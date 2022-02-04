الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على رئيس وزراء مالي وقادة الانقلاب

وطبقا لبيان أصدره الاتحاد فإن المنع من الدخول وتجميد الأرصدة اللذين يتضمنهما الإدراج على القائمة السوداء استهدف خمسة أشخاص في المجمل.وتشمل القائمة المؤلفة من خمسة، كبار القادة العسكريين الذين أطاحوا بالرئيس المالي إبراهيم أبو بكر كيتا في أغسطس/ آب عام 2020 في الانقلاب الأول من بين انقلابين، حيث وقع الانقلاب الثاني في مايو/ أيار عام 2021.وكان رئيس وزراء مالي، شوغويل مايغا، قد أعلن مؤخرا أن بلاده لن تسمح بعد الآن بتواجد قوات أجنبية على أراضيها دون شروط مسبقة ومحددة.
أدرج الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، رئيس وزراء مالي الانتقالي والمقربين من الرئيس المؤقت آسيمي جويتا على القائمة السوداء ، بعد أن تخلى الجيش عن خطة لإجراء الانتخابات في فبراير/ شباط.
وطبقا لبيان أصدره الاتحاد فإن المنع من الدخول وتجميد الأرصدة اللذين يتضمنهما الإدراج على القائمة السوداء استهدف خمسة أشخاص في المجمل.
وتشمل القائمة المؤلفة من خمسة، كبار القادة العسكريين الذين أطاحوا بالرئيس المالي إبراهيم أبو بكر كيتا في أغسطس/ آب عام 2020 في الانقلاب الأول من بين انقلابين، حيث وقع الانقلاب الثاني في مايو/ أيار عام 2021.