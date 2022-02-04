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https://arabic.sputniknews.com/20220204/اكتشاف-سلالة-جديدة-خطيرة-من-فيروس-نقص-المناعة-البشرية-1057888888.html
اكتشاف سلالة جديدة خطيرة من فيروس نقص المناعة البشرية
اكتشاف سلالة جديدة خطيرة من فيروس نقص المناعة البشرية
أبلغت مجموعة من العلماء بقيادة البروفيسور كريستوف فريزر من معهد البيانات بجامعة أكسفورد عن اكتشاف سلالة جديدة أكثر خطورة من فيروس نقص المناعة البشرية (HIV) في... 04.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-04T06:05+0000
2022-02-04T06:05+0000
2022-02-04T06:05+0000
مجتمع
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اكتشف الباحثون الطفرة أثناء تحليل عينات دم لأوروبيين مصابين بفيروس نقص المناعة البشرية وآخرين من أوغندا، تم التعرف على متغير غير معروف سابقًا لدى 17 منهم، يسمى "VB"، بحسب ما ذكر موقع "Science".من بين المصابين كان 15 شخصا من سكان هولندا، لذلك درس العلماء أيضًا عينات مأخوذة من 6700 شخص هولندي مصاب بفيروس نقص المناعة البشرية، وبعد ذلك حددوا 92 حاملًا آخر للطفرة.كان الحمل الفيروسي لدى المصابين بالفيروس "VB" أعلى بعدة مرات من المصابين بمتغيرات معروفة أساسا من الفيروس.بالإضافة إلى ذلك، كانوا أكثر عرضة للإصابة بالإيدز ونقل العدوى. ومع ذلك، بعد العلاج المضاد للفيروسات القهرية، عاد الجهاز المناعي إلى طبيعته.
https://arabic.sputniknews.com/20211211/علماء-يرصدون-نتائج-مذهلة-بعد-تجربة-لقاح-الإيدز-على-الحيوانات--1053797638.html
https://arabic.sputniknews.com/20210311/إمرأة-أرجنتينية-تتعافى-من-الإيدز-وتنجب-طفلا-سليما-1048335406.html
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مجتمع
اكتشاف سلالة جديدة خطيرة من فيروس نقص المناعة البشرية تابعنا عبر
أبلغت مجموعة من العلماء بقيادة البروفيسور كريستوف فريزر من معهد البيانات بجامعة أكسفورد عن اكتشاف سلالة جديدة أكثر خطورة من فيروس نقص المناعة البشرية (HIV) في هولندا.
اكتشف الباحثون الطفرة أثناء تحليل عينات دم لأوروبيين مصابين بفيروس نقص المناعة البشرية وآخرين من أوغندا، تم التعرف على متغير غير معروف سابقًا لدى 17 منهم، يسمى "VB"، بحسب ما
ذكر موقع "Science"
.
11 ديسمبر 2021, 05:57 GMT
من بين المصابين كان 15 شخصا من سكان هولندا، لذلك درس العلماء أيضًا عينات مأخوذة من 6700 شخص هولندي مصاب بفيروس نقص المناعة البشرية، وبعد ذلك حددوا 92 حاملًا آخر للطفرة.
كان الحمل الفيروسي لدى المصابين بالفيروس "VB" أعلى بعدة مرات من المصابين بمتغيرات معروفة أساسا من الفيروس.
بالإضافة إلى ذلك، كانوا أكثر عرضة للإصابة بالإيدز ونقل العدوى. ومع ذلك، بعد العلاج المضاد للفيروسات القهرية، عاد الجهاز المناعي إلى طبيعته.