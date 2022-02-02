المبعوث النووي الأمريكي: واشنطن تدين تجارب كوريا الشمالية الصاروخية لكنها مستعدة للدبلوماسية

ذكرت ذلك وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية، اليوم الأربعاء، مشيرة إلى تأكيد سونغ كيم، على استعداد الولايات المتحدة للدبلوماسية الجادة مع بيونغ يانغ، وذلك بعد عملية الإطلاق الصارخي التي أجرتها كوريا الشمالية، الأحد الماضي.ولفتت الوكالة إلى أن تصريحات الممثل الأمريكي الخاصة لكوريا الشمالية كانت خلال محادثات هاتفية مع نظيريه الياباني والكوري الجنوبي، عقب تجربة كوريا الشمالية الصاروخية الأخيرة.وأكدت بيونغ يانغ إجراء التجربة الصاروخية، مشيرة إلى أنها أطلقت صاروخا باليستيا طراز "هواسونغ - 12"، القادر على حمل رأس نووية تقليدية أو نووية ويصنف ضمن الصواريخ الباليستية متوسطة المدى ولا يزال في مرحلة التطوير، وفقا لتقارير إخبارية.وتعد التجربة الأخيرة هي التجربة رقم 7 التي تجريها كوريا الشمالية في 2022، وأقوى تجربة صاروخية منذ عام 2017 عندما تم إطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات.
قال الممثل الأمريكي الخاص لشؤون كوريا الشمالية سونغ كيم، إن الولايات المتحدة تدين تجارب كوريا الشمالية الصاروخية، مضيفا: "لكننا نشدد على أن واشنطن مستعدة للدبلوماسية".
ذكرت ذلك وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية، اليوم الأربعاء، مشيرة إلى تأكيد سونغ كيم، على استعداد الولايات المتحدة للدبلوماسية الجادة مع بيونغ يانغ، وذلك بعد عملية الإطلاق الصارخي التي أجرتها كوريا الشمالية، الأحد الماضي.
المبعوث النووي الأمريكي يدين عملية الإطلاق الصاروخي الشمالي الأخيرة ولكن يشدد على الاستعداد للدبلوماسية https://t.co/8mvfZsjKkE
وأكدت بيونغ يانغ إجراء التجربة الصاروخية، مشيرة إلى أنها أطلقت صاروخا باليستيا طراز "هواسونغ - 12"، القادر على حمل رأس نووية تقليدية أو نووية ويصنف ضمن الصواريخ الباليستية متوسطة المدى ولا يزال في مرحلة التطوير، وفقا لتقارير إخبارية.
وتعد التجربة الأخيرة هي التجربة رقم 7 التي تجريها كوريا الشمالية في 2022، وأقوى تجربة صاروخية منذ عام 2017 عندما تم إطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات.