت وزارة الدفاع الإماراتية قالت مساء أمس الأربعاء، إنها اعترضت ودمرت 3 طائرات دون طيار اخترقت المجال الجوي للبلاد فجر اليوم نفسه.وأكدت الوزارة، في بيان لها، أنها "على أهبة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع أي تهديدات، وأنها تتخذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية الدولة من أي اعتداء"، مضيفة أنه تم تدمير الطائرات المذكورة بعيدا عن المناطق المأهولة بالسكان.
وأكدت الوزارة، في بيان لها، أنها "على أهبة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع أي تهديدات، وأنها تتخذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية الدولة من أي اعتداء"، مضيفة أنه تم تدمير الطائرات المذكورة بعيدا عن المناطق المأهولة بالسكان.