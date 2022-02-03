تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني إرسال مرة أخرى
https://arabic.sputniknews.com/20220203/هند-صبري-البحث-عن-علا-يعرض-في-190-دولة-بـ32-لغة-1057863153.html
هند صبري: "البحث عن علا" يعرض في 190 دولة بـ32 لغة
هند صبري: "البحث عن علا" يعرض في 190 دولة بـ32 لغة
أعلنت الفنانة التونسية، هند صبري، اليوم الخميس، بدء عرض مسلسلها الجديد "البحث عن علا" في 190 دولة. 03.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-03T14:06+0000
2022-02-03T14:06+0000
2022-02-03T14:06+0000
أخبار الفنانين في مصر
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103566/92/1035669256_0:300:5760:3540_1920x0_80_0_0_e81283e3e5ffb590a3fcb88817ef6a14.jpg
وقالت هند صبري، إن المسلسل سوف يعرض بداية من اليوم 3 فبراير، عبر منصة "نتفليكس"، بحسب ما نشره موقع "سيدتي".وأضافت هند صبري أنه من المقرر أن يعرض المسلسل في نفس التوقيت، في ١٩٠ دولة حول العالم، مترجمًا إلى أكثر من ٣٢ لغة ومدبلج إلى ٤ لغات.يشار إلى أن الفنانة هند صبري تعود في "البحث عن علا" لشخصية علا عبد الصبور التي حققت نجاحا كبيرا من خلالها في مسلسل "عايزة أتجوز".وكشف الإعلان التشويقي للمسلسل، أن "علا"، تضم زوجها هشام ويجسد شخصيته الفنان هاني عادل، وابنتها نادية "آيسل رمزي" وسليم "عمر شريف"، ووالدتها سهير "الفنانة سوسن بدر".
https://arabic.sputniknews.com/20211201/هند-صبري-تكشف-عن-أمنية-راودتها-قبل-الأربعين-وتحدد-رائدة-الكوميديا-النسائية-في-مصر-1053456767.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103566/92/1035669256_320:0:5440:3840_1920x0_80_0_0_71e842a6711ace117f127886175d61ba.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار الفنانين في مصر
هند صبري: "البحث عن علا" يعرض في 190 دولة بـ32 لغة
أعلنت الفنانة التونسية، هند صبري، اليوم الخميس، بدء عرض مسلسلها الجديد "البحث عن علا" في 190 دولة.
وقالت هند صبري، إن المسلسل سوف يعرض بداية من اليوم 3 فبراير، عبر منصة "نتفليكس"، بحسب ما نشره موقع "سيدتي".
وأضافت هند صبري أنه من المقرر أن يعرض المسلسل في نفس التوقيت، في ١٩٠ دولة حول العالم، مترجمًا إلى أكثر من ٣٢ لغة ومدبلج إلى ٤ لغات.
يشار إلى أن الفنانة
هند صبري
تعود في "البحث عن علا" لشخصية علا عبد الصبور التي حققت نجاحا كبيرا من خلالها في مسلسل "عايزة أتجوز".
وكشف الإعلان التشويقي للمسلسل، أن "علا"، تضم زوجها هشام ويجسد شخصيته الفنان هاني عادل، وابنتها نادية "آيسل رمزي" وسليم "عمر شريف"، ووالدتها سهير "الفنانة سوسن بدر".