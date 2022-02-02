https://arabic.sputniknews.com/20220202/الإمارات-تعلن-اعتراض-3-طائرات-مسيرة-اخترقت-مجالها-الجوي-1057674597.html

الإمارات تعلن اعتراض وتدمير 3 طائرات مسيرة اخترقت مجالها الجوي

الإمارات تعلن اعتراض وتدمير 3 طائرات مسيرة اخترقت مجالها الجوي

أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية مساء اليوم الأربعاء اعتراض وتدمير 3 طائرات من دون طيار معادية اخترقت المجال الجوي للبلاد. 02.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-02T19:48+0000

2022-02-02T19:48+0000

2022-02-02T20:13+0000

أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم

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جاء هذا في بيان صادر عن وزارة الدفاع نشرته بحسابها الرسمي بموقع تويتر.وجاء في البيان: "تعلن وزارة الدفاع عن اعتراض وتدمير عدد 3 طائرات من دون طيار معادية اخترقت المجال الجوي للدولة فجر اليوم 2/2/2022 بعيدا عن المناطق المأهولة بالسكان".وأكدت وزارة الدفاع أنها على أهبة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع أية تهديدات، مشيرة إلى أنها تتخذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية الدولة من أي اعتداء.وفي وقت سابق اليوم، أعلنت الولايات المتحدة إرسال طائرات مقاتلة لمساعدة الإمارات، في أعقاب الهجمات الصاروخية التي شنتها جماعة "أنصار الله" اليمنية على دولة الإمارات، بما في ذلك هجوم تم إحباطه استهدف قاعدة للقوات الأمريكية.وكانت جماعة "أنصار الله" اليمنية، أمس الثلاثاء، قد جددت تهديد الإمارات باستهداف معرض إكسبو 2020 الذي تستضيفه إمارة دبي، وقال المتحدث باسم القوات المسلحة للجماعة، العميد يحيى سريع، عبر تويتر، "إكسبو... لكي تكون آمناً... نكرر النصح؟؟".فيما كانت وزارة الدفاع الإماراتية قد أعلنت اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته جماعة "أنصار الله" باتجاه الإمارات، مؤكدة عدم وقوع خسائر، وتمكن القوات الجوية الإماراتية وقيادة التحالف العربي من تدمير موقع ومنصة الإطلاق في اليمن.وجاء تصعيد الجماعة ضد الإمارات، بعد إعلان ألوية العمالقة العاملة ضمن قوام القوات اليمنية المشتركة المدعومة من أبوظبي، استعادة مديريات عِسيلان وبَيحان وعَين في محافظة شبوة جنوب شرقي اليمن، من قبضة جماعة "أنصار الله" خلال عملية عسكرية واسعة أسمتها "إعصار الجنوب"، وذلك بعد تمكن الجماعة من السيطرة عليها في 21 أيلول/سبتمبر الماضي إثر هجوم مباغت على الجيش اليمني.

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أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم