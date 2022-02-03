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هند صبري: "البحث عن علا" يعرض في 190 دولة بـ32 لغة
هند صبري: "البحث عن علا" يعرض في 190 دولة بـ32 لغة
أعلنت الفنانة التونسية، هند صبري، اليوم الخميس، بدء عرض مسلسلها الجديد "البحث عن علا" في 190 دولة. 03.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-03T14:06+0000
2022-02-03T14:06+0000
أخبار الفنانين في مصر
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وقالت هند صبري، إن المسلسل سوف يعرض بداية من اليوم 3 فبراير، عبر منصة "نتفليكس"، بحسب ما نشره موقع "سيدتي".وأضافت هند صبري أنه من المقرر أن يعرض المسلسل في نفس التوقيت، في ١٩٠ دولة حول العالم، مترجمًا إلى أكثر من ٣٢ لغة ومدبلج إلى ٤ لغات.يشار إلى أن الفنانة هند صبري تعود في "البحث عن علا" لشخصية علا عبد الصبور التي حققت نجاحا كبيرا من خلالها في مسلسل "عايزة أتجوز".وكشف الإعلان التشويقي للمسلسل، أن "علا"، تضم زوجها هشام ويجسد شخصيته الفنان هاني عادل، وابنتها نادية "آيسل رمزي" وسليم "عمر شريف"، ووالدتها سهير "الفنانة سوسن بدر".
https://arabic.sputniknews.com/20211201/هند-صبري-تكشف-عن-أمنية-راودتها-قبل-الأربعين-وتحدد-رائدة-الكوميديا-النسائية-في-مصر-1053456767.html
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أخبار الفنانين في مصر

هند صبري: "البحث عن علا" يعرض في 190 دولة بـ32 لغة

14:06 GMT 03.02.2022
© Sputnik . abduallah Hamidهند صبري - مهرجان الجونة
هند صبري - مهرجان الجونة - سبوتنيك عربي, 1920, 03.02.2022
© Sputnik . abduallah Hamid
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أعلنت الفنانة التونسية، هند صبري، اليوم الخميس، بدء عرض مسلسلها الجديد "البحث عن علا" في 190 دولة.
وقالت هند صبري، إن المسلسل سوف يعرض بداية من اليوم 3 فبراير، عبر منصة "نتفليكس"، بحسب ما نشره موقع "سيدتي".
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وأضافت هند صبري أنه من المقرر أن يعرض المسلسل في نفس التوقيت، في ١٩٠ دولة حول العالم، مترجمًا إلى أكثر من ٣٢ لغة ومدبلج إلى ٤ لغات.
يشار إلى أن الفنانة هند صبري تعود في "البحث عن علا" لشخصية علا عبد الصبور التي حققت نجاحا كبيرا من خلالها في مسلسل "عايزة أتجوز".
وكشف الإعلان التشويقي للمسلسل، أن "علا"، تضم زوجها هشام ويجسد شخصيته الفنان هاني عادل، وابنتها نادية "آيسل رمزي" وسليم "عمر شريف"، ووالدتها سهير "الفنانة سوسن بدر".
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