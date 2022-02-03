نائب لبنان: نقطة السلاح في المبادرة الكويتية محل نقاش

بيروت - سبوتنيك. قال هاشم لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الخميس إن "الموضوع الخاص بالسلاح اللبناني موضوع نقاش، ويتعدى الشكل التقني".وأوضح أن: "موضوع السلاح في لبنان قائم، لأن لبنان ما زال في دائرة الصراع الإسرائيلي، وما زال مستهدفا من قبل شبكات معلومات إسرائيلية".وعن رأيه في إعادة دراسة بعض النقاط الخاصة بـ "حزب الله"، في الورقة الكويتية، وتسببها في رجوع العلاقات الجيدة بين لبنان والخليج؛ اعتبر هاشم، أن الموضوع يحتاج إلى دقة في التعاطي.وأضاف: "يمكن أن يكون هناك دورا للأشقاء العرب في تنفيذ القرارات الدولية، بما يخص تحرير ما تبقي من أرض لبنانية محتلة، وإبعاد أطماع العدو في الثروات اللبنانية، وأهمها الثروات البحرية".جدير بالذكر، أن "المبادرة الكويتية"، التي حملها وزير الخارجية، أحمد الناصر الصباح، إلى لبنان؛ تضمنت 10 بنود، تهدف إلى بناء الثقة بين لبنان ودول الخليج.وكان ضمن أهم تلك البنود، الالتزام بالقرارات الدولية الصادرة عن مجلس الأمن الدولي، لا سيما القرارين 1559 و1701، مع ما يعنيه ذلك من ضرورة حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية.وأيضا، اتخاذ إجراءات جدية وموثوقة، لضبط المعابر الحدودية اللبنانية؛ فضلا عن مطالبة الحكومة اللبنانية، أن تتخذ إجراءات لمنع "حزب الله" من الاستمرار بالتدخل في حرب اليمن.وتعتبر زيارة وزير خارجية الكويت إلى لبنان، أول زيارة لمسؤول خليجي، منذ أزمة تصريحات وزير الإعلام اللبناني السابق، جورج قرداحي، حول الحرب في اليمن.وأثارت تصريحات قرداحي موجة غضب لدى بعض دول الخليج، قامت على إثرها بطرد السفراء اللبنانيين لديها، واستدعاء سفرائها ببيروت.إلى ذلك يعيش لبنان أزمات اقتصادية وسياسية طاحنة، مستمرة منذ شهور، جراء نقص السلع الأساسية والوقود والكهرباء والأدوية.