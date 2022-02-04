https://arabic.sputniknews.com/20220204/الجيش-الإيراني-سماء-الخليج-وبحر-عمان-والمنطقة-يتم-مراقبتها-على-مدار-الساعة-1058025827.html

الجيش الإيراني: سماء الخليج وبحر عمان والمنطقة يتم مراقبتها على مدار الساعة

الجيش الإيراني: سماء الخليج وبحر عمان والمنطقة يتم مراقبتها على مدار الساعة

أكد مسؤول عسكري إيراني، اليوم الجمعه، أن "سماء الخليج وبحر عمان والمنطقة يتم مراقبتها على مدار الساعة من قبل القوة الجوية للجيش الإيراني". 04.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-04T14:50+0000

2022-02-04T14:50+0000

2022-02-04T14:51+0000

أخبار إيران

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وشدد قائد القاعدة الجوية في بندر عباس جنوب ايران العقيد الطيار محسن حيدريان، على ضرورة أن "يعلم الشعب الإيراني أن حماية السماء الزرقاء للخليج وبحر عمان والمنطقة تتم على مدار الساعة من قبل القوات الجوية للجيش"، مؤكدا أنه "لا يجرؤ أي عدو على الاقتراب من الأجواء الإيرانية"، وذلك حسب وكالة فارس الإيرانية.وقال إن "العدو يريد باستخدام الهجمات الدعائية في وسائل الإعلام، بث الخوف في نفوس الناس من خلال التركيز والتطرق إلى نقاط الضعف الاقتصادية، والايحاء بأن القوات المسلحة ضعيفة"، مؤكدا أن القوات الإيرانية تضحي بنفسها من أجل الثورة والشعب والبلاد".وكان الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، أكد مخرا مؤخرا، أن "القوات المسلحة الإيرانية عززت الأمن والاستقرار في منطقة الخليج".وأشاد رئيسي، في تصريحات في مطار هرمزكان الدولي جنوبي ايران: "بتضحيات القوات المسلحة الإيرانية اليقظة في هذه المحافظة وجهوزيتها للدفاع عن الثغور البرية والجوية والبحرية لإيران"، وذلك حسب وكالة تسنيم الإيرانية.وكان الحرس الثوري الإيراني أكد أنه والقوات المسلحة في البلاد، أصبحوا اليوم أقوى من أي وقت مضى، مشيرا إلى أن القوة الصاروخية الإيرانية ضمن المستوى الأول للقوة الصاروخية في العالم.وقال قائد القوات البرية في الحرس الثوري العميد محمد باكبور، إن إيران أصبحت قوية للغاية برا وبحرا وجوا، مؤكدا أن العدو رأى وأدرك قوة الجمهورية الإسلامية وأدرجها في حساباته ويعلم أن هذا النظام قوي.وختم بالقول إنه "رغم الأعمال العدائية القائمة يسود الهدوء في البلاد، وأن الاستكبار العالمي وسائر الأعداء سيتراجعون عن عدائهم عندما تتراجع إيران عن مبادئ الثورة"، مؤكدا أن "هذا لن يحدث أبدا".

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