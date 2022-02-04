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https://arabic.sputniknews.com/20220204/الاتحاد-الأوروبي-يفرض-عقوبات-على-رئيس-وزراء-مالي-وقادة-الانقلاب-1058032108.html
الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على رئيس وزراء مالي وقادة الانقلاب
الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على رئيس وزراء مالي وقادة الانقلاب
أدرج الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، رئيس وزراء مالي الانتقالي والمقربين من الرئيس المؤقت آسيمي جويتا على القائمة السوداء ، بعد أن تخلى الجيش عن خطة لإجراء... 04.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-04T16:56+0000
2022-02-04T16:56+0000
العالم
أخبار مالي
أخبار الاتحاد الأوروبي
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وطبقا لبيان أصدره الاتحاد فإن المنع من الدخول وتجميد الأرصدة اللذين يتضمنهما الإدراج على القائمة السوداء استهدف خمسة أشخاص في المجمل.وتشمل القائمة المؤلفة من خمسة، كبار القادة العسكريين الذين أطاحوا بالرئيس المالي إبراهيم أبو بكر كيتا في أغسطس/ آب عام 2020 في الانقلاب الأول من بين انقلابين، حيث وقع الانقلاب الثاني في مايو/ أيار عام 2021.وكان رئيس وزراء مالي، شوغويل مايغا، قد أعلن مؤخرا أن بلاده لن تسمح بعد الآن بتواجد قوات أجنبية على أراضيها دون شروط مسبقة ومحددة.
https://arabic.sputniknews.com/20220204/مالي-تمنع-تواجد-القوات-الأجنبية-على-أراضيها-دون-شروط-مسبقة-1057894591.html
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العالم, أخبار مالي, أخبار الاتحاد الأوروبي

الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على رئيس وزراء مالي وقادة الانقلاب

16:56 GMT 04.02.2022
© flickr.com / Giampaolo Squarcinaعلم الاتحاد الأوروبي
علم الاتحاد الأوروبي - سبوتنيك عربي, 1920, 04.02.2022
© flickr.com / Giampaolo Squarcina
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أدرج الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، رئيس وزراء مالي الانتقالي والمقربين من الرئيس المؤقت آسيمي جويتا على القائمة السوداء ، بعد أن تخلى الجيش عن خطة لإجراء الانتخابات في فبراير/ شباط.
وطبقا لبيان أصدره الاتحاد فإن المنع من الدخول وتجميد الأرصدة اللذين يتضمنهما الإدراج على القائمة السوداء استهدف خمسة أشخاص في المجمل.
وتشمل القائمة المؤلفة من خمسة، كبار القادة العسكريين الذين أطاحوا بالرئيس المالي إبراهيم أبو بكر كيتا في أغسطس/ آب عام 2020 في الانقلاب الأول من بين انقلابين، حيث وقع الانقلاب الثاني في مايو/ أيار عام 2021.
قوات الأمم المتحدة لدعم السلام في مالي - سبوتنيك عربي, 1920, 04.02.2022
مالي تمنع تواجد القوات الأجنبية على أراضيها دون شروط مسبقة
09:29 GMT
وكان رئيس وزراء مالي، شوغويل مايغا، قد أعلن مؤخرا أن بلاده لن تسمح بعد الآن بتواجد قوات أجنبية على أراضيها دون شروط مسبقة ومحددة.
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