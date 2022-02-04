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https://arabic.sputniknews.com/20220204/الجيش-الإيراني-سماء-الخليج-وبحر-عمان-والمنطقة-يتم-مراقبتها-على-مدار-الساعة-1058025827.html
الجيش الإيراني: سماء الخليج وبحر عمان والمنطقة يتم مراقبتها على مدار الساعة
الجيش الإيراني: سماء الخليج وبحر عمان والمنطقة يتم مراقبتها على مدار الساعة
أكد مسؤول عسكري إيراني، اليوم الجمعه، أن "سماء الخليج وبحر عمان والمنطقة يتم مراقبتها على مدار الساعة من قبل القوة الجوية للجيش الإيراني". 04.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-04T14:50+0000
2022-02-04T14:51+0000
أخبار إيران
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وشدد قائد القاعدة الجوية في بندر عباس جنوب ايران العقيد الطيار محسن حيدريان، على ضرورة أن "يعلم الشعب الإيراني أن حماية السماء الزرقاء للخليج وبحر عمان والمنطقة تتم على مدار الساعة من قبل القوات الجوية للجيش"، مؤكدا أنه "لا يجرؤ أي عدو على الاقتراب من الأجواء الإيرانية"، وذلك حسب وكالة فارس الإيرانية.وقال إن "العدو يريد باستخدام الهجمات الدعائية في وسائل الإعلام، بث الخوف في نفوس الناس من خلال التركيز والتطرق إلى نقاط الضعف الاقتصادية، والايحاء بأن القوات المسلحة ضعيفة"، مؤكدا أن القوات الإيرانية تضحي بنفسها من أجل الثورة والشعب والبلاد".وكان الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، أكد مخرا مؤخرا، أن "القوات المسلحة الإيرانية عززت الأمن والاستقرار في منطقة الخليج".وأشاد رئيسي، في تصريحات في مطار هرمزكان الدولي جنوبي ايران: "بتضحيات القوات المسلحة الإيرانية اليقظة في هذه المحافظة وجهوزيتها للدفاع عن الثغور البرية والجوية والبحرية لإيران"، وذلك حسب وكالة تسنيم الإيرانية.وكان الحرس الثوري الإيراني أكد أنه والقوات المسلحة في البلاد، أصبحوا اليوم أقوى من أي وقت مضى، مشيرا إلى أن القوة الصاروخية الإيرانية ضمن المستوى الأول للقوة الصاروخية في العالم.وقال قائد القوات البرية في الحرس الثوري العميد محمد باكبور، إن إيران أصبحت قوية للغاية برا وبحرا وجوا، مؤكدا أن العدو رأى وأدرك قوة الجمهورية الإسلامية وأدرجها في حساباته ويعلم أن هذا النظام قوي.وختم بالقول إنه "رغم الأعمال العدائية القائمة يسود الهدوء في البلاد، وأن الاستكبار العالمي وسائر الأعداء سيتراجعون عن عدائهم عندما تتراجع إيران عن مبادئ الثورة"، مؤكدا أن "هذا لن يحدث أبدا".
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أخبار إيران

الجيش الإيراني: سماء الخليج وبحر عمان والمنطقة يتم مراقبتها على مدار الساعة

14:50 GMT 04.02.2022 (تم التحديث: 14:51 GMT 04.02.2022)
© AFP 2021 / HOالحرس الثوري الإيراني يطق صواريخ في "مناورات الرسول الأعظم"
الحرس الثوري الإيراني يطق صواريخ في مناورات الرسول الأعظم - سبوتنيك عربي, 1920, 04.02.2022
© AFP 2021 / HO
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أكد مسؤول عسكري إيراني، اليوم الجمعه، أن "سماء الخليج وبحر عمان والمنطقة يتم مراقبتها على مدار الساعة من قبل القوة الجوية للجيش الإيراني".
وشدد قائد القاعدة الجوية في بندر عباس جنوب ايران العقيد الطيار محسن حيدريان، على ضرورة أن "يعلم الشعب الإيراني أن حماية السماء الزرقاء للخليج وبحر عمان والمنطقة تتم على مدار الساعة من قبل القوات الجوية للجيش"، مؤكدا أنه "لا يجرؤ أي عدو على الاقتراب من الأجواء الإيرانية"، وذلك حسب وكالة فارس الإيرانية.
القائد العام للحرس الثوري الإيراني، اللواء حسين سلامي، وقائد القوة البحرية للحرس الثوري الأميرال علي رضا تنكسيري، يكشفون عن قاعدة عسكرية تحت الأرض - سبوتنيك عربي, 1920, 30.01.2022
الحرس الثوري الإيراني يكشف عن 6 صفعات وجهها إلى القوات الأمريكية في الخليج
30 يناير, 17:22 GMT
وقال إن "العدو يريد باستخدام الهجمات الدعائية في وسائل الإعلام، بث الخوف في نفوس الناس من خلال التركيز والتطرق إلى نقاط الضعف الاقتصادية، والايحاء بأن القوات المسلحة ضعيفة"، مؤكدا أن القوات الإيرانية تضحي بنفسها من أجل الثورة والشعب والبلاد".
وأكد أن القوة الجوية للجيش الإيراني تمكنت من صناعة الطيران بسواعد الشباب الإيراني، رغم أنها صناعة معقدة في العالم لا تستطيع أي دولة تحمل تكاليف صيانة معداتها الجوية.
وكان الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، أكد مخرا مؤخرا، أن "القوات المسلحة الإيرانية عززت الأمن والاستقرار في منطقة الخليج".
وأشاد رئيسي، في تصريحات في مطار هرمزكان الدولي جنوبي ايران: "بتضحيات القوات المسلحة الإيرانية اليقظة في هذه المحافظة وجهوزيتها للدفاع عن الثغور البرية والجوية والبحرية لإيران"، وذلك حسب وكالة تسنيم الإيرانية.
وقال إن "الحضور المقتدر للقوات المسلحة الإيرانية في محافظة هرمزكان، عزز الأمن والاستقرار ليس على صعيد المحافظة فحسب، وإنما في منطقة الخليج أيضا"، لافتا إلى أن الوضع الأمني المميّز في المحافظة يسمح بترسيخ الاستثمارات واستقطاب المستثمرين جميعا.
وكان الحرس الثوري الإيراني أكد أنه والقوات المسلحة في البلاد، أصبحوا اليوم أقوى من أي وقت مضى، مشيرا إلى أن القوة الصاروخية الإيرانية ضمن المستوى الأول للقوة الصاروخية في العالم.
وقال قائد القوات البرية في الحرس الثوري العميد محمد باكبور، إن إيران أصبحت قوية للغاية برا وبحرا وجوا، مؤكدا أن العدو رأى وأدرك قوة الجمهورية الإسلامية وأدرجها في حساباته ويعلم أن هذا النظام قوي.
وختم بالقول إنه "رغم الأعمال العدائية القائمة يسود الهدوء في البلاد، وأن الاستكبار العالمي وسائر الأعداء سيتراجعون عن عدائهم عندما تتراجع إيران عن مبادئ الثورة"، مؤكدا أن "هذا لن يحدث أبدا".
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