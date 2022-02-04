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https://arabic.sputniknews.com/20220204/الصين-تطالب-أمريكا-بالمرونة-إذا-أرادت-تحقيق-انفراجة-في-قضية-كوريا-الشمالية-1058042212.html
الصين تطالب أمريكا بالمرونة إذا أرادت تحقيق انفراجة في قضية كوريا الشمالية
الصين تطالب أمريكا بالمرونة إذا أرادت تحقيق انفراجة في قضية كوريا الشمالية
قال جانغ جُن سفير الصين في الأمم المتحدة، يوم الجمعة، إن مفتاح حل قضية برامج الصواريخ الباليستية والنووية لكوريا الشمالية "في يد" الولايات المتحدة، وحث واشنطن... 04.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-04T23:14+0000
2022-02-04T23:14+0000
2022-02-04T23:14+0000
الصين
كوريا الشمالية
الولايات المتحدة الأمريكية
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وقال "يجب أن يطرحوا اقتراحات أكثر جاذبية وأكثر واقعية وأكثر مرونة، وسياسات وإجراءات مماثلة لتهدئة مخاوف جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية"، وفقا لرويترز.ومضى قائلا للصحفيين قبل اجتماع مغلق لمجلس الأمن حول كوريا الشمالية، "مفتاح حل هذه القضية في يد الولايات المتحدة بالفعل".واجتمع مجلس الأمن الذي يضم 15 دولة اليوم الجمعة بطلب من الولايات المتحدة، لمناقشة قيام كوريا الشمالية بإطلاق صاروخ باليستي متوسط المدى يوم الأحد الماضي.
الصين
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الصين, كوريا الشمالية, الولايات المتحدة الأمريكية
الصين تطالب أمريكا بالمرونة إذا أرادت تحقيق انفراجة في قضية كوريا الشمالية تابعنا عبر
قال جانغ جُن سفير الصين في الأمم المتحدة، يوم الجمعة، إن مفتاح حل قضية برامج الصواريخ الباليستية والنووية لكوريا الشمالية "في يد" الولايات المتحدة، وحث واشنطن على إظهار "المزيد من الصدق والمرونة" إذا كانت تريد تحقيق انفراجة.
وقال "يجب أن يطرحوا اقتراحات أكثر جاذبية وأكثر واقعية وأكثر مرونة، وسياسات وإجراءات مماثلة
لتهدئة مخاوف جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية
"، وفقا لرويترز.
ومضى قائلا للصحفيين
قبل اجتماع مغلق لمجلس الأمن
حول كوريا الشمالية، "مفتاح حل هذه القضية في يد الولايات المتحدة بالفعل".
واجتمع مجلس الأمن الذي يضم 15 دولة اليوم الجمعة بطلب من الولايات المتحدة، لمناقشة قيام كوريا الشمالية بإطلاق صاروخ باليستي متوسط المدى يوم الأحد الماضي.