https://arabic.sputniknews.com/20220203/هند-صبري-البحث-عن-علا-يعرض-في-190-دولة-بـ32-لغة-1057863153.html

هند صبري: "البحث عن علا" يعرض في 190 دولة بـ32 لغة

هند صبري: "البحث عن علا" يعرض في 190 دولة بـ32 لغة

أعلنت الفنانة التونسية، هند صبري، اليوم الخميس، بدء عرض مسلسلها الجديد "البحث عن علا" في 190 دولة. 03.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-03T14:06+0000

2022-02-03T14:06+0000

2022-02-03T14:06+0000

أخبار الفنانين في مصر

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وقالت هند صبري، إن المسلسل سوف يعرض بداية من اليوم 3 فبراير، عبر منصة "نتفليكس"، بحسب ما نشره موقع "سيدتي".وأضافت هند صبري أنه من المقرر أن يعرض المسلسل في نفس التوقيت، في ١٩٠ دولة حول العالم، مترجمًا إلى أكثر من ٣٢ لغة ومدبلج إلى ٤ لغات.يشار إلى أن الفنانة هند صبري تعود في "البحث عن علا" لشخصية علا عبد الصبور التي حققت نجاحا كبيرا من خلالها في مسلسل "عايزة أتجوز".وكشف الإعلان التشويقي للمسلسل، أن "علا"، تضم زوجها هشام ويجسد شخصيته الفنان هاني عادل، وابنتها نادية "آيسل رمزي" وسليم "عمر شريف"، ووالدتها سهير "الفنانة سوسن بدر".

https://arabic.sputniknews.com/20211201/هند-صبري-تكشف-عن-أمنية-راودتها-قبل-الأربعين-وتحدد-رائدة-الكوميديا-النسائية-في-مصر-1053456767.html

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أخبار الفنانين في مصر